Valóban veszélyes a szójatej? Lerántjuk a leplet az igazságról

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a növényi alapú tejhelyettesítő italok, ráadásul sokan úgy gondolják, hogy egészségesebb alternatívákról van szó, mint az állati eredetű tejek. Nos, a valóság az, hogy mindegyiknek megvannak az előnyei és a hátrányai egyaránt. Az egyik növényi alapú tejhelyettesítő, a szójatej azonban indokolatlanul rossz hírnévre tett szert az utóbbi időben.

Egy tévhit miatt sokan félnek a szójatejtől.

A szójatej tényleg veszélyes lenne?

A Psychology Today-ben jelent meg egy írás, amely szerint külföldön mintha eltűnni látszana a legtöbb kávézó és néhány élelmiszerbolt polcairól a szójatej. Egyre több kávézóban tapasztalható, hogy szójatej helyett más növényi tejeket, például zab- vagy mandulatejet kínálnak, ugyanis a szójatej már nem elérhető. Az internetes portál szerint a szójatej elleni hadjáratot egy széles körben elterjedt pletyka indította el, amely a The New York Times folyóiratban megjelent cikken alapult. Az említett cikkben a szerző a mellrák és a szójatej közötti összefüggésre világított rá, noha egyértelmű kutatás ma sincs, ami megerősítené ezt a véleményt. Bár bizonyítást nem tartalmazott, de a cikk hatására még a Starbucks is egy rövid ideig betiltotta a szójatejet – majd nem sokkal később visszahozta a kínálatába.

A tévhit alapját egy 2009-es tanulmány adta, amelyet Watson, Sauerzopf és Moorehead publikált. A szerzők érdeklődését az váltotta ki, hogy Japánban rengeteg szójaterméket fogyasztanak és azt feltételezték, hogy a japán nők esetében ezáltal nőhetett a mellrák kockázata. Az elméletüket végül egy kísérlettel próbálták bizonyítani: extrém nagy dózisú szójavegyületet fecskendeztek egerekbe, amely egyes példányoknál emlődaganatokat okozott.

Később megannyi kutatás és tanulmány egyértelműen kimutatta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a szójatej mellrákot okozna az emberek esetében. Sőt, táplálkozástudományi szakértők szerint inkább az egészséges tejhelyettesítők közé tartozik. Az állati kísérletek eredményeit azzal magyarázták a kutatók, hogy ezek gyakran nem értelmezhetők ugyanúgy emberekre, valamint az egerek a szójatejhez képest sokszorosan nagyobb dózisú szóját kaptak.