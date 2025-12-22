KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiadták a figyelmeztetést, a fiatalokat támadja ez a halálos betegség

halálos betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 14:05
fiatalkockázatdiagnosztizálás
Az orvosok figyelmeztetnek! A halálos betegség egyre több áldozatot szed.

Életünk során mindannyiunkkal történnek testi változások, amik lehetnek jók, de rosszak. Sőt ezek között lehetnek olyanok is, amelyek potenciálisan egy halálos betegség, akár a rák korai jelei is lehetnek.

halálos betegség
Halálos betegség támadhatja a fiatalokat / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Halálos betegség, melynek korai tünetei észlelhetőek

Az Egyesült Királyságban rendkívül gyorsan növekszik egy bizonyos ráktípus előfordulási aránya az 50 év alattiak körében, aminek még a tudósok sem tudják a pontos okát. Leginkább a modern világban tapasztalt életmódot és étrendet hibáztatják.

A Cancer Research UK adatai szerint évente 44 ezer embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot, ami korai észlelés esetén kezelhető. A LadBible cikke azt írja, hogy végzetes is lehet, ha nem sikerül időben felfedezni a problémát.

Látjuk, hogy emelkedő tendenciát mutat, és ez a legaggasztóbb

- nyilatkozta Sarah Berry professzor.

Elárulta, hogy szerinte ez a rossz étrendnek is köszönhető. Erős összefüggés van az alkoholfogyasztás és a korai vastagbélrák között” - magyarázta, majd azt is elmondta, hogy szintén összefüggés van a vastagbélrák és az elhízás között is.

Ami az étrendet illeti, a vörös és feldolgozott húsok és az alacsony rosttartalmú étrend, valamint a cukrozott italok mind hozzájárulhatnak a problémákhoz.

Az NHS, brit egészségügy szerint ezek lehetnek a vastagbélrák tünetei:

  • Változások a székletben
  • Gyakrabban vagy ritkábban kell székelni
  • Vér a székletben
  • Vérzés a végbélnyílásból
  • Olyan érzés, hogy székelni kell, még akkor is, ha az illető nemrég volt WC-n
  • Hasi fájdalom
  • Csomó a hasban
  • Puffadás
  • Fogyás diéta nélkül
  • Erős fáradtság vagy légszomj

A kutatók célja a vastagbélrák megelőzése vagy kezelése.

„Lehetséges, hogy a jövőben, ha megvizsgáljuk valakinek a székletében lévő baktériumokat, azonosítani tudjuk azokat, akiknél nagyobb a valószínűsége a vastagbélrák kialakulásának” - mondta a szakember. Hozzátette, reméli, megfelelő stratégiákat fognak tudni kidolgozni és hatékonyabbak lesznek a vizsgálataik is.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
