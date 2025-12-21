A háromgyerekes édesanyának már csak 10 hónapja van hátra az orvosok szerint. Clare Jones arra kérte ismerőseit a Facebookon, hogy tegyék különlegessé az utolsó karácsonyát - a posztja azóta vírusként terjedt el a neten, ami által több ezer karácsonyi lapot kapott – közölte a People. Utolsó kívánsága mindenkit meghatott.
A végstádiumú betegséggel küzdő édesanya most háláját fejezi ki mindazoknak, akik ajándékot küldtek neki utolsó karácsonyára.
Egyszerű ember vagyok, aki az egyszerű dolgokat szereti. Imádom a karácsonyi lapokat! Idén nagyon sok lapot szeretnék kapni!!! Ezért kedvesen arra kérlek titeket, amikor a saját lapjaitokat postázzátok, dobjatok be nekem is egyet!
– írta Clare a Facebookon, a címét is mellékelve.
Clare arra számított, hogy legfeljebb 15 lapot kap majd a barátaitól, ám bejegyzését több mint 10 ezren megosztották, ezzel elterjesztve kérését.
A több száz karácsonyi lap mellett csokoládékat, színházjegyeket, sőt még lakóautós kirándulásokat is felajánlottak neki.
Valaki még egy közös éjszakát is felajánlott
– mondta Jones.
Azt válaszoltam: »Ez nagyon kedves, de köszönöm, nem.«
A diagnózisa előtt az édesanya azt gondolta, hogy a tünetei csak egy makacs hasprobléma következményei, ezért halogatta az orvos felkeresését. 2022-ben végül megműtötték, és eltávolítottak egy körülbelül 45 cm hosszú daganatot.
Egy évvel később közölték vele, hogy a vastagbélrák negyedik stádiumba lépett, miután átterjedt a nyirokcsomóira és a tüdejére.
Nem érzem magam betegnek, jól vagyok. De nem sokáig fogom így érezni magam
– mondta a nő.
Sokan vannak körülöttem, akik törődnek velem. Ha a szeretet gyógyíthatná a rákot, én már meggyógyultam volna
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.