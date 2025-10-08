Kikotyogjuk a titkainkat álmunkban? Íme, az igazság

Van, aki csak motyog, más harsányan nevet vagy akár teljes mondatokban beszél álmában, sokszor olyan vehemenciával, mintha színpadon lenne. Az alvás közbeni beszéd elsőre viccesnek tűnhet, de rengeteg kérdést felvet. Vannak, akik a helyzettel visszaélve titkokat próbálnak meg kihúzni az álmában beszélő személyből, ám nekik a legtöbb esetben csalódniuk kell. Akkor miért csinálják egyáltalán? A legfontosabb kérdés azonban: az álmodók miért kezdenek beszélni?
Az alvás közbeni beszédnek van egy tudományos neve: somniloquy, amely valójában az alvászavar egy fajtája. Mielőtt bárki azt hinné, hogy egy ritka jelenségről van szó, érdemes megjegyezni, hogy két emberből egy legalább egyszer életében átéli. A gyerekek körében is minden második beszél álmában időnként. Ennek oka, hogy a fiatalabb agy nehezebben kapcsol át ébrenlétből alvó üzemmódba, ráadásul a gyerekek hosszabban és mélyebben alszanak. Így esetükben nagyobb rá az esély, hogy megjelenjen ez a furcsa, de teljesen ártalmatlan jelenség.
A pontos okot nem ismerjük. Olyasmi ez, mint a csuklás: váratlanul jön, majd magától elmúlik. Van ugyanakkor néhány tényező, amely hajlamosíthat az alvás közbeni beszédre:
• genetika: ha a családban előfordul, nagyobb az esély, hogy nálad is jelentkezik;
• stressz: ha túl sokat dolgozol vagy aggódsz valami miatt, az agyad nehezebben tud leállni;
• egészségi állapot: láz, betegség, alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek (pl. antidepresszánsok vagy altatók) szedése is kiválthatja;
• Alvászavarok: például rémálmok, fogcsikorgatás, vagy alvajárás kíséretében gyakrabban fordul elő. A felnőttek nagyjából öt százaléka rendszeresen produkál éjjeli műsorokat.
Az alvás közbeni beszéd a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan. Legfeljebb a mellettünk alvónak okoz álmatlan perceket, főleg ha kiabálunk is. Az alvás minőségét általában nem rontja, így orvosi beavatkozásra ritkán van szükség. Kivétel, ha a beszéd erős félelemmel, sikoltozással vagy agresszív mozdulatokkal társul. Ez utalhat REM viselkedészavarra, amikor az álmokat a test is lejátsza, ami veszélyes is lehet. Ilyenkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni.
Mivel nem tudjuk pontosan, mi okozza, nincs biztos módszer az alvás közbeni beszéd megszüntetésére. A következő praktikák ugyanakkor csökkenthetik a jelenség előfordulásának esélyét:
Ha a jelenség felnőttként hirtelen jelenik meg, vagy a beszéd mellett erőszakos mozdulatok, rémálmok is jelentkeznek, akkor mindenképp indokolt orvosi vizsgálat.
A filmekben gyakran látni, hogy valaki álmában kikotyog mindent, például elárul egy titkos kódot, esetleg szerelmet vall másvalakinek, lebuktatja önmagát. A valóságban ez sokkal kevésbé izgalmas.
Egy kutatás szerint az alvás közbeni beszéd kétharmada nem is értelmezhető szó, hanem motyogás, kiáltás vagy káromkodás. Ha mégis összefüggő mondat hagyja el a szánkat, az sem feltétlenül kapcsolódik a valósághoz, sokszor inkább egy álombeli párbeszéd töredéke.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.