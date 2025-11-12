Alvászavar, szorongás, hajhullás? Az ősz borzalmas hatással lehet az egészségedre - mutatjuk a megoldást

A váltakozó évszakok nemcsak a környezetünkben idéznek elő változásokat, hanem testükre is hatással lehetnek. A nappalok rövidülnek, az idő lehűl, a színek pedig sötétebb tónusokba váltanak, ami sokak számára egyet jelent a bekuckózással és a sütőtökös latték kortyolásával. Az évszak azonban többek között fokozódó szorongást, hajhullást és különböző betegségek kiváltója is lehet, ezért nézzük, melyek ezek.
Legyen szó bőrszárazságról vagy hajhullásról, testünk ebben az időszakban szinte biztosan tapasztal olyan kellemetlen tünetet, amelyet a tudomány is alátámaszt. Te melyikkel küzdesz?
Az ősz a legjelentősebb hatást a bőrünkre gyakorolja, amit a bőrgyógyászok azzal támasztanak alá, hogy minden évszakváltással együtt járó hőmérsékleti ingadozás sokkolja a szervezetet, felborítja bőrünk természetes kémiai egyensúlyát és kiszáradást okoz.
Tipp: Ha elegendő folyadékot és magas víztartalmú ételeket fogyasztasz, megelőzheted a problémát.
Ez egy rendkívül gyakori jelenség és, míg egyesek bepánikolnak attól, hogy megkopaszodnak, mások halál nyugodtan néznek bele a tükörbe, mert tudják, hogy ősszel ez teljesen rendben van. A tünet magyarázata egyébként az evolúcióban keresendő, ugyanis nyáron dúsabb hajkoronára van szükségünk, ami megvéd az erős UV-sugaraktól.
Tipp: Hajad egészsége érdekében elengedhetetlen a megfelelő hidratáció, emellett ne moss hajat forró vízzel és napi szinten iktasss be egy kis fejmasszázst.
Az ősz jelzi a testünknek, hogy ideje felkészülni a télre, ezért szervezetünk fokozza a zsírtermelést, majd a zsírt elraktározza annak érdekében, hogy jobban védekezhessen a hideg ellen. Így, amint a hőmérő higanyszála leesik, megjön a kedvünk a magas szénhidrát- és zsírtartalmú ételekhez.
Tipp: Próbálj aktív lenni, válassz olyan sportot, amit szívesen csinálsz vagy sétálj nagyokat a friss levegőn. Emellett próbálj ügyelni arra is, hogy mi kerül a tányérodra.
Rengeteg embertől hallani, hogy az ősz teljesen lehúzza a hangulatát. Ez nem csoda, ugyanis számos tanulmány alátámasztja, hogy ebben az évszakban súlyosbodhat a szorongás a tanév kezdete, az ünnepi időszak miatti stressz vagy a nyáron el nem ért célok miatt.
Tipp: Próbálj minél több időt tölteni a szeretteiddel és kimozdulni, hiszen ez a csodás évszak is rengeteg programot tartogat, amik jobb kedvre deríthetnek. Ha pedig süt a nap, szívj magadba D-vitamint és töltődj fel.
A kutatások arra világítottak rá, hogy az őszi napsütés káros hatással lehet a szemünkre. Ugyanis a nap ilyenkor alacsonyabban van, ez növeli a szemünk által elnyelt UV-sugarak mennyiségét, ami szemproblémákhoz vezethet.
Tipp: Ilyenkor is bátran viselj napszemüveget vagy tegyél fel egy kalapot, sültös sapkát.
Az alábbi videó megtekintésével megtudhatod, hogyan hatnak az egyes évszakok a testünkre és elménkre:
