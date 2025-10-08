Kikotyogjuk a titkainkat álmunkban? Íme, az igazság

Van, aki csak motyog, más harsányan nevet vagy akár teljes mondatokban beszél álmában, sokszor olyan vehemenciával, mintha színpadon lenne. Az alvás közbeni beszéd elsőre viccesnek tűnhet, de rengeteg kérdést felvet. Vannak, akik a helyzettel visszaélve titkokat próbálnak meg kihúzni az álmában beszélő személyből, ám nekik a legtöbb esetben csalódniuk kell. Akkor miért csinálják egyáltalán? A legfontosabb kérdés azonban: az álmodók miért kezdenek beszélni?

Az alvás közbeni beszéd gyakoribb, mint gondolnád

Fotó: StockPhotoDirectors / Shutterstock

Mi a somniloquy?

Az alvás közbeni beszédnek van egy tudományos neve: somniloquy, amely valójában az alvászavar egy fajtája. Mielőtt bárki azt hinné, hogy egy ritka jelenségről van szó, érdemes megjegyezni, hogy két emberből egy legalább egyszer életében átéli. A gyerekek körében is minden második beszél álmában időnként. Ennek oka, hogy a fiatalabb agy nehezebben kapcsol át ébrenlétből alvó üzemmódba, ráadásul a gyerekek hosszabban és mélyebben alszanak. Így esetükben nagyobb rá az esély, hogy megjelenjen ez a furcsa, de teljesen ártalmatlan jelenség.

Mi okozza az alvás közbeni beszédet?

A pontos okot nem ismerjük. Olyasmi ez, mint a csuklás: váratlanul jön, majd magától elmúlik. Van ugyanakkor néhány tényező, amely hajlamosíthat az alvás közbeni beszédre:

• genetika: ha a családban előfordul, nagyobb az esély, hogy nálad is jelentkezik;

• stressz: ha túl sokat dolgozol vagy aggódsz valami miatt, az agyad nehezebben tud leállni;

• egészségi állapot: láz, betegség, alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek (pl. antidepresszánsok vagy altatók) szedése is kiválthatja;

• Alvászavarok: például rémálmok, fogcsikorgatás, vagy alvajárás kíséretében gyakrabban fordul elő. A felnőttek nagyjából öt százaléka rendszeresen produkál éjjeli műsorokat.

Veszélyes vagy csak bosszantó?

Az alvás közbeni beszéd a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan. Legfeljebb a mellettünk alvónak okoz álmatlan perceket, főleg ha kiabálunk is. Az alvás minőségét általában nem rontja, így orvosi beavatkozásra ritkán van szükség. Kivétel, ha a beszéd erős félelemmel, sikoltozással vagy agresszív mozdulatokkal társul. Ez utalhat REM viselkedészavarra, amikor az álmokat a test is lejátsza, ami veszélyes is lehet. Ilyenkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni.