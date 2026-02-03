Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Új helyre költözött a magyar Szabadság-szobor

2026. február 03.
Budapest egyik leghíresebb szobra, ami a szabadság és a béke jelképévé vált. Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása, a gyönyörű nőalak magasztosan emelkedik a magyar főváros fölé. Ám a Szabadság-szobor kicsinyített mása most új helyre költözött.
Fehér Lilla
A talapzattal együtt 40 méter magas, pálmaágat tartó nőt ábrázoló szobrot 1947-ben adták át. Eleinte felszabadulás emlékmű volt, ám hamarosan a szabadság és a béke jelképe lett nemcsak a magyarok, hanem később a turisták körében is. A szobor vonásai egy létező személyről, Gál Erzsébetről lettek mintázva, akit Kisfaludy Stróbl Zsigmond egy villamosmegállóban pillantott meg. A művészt annyira lenyűgözte a nő, hogy kecses szépségét örökre bronzba öntötte. Erzsébet bár pénzt nem kapott a felkérésért, neve és szépsége örökre fennmarad. Annyira büszke volt az elkészült alkotásra, hogy soproni sírfelirata is így hangzik: „Itt nyugszik a Szabadság-szobor modellje.”

A Szabadság-szobor kicsinyített mása.
A Szabadság-szobor kicsinyített mása szintén bronzból készült. 
Forrás: Madame Tussauds Budapest

Új helyen a Szabadság-szobor

A Madame Tussauds Budapest a hazai- és világsztárok élethűen megformázott, életnagyságú szobrairól híres. A folyton megújuló tárlaton fotózkodhatunk történelmi személyiségekkel, filmsztárokkal, popcsillagokkal és sportolókkal. Találkozhatunk például Sissi császárnéval, Taylor Swifttel, Columbóval, Lionel Messivel, Tom Cruise-zal, Lugosi Bélával vagy Jennifer Lopezzel. A viaszmúzeumban nemcsak egymás mellett állnak a szobrok, hanem tematikusan rendezték el őket. Feltűnnek a lekicsinyített Duna-korzónál, a Váralagútnál, a Bazilikánál és a Gellért Fürdőnél is, amelyhez eredeti Zsolnay kerámiadíszítéseket használtak fel.

Az egyik legkedveltebb alkotás a Szabadság-szobor, ami kivételesen nem viaszból, hanem bronzból készült. A 200 kilogrammos alkotás a látogatók egyik kedvence lett, akik szerencsehozó kabalaként tekintenek rá, így akárcsak a híres köztéri szobrokat, a Szabadság-szobor kicsinyített mását is megérintik, hogy a pálmalevelek szerencsét hozzanak számukra.

Gellért-szobor a Madame Tussauds múzeumban.
A pálmalevelek megérintése a turisták szerint szerencsét hoz. 
Forrás: Madame Tussauds Budapest

A Madame Tussauds Budapest közleménye szerint, az eredeti szoborra a legapróbb részleteiben is hasonlító, Rajcsók Attila szobrászművész által készített alkotást áthelyezték, így mostantól a történelmi Hauszmann Alajos csarnokban kapott helyet.

A Szabadság-szoborról még többet tudhatsz meg az alábbi videóból:

