„Ha a szeretet gyógyíthatná a rákot, én már meggyógyultam volna”

A háromgyerekes édesanyának már csak 10 hónapja van hátra az orvosok szerint. Clare Jones arra kérte ismerőseit a Facebookon, hogy tegyék különlegessé az utolsó karácsonyát - a posztja azóta vírusként terjedt el a neten, ami által több ezer karácsonyi lapot kapott – közölte a People. Utolsó kívánsága mindenkit meghatott.

Megható, mi volt az utolsó kívánsága a beteg édesanyának

A végstádiumú betegséggel küzdő édesanya most háláját fejezi ki mindazoknak, akik ajándékot küldtek neki utolsó karácsonyára.

Miután megtudta, hogy a vastagbélrákja már nem reagál a kemoterápiára, Clare Jones december 1-jén egy Facebook-bejegyzésben arra kérte barátait, hogy tegyék az idei ünnepét szuper különlegessé.

A háromgyermekes édesanyánál 2022 májusában diagnosztizáltak rákot, ám csak nemrég közölték vele, hogy körülbelül 10 hónapja van hátra.

Egyszerű ember vagyok, aki az egyszerű dolgokat szereti. Imádom a karácsonyi lapokat! Idén nagyon sok lapot szeretnék kapni!!! Ezért kedvesen arra kérlek titeket, amikor a saját lapjaitokat postázzátok, dobjatok be nekem is egyet!

– írta Clare a Facebookon, a címét is mellékelve.

Clare arra számított, hogy legfeljebb 15 lapot kap majd a barátaitól, ám bejegyzését több mint 10 ezren megosztották, ezzel elterjesztve kérését.

A több száz karácsonyi lap mellett csokoládékat, színházjegyeket, sőt még lakóautós kirándulásokat is felajánlottak neki.

Valaki még egy közös éjszakát is felajánlott

– mondta Jones.

Azt válaszoltam: »Ez nagyon kedves, de köszönöm, nem.«

A diagnózisa előtt az édesanya azt gondolta, hogy a tünetei csak egy makacs hasprobléma következményei, ezért halogatta az orvos felkeresését. 2022-ben végül megműtötték, és eltávolítottak egy körülbelül 45 cm hosszú daganatot.

Egy évvel később közölték vele, hogy a vastagbélrák negyedik stádiumba lépett, miután átterjedt a nyirokcsomóira és a tüdejére.

Nem érzem magam betegnek, jól vagyok. De nem sokáig fogom így érezni magam

– mondta a nő.