Kiadták a figyelmeztetést, a fiatalokat támadja ez a halálos betegség

Életünk során mindannyiunkkal történnek testi változások, amik lehetnek jók, de rosszak. Sőt ezek között lehetnek olyanok is, amelyek potenciálisan egy halálos betegség, akár a rák korai jelei is lehetnek.
Az Egyesült Királyságban rendkívül gyorsan növekszik egy bizonyos ráktípus előfordulási aránya az 50 év alattiak körében, aminek még a tudósok sem tudják a pontos okát. Leginkább a modern világban tapasztalt életmódot és étrendet hibáztatják.
A Cancer Research UK adatai szerint évente 44 ezer embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot, ami korai észlelés esetén kezelhető. A LadBible cikke azt írja, hogy végzetes is lehet, ha nem sikerül időben felfedezni a problémát.
Látjuk, hogy emelkedő tendenciát mutat, és ez a legaggasztóbb
- nyilatkozta Sarah Berry professzor.
Elárulta, hogy szerinte ez a rossz étrendnek is köszönhető. „Erős összefüggés van az alkoholfogyasztás és a korai vastagbélrák között” - magyarázta, majd azt is elmondta, hogy szintén összefüggés van a vastagbélrák és az elhízás között is.
Ami az étrendet illeti, a vörös és feldolgozott húsok és az alacsony rosttartalmú étrend, valamint a cukrozott italok mind hozzájárulhatnak a problémákhoz.
Az NHS, brit egészségügy szerint ezek lehetnek a vastagbélrák tünetei:
A kutatók célja a vastagbélrák megelőzése vagy kezelése.
„Lehetséges, hogy a jövőben, ha megvizsgáljuk valakinek a székletében lévő baktériumokat, azonosítani tudjuk azokat, akiknél nagyobb a valószínűsége a vastagbélrák kialakulásának” - mondta a szakember. Hozzátette, reméli, megfelelő stratégiákat fognak tudni kidolgozni és hatékonyabbak lesznek a vizsgálataik is.
