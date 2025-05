A demencia két korai jelére hívták fel a figyelmet, ezeknek pedig semmi köze a memóriavesztéshez

A demencia - avagy értelmi hanyatlás, elbutulás –, egy progresszív betegség, amelynek tünetei az idő előrehaladtával egyre csak rosszabbodnak. A betegség következtében az intellektuális képességek hanyatlani kezdenek. Maga a kifejezés egy tünetegyüttest takar, melynek fő összetevői az emlékezethanyatlás, az agykérgi működések zavara - beszédzavar, az érzékszervek működésének zavara, az összerendezett mozgások zavara -, az ítélőképesség hanyatlása és a személyiségváltozás. Bár a demenciát alapvetően a memóriavesztés jellemzi, a korai tünetek közül a szakértő nemrég két olyanra hívta fel a figyelmet, amelyeket az emberek hajlamosak figyelmen kívül hagyni.

Ez a két tünet a demencia korai jele lehet / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Dr. Tim Rittman vezető neurológus a hangulat és viselkedésbeli változást, azon belül is kifejezetten a tartós rossz hangulatot és a fokozott szorongást emelte ki, mint a demencia gyakori, korai tüneteit. Az emberek ilyenkor minden ok nélkül szomorúságot vagy szorongást tapasztalhatnak, ezek az érzelmi változások pedig hatással lehetnek a mindennapi életükre és a társadalmi interakcióikra is.

Fontos kiemelni, hogy az ilyen hangulatzavarok nem kizárólag a demenciához kapcsolódnak, hanem más állapotok tünetei is lehetnek, ugyanakkor, amennyiben a rossz hangulat és szorongás tartósan fennáll, különösen, ha emlékezetkiesés vagy zavartság is kíséri, mindenképp érdemes tanácsot kérni egy egészségügyi szakembertől: a korai beavatkozás ugyanis a betegség jobb kezelését eredményezi – írja a Mirror.