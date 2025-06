Halálos agyevő amőba-fertőzés: a fürdők továbbra is biztonságosak!

Már-már pánikhelyzet alakult ki hazánkban azután, hogy szombaton meghalt egy 11 éves kisfiú Szlovákiában, miután agyevő amőba támadta meg a szervezetét. Azonnal találgatások kezdődtek, mindenki arra volt kíváncsi, hogy a kisfiú hol érintkezhetett a halálos egysejtűvel. Időközben kiderült, hogy a kisfiú úszásoktatáson vett részt a párkányi fürdőben, ezért a fürdő be is zárta kapuit, amíg a vizsgálatok eredményei megérkeznek. Megkerestük Balog Zoltánt a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát, hogy mondja el véleményét az agyevő amőba-fertőzéssel kapcsolatban. A főtitkár hangsúlyozta: az épített fürdők továbbra is biztonságosak és semmi sem bizonyítja, hogy a kisfiú szervezete ott találkozott az agyevő amőbával.

A halálos agyevő amőba-fertőzés mikroszkopikus képe

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / GettyImages

A Naegleria fowleri, ismertebb nevén az agyevő amőba egy olyan szabadon élő egysejtű, ami elsősorban a felmelegedett természetes édesvizeket szereti. A HáziPatika cikke szerint, ha valaki véletlen vizet nyel fürdőzés közben és így az amőba a gyomrába kerül, akkor ártalmatlan. Ezen kívül emberről emberre sem terjed. Akkor okoz gondot, ha egy fertőzött vízben való fürdőzés során alámerülünk és az orrunkon keresztül a szervezetünkbe jut az amőba. Ha a légutakon keresztül jut be az emberi szervezetbe, akkor eljuthat az agyig. Az amőba az agyszövetbe jutva intenzíven szaporodni, illetve táplálkozni kezd és ezzel visszafordíthatatlan szöveti károkat okoz.

Miután kiderült, hogy a 11 éves kisfiú járt a párkányi fürdőben is, sokan tényként kezdték kezelni, hogy ott betegedett meg, pedig erre nincs semmilyen bizonyítékunk.

Nem tudjuk, hogy volt-e más strandon, hogy fürdött-e az elmúlt időszakban más medencében, járt-e külföldön. Annyit tudunk, hogy Párkányban úszásoktatáson vett részt. Csakhogy a forgatott, kevert vizű medencében, ami nyomás alatti szűrőtartállyal van felszerelve és aminek a vizét hipóval, vagy klórral tartják tisztán, szinte kizárt, hogy életben tudna maradni az agyevő amőba

– fejtette ki véleményét Balog Zoltán a Borsnak.

A főtitkár azt is hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll számtalan, többek között szlovák fürdővel is, és nincs tudomásuk egyetlen esetről sem, amikor agyevő amőba épített fürdő vízében jelent volna meg.