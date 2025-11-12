Alvászavar, szorongás, hajhullás? Az ősz borzalmas hatással lehet az egészségedre - mutatjuk a megoldást

A váltakozó évszakok nemcsak a környezetünkben idéznek elő változásokat, hanem testükre is hatással lehetnek. A nappalok rövidülnek, az idő lehűl, a színek pedig sötétebb tónusokba váltanak, ami sokak számára egyet jelent a bekuckózással és a sütőtökös latték kortyolásával. Az évszak azonban többek között fokozódó szorongást, hajhullást és különböző betegségek kiváltója is lehet, ezért nézzük, melyek ezek.

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock

Hajhullás, szorongás, szembetegség? Az ősz nem kegyelmez

Legyen szó bőrszárazságról vagy hajhullásról, testünk ebben az időszakban szinte biztosan tapasztal olyan kellemetlen tünetet, amelyet a tudomány is alátámaszt. Te melyikkel küzdesz?

Kiszárad a bőr

Az ősz a legjelentősebb hatást a bőrünkre gyakorolja, amit a bőrgyógyászok azzal támasztanak alá, hogy minden évszakváltással együtt járó hőmérsékleti ingadozás sokkolja a szervezetet, felborítja bőrünk természetes kémiai egyensúlyát és kiszáradást okoz.

Tipp: Ha elegendő folyadékot és magas víztartalmú ételeket fogyasztasz, megelőzheted a problémát.

Romlik a haj minősége, ami hajhulláshoz vezethet

Ez egy rendkívül gyakori jelenség és, míg egyesek bepánikolnak attól, hogy megkopaszodnak, mások halál nyugodtan néznek bele a tükörbe, mert tudják, hogy ősszel ez teljesen rendben van. A tünet magyarázata egyébként az evolúcióban keresendő, ugyanis nyáron dúsabb hajkoronára van szükségünk, ami megvéd az erős UV-sugaraktól.

Tipp: Hajad egészsége érdekében elengedhetetlen a megfelelő hidratáció, emellett ne moss hajat forró vízzel és napi szinten iktasss be egy kis fejmasszázst.

Több energiadús étel fogyasztása

Az ősz jelzi a testünknek, hogy ideje felkészülni a télre, ezért szervezetünk fokozza a zsírtermelést, majd a zsírt elraktározza annak érdekében, hogy jobban védekezhessen a hideg ellen. Így, amint a hőmérő higanyszála leesik, megjön a kedvünk a magas szénhidrát- és zsírtartalmú ételekhez.

Tipp: Próbálj aktív lenni, válassz olyan sportot, amit szívesen csinálsz vagy sétálj nagyokat a friss levegőn. Emellett próbálj ügyelni arra is, hogy mi kerül a tányérodra.