Ezért veszélyes, ha a szabadban teregeted ki a ruhát és az ágyneműt

A kellemes nyári hőmérséklet és az enyhe időjárás arra késztethet bennünket, hogy mosás után felejtsük el a lakásban való, gyakran túlzottan párásító hatású ruhaszárítást, vagy a szárítógép használatát, és térjünk át a szabadban való teregetésre. Ez utóbbi sok szempontból előnyös lehet: a friss levegő és a napfény természetes módon szárítja a ruhákat, illatosabbak lehetnek a textilek, a lágy szellő kisimíthatja a gyűrődéseket, a napsugarak pedig fertőtlenítő hatással bírhatnak. Ha azonban nem vigyázunk, az egészségünket is kockára tehetjük ezzel a módszerrel.

A szabadban való teregetésnek egészségügyi veszélyei is vannak Fotó: Andrew Holt / Getty Images

A szabadban való teregetés veszélye

Az olyan általános hátulütők mellett, minthogy egy hirtelen zápor eláztathatja a ruhaneműket, az erős szél leszaggathatja őket, vagy a madarak rápiszkíthatnak, az első számú veszély az allergiás tünetek esetleges felerősödése. A tavasszal jelentkező magas pollenkoncentráció a szénanáthával küzdők számára komoly problémát jelent, a kint száradó ruhák anyaga pedig magába szívhatja a levegőben szálló port és polleneket, ami allergiás reakciókat válthat ki a viselőjénél.

Álmatlanságot okozhat

Molly Freshwater, a Secret Linen Store ágyneműbolt alapítója arra figyelmeztet, hogy a szénanátha súlyosan befolyásolhatja az alvás minőségét, ezért azt tanácsolja az allergiával küzdő szabadban teregetőknek, hogy még tökéletes napsütéses és szellős időben se tegyék ki az ágyneműjüket.

A meleg, száraz napokon gyakran nagyobb a levegőben szálló pollen mennyisége, így hiába ideálisak a körülmények a kinti ruhaszárításhoz, az allergiások számára nem optimális. Annak ellenére, hogy a friss levegő és a napsütés az ágyneműt ropogóssá és frissé teheti, a polleneknek ez egy remek lehetőség arra, hogy az anyaghoz tapadjanak. Az ágynemű esetében ez a szénanátha tüneteinek fokozódásához és álmatlan éjszakákhoz vezethet

– foglalta össze a szakértő.

Erre figyelj

Ha allergiások vagyunk, de mindenképpen kint szeretnénk teregetni, érdemes nyomon követnünk az aktuális pollenjelentéseket, és alacsony koncentráció idején kitennünk a textileket. Mivel reggel és délelőtt magasabb a pollenszint, jobb a nap későbbi időszakaiban teregetünk. Fontos az is, hogy ne hagyjuk kint túl sokáig a ruhákat, illetve alaposan rázzuk ki azokat, mielőtt bevinnénk őket. Ha van szárítógépünk, pár percre be is tehetjük a holmijainkat, ez segíthet a pollenek egy részét eltávolítani. Súlyos allergia esetén mindenképpen kerüljük a kerti ruhaszárogatást.