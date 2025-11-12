Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
Alvászavar, szorongás, hajhullás? Az ősz borzalmas hatással lehet az egészségedre - mutatjuk a megoldást

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 20:15
Az ősz nemcsak a sárguló faleveleken hagy nyomot, hanem sokunk testi-lelki egésszégére is komoly hatással van, amit nem szabadna félvállról vennünk. Hajhullás, száraz bőr, fokozódó szorongás – ezek a kellemetlen tünetek sokakat érintenek, ezért összegyűjtöttük az évszak testünkre gyakorolt negatív hatásait a megoldásokkal együtt.
A váltakozó évszakok nemcsak a környezetünkben idéznek elő változásokat, hanem testükre is hatással lehetnek. A nappalok rövidülnek, az idő lehűl, a színek pedig sötétebb tónusokba váltanak, ami sokak számára egyet jelent a bekuckózással és a sütőtökös latték kortyolásával. Az évszak azonban többek között fokozódó szorongást, hajhullást és különböző betegségek kiváltója is lehet, ezért nézzük, melyek ezek.

hajhullás, haj, hajápolás
Hajhullás, száraz bőr, szorongás – ezek a tünetek sokakat érintenek.
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB /  Shutterstock 

Hajhullás, szorongás, szembetegség? Az ősz nem kegyelmez

Legyen szó bőrszárazságról vagy hajhullásról, testünk ebben az időszakban szinte biztosan tapasztal olyan kellemetlen tünetet, amelyet a tudomány is alátámaszt. Te melyikkel küzdesz?

Kiszárad a bőr

Az ősz a legjelentősebb hatást a bőrünkre gyakorolja, amit a bőrgyógyászok azzal támasztanak alá, hogy minden évszakváltással együtt járó hőmérsékleti ingadozás sokkolja a szervezetet, felborítja bőrünk természetes kémiai egyensúlyát és kiszáradást okoz.  

Tipp: Ha elegendő folyadékot és magas víztartalmú ételeket fogyasztasz, megelőzheted a problémát.

Romlik a haj minősége, ami hajhulláshoz vezethet

Ez egy rendkívül gyakori jelenség és, míg egyesek bepánikolnak attól, hogy megkopaszodnak, mások halál nyugodtan néznek bele a tükörbe, mert tudják, hogy ősszel ez teljesen rendben van. A tünet magyarázata egyébként az evolúcióban keresendő, ugyanis nyáron dúsabb hajkoronára van szükségünk, ami megvéd az erős UV-sugaraktól.  

Tipp: Hajad egészsége érdekében elengedhetetlen a megfelelő hidratáció, emellett ne moss hajat forró vízzel és napi szinten iktasss be egy kis fejmasszázst.

Több energiadús étel fogyasztása

Az ősz jelzi a testünknek, hogy ideje felkészülni a télre, ezért szervezetünk fokozza a zsírtermelést, majd a zsírt elraktározza annak érdekében, hogy jobban védekezhessen a hideg ellen. Így, amint a hőmérő higanyszála leesik, megjön a kedvünk a magas szénhidrát- és zsírtartalmú ételekhez.

Tipp: Próbálj aktív lenni, válassz olyan sportot, amit szívesen csinálsz vagy sétálj nagyokat a friss levegőn. Emellett próbálj ügyelni arra is, hogy mi kerül a tányérodra.

hajhullás, hamburger, evés
Hajhullás, szorongás, sóvárgás az energiadús ételek után? Ezek mind az ősz hatásai.
Fotó: d3sign /  Getty Images

Szorongásos tünetek fokozódása

Rengeteg embertől hallani, hogy az ősz teljesen lehúzza a hangulatát. Ez nem csoda, ugyanis számos tanulmány alátámasztja, hogy ebben az évszakban súlyosbodhat a szorongás a tanév kezdete, az ünnepi időszak miatti stressz vagy a nyáron el nem ért célok miatt.

Tipp: Próbálj minél több időt tölteni a szeretteiddel és kimozdulni, hiszen ez a csodás évszak is rengeteg programot tartogat, amik jobb kedvre deríthetnek. Ha pedig süt a nap, szívj magadba D-vitamint és töltődj fel.

Az őszi napsütés károsítja a szemet

A kutatások arra világítottak rá, hogy az őszi napsütés káros hatással lehet a szemünkre. Ugyanis a nap ilyenkor alacsonyabban van, ez növeli a szemünk által elnyelt UV-sugarak mennyiségét, ami szemproblémákhoz vezethet.

Tipp: Ilyenkor is bátran viselj napszemüveget vagy tegyél fel egy kalapot, sültös sapkát.

Az alábbi videó megtekintésével megtudhatod, hogyan hatnak az egyes évszakok a testünkre és elménkre:

