Kiadták a figyelmeztetést, a fiatalokat támadja ez a halálos betegség

Életünk során mindannyiunkkal történnek testi változások, amik lehetnek jók, de rosszak. Sőt ezek között lehetnek olyanok is, amelyek potenciálisan egy halálos betegség, akár a rák korai jelei is lehetnek.

Halálos betegség támadhatja a fiatalokat / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Halálos betegség, melynek korai tünetei észlelhetőek

Az Egyesült Királyságban rendkívül gyorsan növekszik egy bizonyos ráktípus előfordulási aránya az 50 év alattiak körében, aminek még a tudósok sem tudják a pontos okát. Leginkább a modern világban tapasztalt életmódot és étrendet hibáztatják.

A Cancer Research UK adatai szerint évente 44 ezer embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot, ami korai észlelés esetén kezelhető. A LadBible cikke azt írja, hogy végzetes is lehet, ha nem sikerül időben felfedezni a problémát.

Látjuk, hogy emelkedő tendenciát mutat, és ez a legaggasztóbb

- nyilatkozta Sarah Berry professzor.

Elárulta, hogy szerinte ez a rossz étrendnek is köszönhető. „Erős összefüggés van az alkoholfogyasztás és a korai vastagbélrák között” - magyarázta, majd azt is elmondta, hogy szintén összefüggés van a vastagbélrák és az elhízás között is.

Ami az étrendet illeti, a vörös és feldolgozott húsok és az alacsony rosttartalmú étrend, valamint a cukrozott italok mind hozzájárulhatnak a problémákhoz.

Az NHS, brit egészségügy szerint ezek lehetnek a vastagbélrák tünetei: Változások a székletben

Gyakrabban vagy ritkábban kell székelni

Vér a székletben

Vérzés a végbélnyílásból

Olyan érzés, hogy székelni kell, még akkor is, ha az illető nemrég volt WC-n

Hasi fájdalom

Csomó a hasban

Puffadás

Fogyás diéta nélkül

Erős fáradtság vagy légszomj

A kutatók célja a vastagbélrák megelőzése vagy kezelése.

„Lehetséges, hogy a jövőben, ha megvizsgáljuk valakinek a székletében lévő baktériumokat, azonosítani tudjuk azokat, akiknél nagyobb a valószínűsége a vastagbélrák kialakulásának” - mondta a szakember. Hozzátette, reméli, megfelelő stratégiákat fognak tudni kidolgozni és hatékonyabbak lesznek a vizsgálataik is.