Candida-fertőzés – a női intim egyensúly felborulásának leggyakoribb jele

A Candida egy élesztőgomba, amely természetes módon is jelen van a szervezetben, a bőrön, a szájban és a hüvelyben. Normális körülmények között nem okoz gondot, mert a szervezet védekező rendszere és a hüvelyflóra egyensúlya kordában tartja. A probléma akkor kezdődik, amikor ez az egyensúly felborul – ilyenkor a gomba túlszaporodik, és gyulladást idéz elő.

A Candida az emberi testben természetes módon jelen van, ám egy betegség következtében felborulhat az egyensúly, ami Candida-fertőzéshez vezethet.

Fotó: TopMicrobialStock

Mi váltja ki a Candida-fertőzést?

A nőgyógyászok szerint a leggyakoribb kiváltó tényezők a hormonális változások, a túlzott antibiotikum-használat, a fogamzásgátlók, a cukorban gazdag étrend és a stressz. Az antibiotikumok nemcsak a kórokozó baktériumokat pusztítják el, hanem a hüvelyflóra hasznos tejsavbaktériumait is, amelyek megakadályozzák a gombák elszaporodását.

A Candida imádja a meleg, nedves környezetet – a szoros ruházat, a műszálas fehérnemű vagy az intim mosakodók túlzott használata szintén kedvez neki.

A hormonális ingadozások (például a menstruáció, terhesség vagy menopauza idején) fokozzák a hajlamot, mert az ösztrogénszint befolyásolja a hüvely pH-értékét. A szakértők szerint a Candida-fertőzések 30–40 százaléka ezekhez az időszakokhoz köthető.

Milyen tünetekkel jár?

A Candida-fertőzés jellegzetes tünetei közé tartozik az erős viszketés, égő érzés, duzzanat és fehéres, túrós állagú folyás. Sok nő fájdalmat tapasztal az együttlét vagy a vizelés során, és előfordul, hogy a tünetek éjszaka felerősödnek.

A bőr kipirosodása, a külső nemi szervek irritációja és az intim terület érzékenysége szintén árulkodó jelek. A szakértők szerint a panaszok jellemzően hirtelen, néhány nap alatt alakulnak ki, és kezelés nélkül visszatérhetnek.

Fontos, hogy a tünetek alapján ne próbáljuk magunkat diagnosztizálni , mert más fertőzések – például bakteriális vaginózis vagy trichomonas – hasonló panaszokat okozhatnak. A biztos diagnózis nőgyógyászati vizsgálattal és laboratóriumi mintavétellel állítható fel.

Hogyan kezelhető és előzhető meg?

A kezelés célja a gombák visszaszorítása és a hüvelyflóra egyensúlyának helyreállítása. A helyi gombaellenes készítmények (kúpok, krémek, tabletták) gyorsan enyhítik a tüneteket, míg visszatérő esetekben szisztémás, szájon át szedett gyógyszerek is szükségesek lehetnek.