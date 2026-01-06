A Tabán egykor és most – Érdekességek Budapest egyik legromantikusabb negyedéből

A Tabán Budapest I. kerületének egy olyan különleges városrésze, amely romantikus emlékezetét elsősorban a régi filmeknek, képeknek és persze Krúdy Gyula leírásainak, valamint Zórád Ernő akvarelljeinek köszönheti – mára ugyanis egykori bohém hangulatának nem sok nyoma maradt. Nem véletlenül nevezték annak idején a „Budapesti Montmarte”-nak.

A Tabán 1907-ben, amikor még létezett a főváros legbohémabb negyede. (Előtérben balra a Szent Gellért emlékmű, középen a Szent Demeter szerb templom és az Alexandriai Szent Katalin-templom. Jobbra a Döbrentei téri piac.)

Fotó: Adományozó: Deutsche Fotothek / Brück und Sohn / Fortepan

Egykor sűrűn lakott, bohém városrész volt, ma nagyrészt park.

A Tabánt irodalmi és művészeti ikonok tették halhatatlanná.

Kevés hajdani épület maradt fenn, a negyed inkább nevében őrzi történelmét.

A Tabán aranykora és bukása – Hogyan tűnt el a „budapesti Montmartre”?

A budai Várhegy, a Gellért-hegy és a Naphegy között futó völgy – amely a Budapest belterületén már a földfelszín alatt futó Ördög-árok völgye –, vagyis a hőforrásairól is nevezetes Tabán egykor önálló, német és rác (szerb) nemzetiségű település volt, majd előbb Buda, végül Budapest városrésze lett.

Bár a Tabán területe az ókor óta lakott volt, a középkorban pedig Buda legsűrűbben lakott elővárosaként ismerték, a török kor előtti időkből konkrétan semmi nem maradt fenn. Persze a törökök nemcsak pusztítottak, de építettek is: fürdőket és mecseteket, melyek közül két fürdő, a Rác és a Rudas ma is áll. E két fürdő körül ekkoriban tímárok telepedtek le, így a környéket törökül Tabakhane-nak, vagyis tímártelepnek nevezték el. Ebből a szóból alakult ki a később betelepülő rácok között az ó-szerb nyelven váralját jelentő Tabahon szó, amely végül magyarul Tabánra rövidült.

A II. világháborúban megsérült Rác fürdő medencéje: egy műemlék, amely a török kor óta túlélte a történelem viharait.

Fotó: Adományozó: Budapest Főváros Levéltára / Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei / Fortepan

Krúdy, kiskocsmák és a macskaköves utcák világa

A városrész romantikus hangulatát az 1810-es tűzvész utáni újjáépítéstől az 1930-as évekig őrizhette meg; ekkor még sűrűn épített egy- és kétszintes házak sorakoztak itt, ahol a XIX-XX. század fordulójára bájos vendéglők, szórakozóhelyek, borozók, kiskocsmák létesültek.

Itt játszódik Krúdy Gyula számos műve, mint a Régi szélkakasok között, a Vörös postakocsi vagy a Zöld ász című kisregény is, sőt, mára híressé vált szereplői, mint például Szindbád is megfordult e hangulatos városrészben. A sors furcsa fintora, hogy Krúdynak már nem kellett megélnie szeretett Tabánjának halálát, ugyanabban az évben, 1933-ban hunyt el, mint amikor az ódon negyed lebontásáról határoztak, hogy helyén előkelő villanegyed épülhessen.