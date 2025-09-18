Hátfájás gyötör? Ez a természetes módszer hosszú időre elűzheti a kellemetlen panaszt

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 09:15
hátfájásakupunktúra
Eleged van a kínzó tünetekből, de erős fájdalomcsillapítókhoz sem szeretnél nyúlni? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis nemrég a kutatók egy olyan természetes módszerre bukkantak, ami képes hosszú időre elűzni a krónikus hátfájást. Valószínűleg pedig már te is hallottál is róla, csak alábecsülted az erejét!
Kelle Fanni
Manapság rengetegen küzdenek krónikus hátfájással, amiben az életmód kulcsszerepet játszik, ugyanis a gép előtt való görnyedés vagy éppen a túlzott terhelés sem tesz jót neki. A kínzó tünet ráadásul annyira gyakori, hogy rengetegen csak legyintenek rá és várják, hogy magától javuljon a helyzet. Ha pedig a megdöbbentő számokat nézzük, körülbelül a felnőttek 80 százaléka tapasztal hátfájást az élete során, ezért nagyon fontos, hogy megfelelően tudjuk kezelni a tünetet.

Fiatal nő, aki hátfájással küzd
Ha te is hátfájással küzdesz, akkor válaszd ezt a természetes módszert!
Fotó: Tom Merton /  Shutterstock 

Természetes módszer, ami akár egy évre is megszabadíthat az állandó hátfájástól

Amennyiben nem szeretnél erős gyógyszerekhez nyúlni és ódzkodsz a komolyabb beavatkozásoktól is, egy új kutatás szerint az akupunktúrával is hatalmas eredményeket érhetsz el. A derékproblémákkal küzdő betegek ugyanis a terápia során óriási változást tapasztaltak.

Akupunktúra: az akkupunktúra egy tradicionális kínai orvoslási módszer, amelyet egyes állapotok és tünetek esetén alkalmaznak. Az eljárás során az akupunktőr  szinte hajszál vékony acél tűket helyez finoman a bőrbe meghatározott pontokon, hogy stimulálja a test rendszereit. Ennek következtében a szervezet természetes vegyi anyagokat szabadít fel, amelyek segítenek a probléma leküzdésében.

Az akupunktúrás kezelés meglepő eredményei

A szakértők a kutatás során arra jutottak, hogy azok a betegek, akik teljes körű kezelésben részesültek, jóval kevesebb panaszról számoltak be, mint azok a páciensek, akik csupán általános orvosi ellátást kaptak. Ami azonban még meglepőbb, hogy az első csoport nemcsak rövid távon tapasztalt javulást, hanem hosszú távon (a kezelés után 12 hónappal) is.

Egy nő akupunktúrás kezelésen vesz rész, hogy enyhítsen a hátfájáson
Az akupunktúra hosszú távon enyhíthet a hátfájáson.
Fotó: miljko /  Shutterstock 

A hátfájás, ami mára népbetegséggé vált

Az NSH sokkoló adatai emellett azt mutatják, hogy a háziorvosokhoz beérkező panaszok közel egyharmada mozgásszervi panaszokkal kapcsolatos, például hátfájással. A problémát pedig a leggyakrabban fájdalomcsillapító gyógyszerekkel, injekciókkal vagy műtéttel igyekeznek kezelni, a tabletták azonban az idősebb korosztályra káros hatással lehetnek.

Az akupunktúra ezért egy nagyszerű, kockázatmentes, természetes megoldást kínál mindazok számára, akik nem szeretnének kés alá feküdni vagy gyógyszerekkel tömni magukat. Ezért, ha te is ebben a cipőben jársz és végre megszabadulnál a gyötrő fájdalomtól, akkor tartsd észben, hogy a tudósok ezt a módszert nyugodt szívvel ajánlják.

Az alábbi videó tovább boncolgatja az akupunktúra egészségügyi előnyeit:

