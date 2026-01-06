Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
A Tabán egykor és most – Érdekességek Budapest egyik legromantikusabb negyedéből

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 13:45
BudapestTabán
Budapest egyik legromantikusabb városrésze ma már inkább emlék, mint élő negyed, mégis erősebben él a kollektív emlékezetben, mint sok ma is létező közterület. A Tabán története egyszerre szól a bohém mindennapokról, művészekről és egy városrész lassú eltűnéséről.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Tabán Budapest I. kerületének egy olyan különleges városrésze, amely romantikus emlékezetét elsősorban a régi filmeknek, képeknek és persze Krúdy Gyula leírásainak, valamint Zórád Ernő akvarelljeinek köszönheti – mára ugyanis egykori bohém hangulatának nem sok nyoma maradt. Nem véletlenül nevezték annak idején a „Budapesti Montmarte”-nak.

A Tabán 1907-ben a Gellérthegy felől.
A Tabán 1907-ben, amikor még létezett a főváros legbohémabb negyede. (Előtérben balra a Szent Gellért emlékmű, középen a Szent Demeter szerb templom és az Alexandriai Szent Katalin-templom. Jobbra a Döbrentei téri piac.)
Fotó: Adományozó: Deutsche Fotothek / Brück und Sohn /  Fortepan
  • Egykor sűrűn lakott, bohém városrész volt, ma nagyrészt park.
  • A Tabánt irodalmi és művészeti ikonok tették halhatatlanná.
  • Kevés hajdani épület maradt fenn, a negyed inkább nevében őrzi történelmét.

A Tabán aranykora és bukása – Hogyan tűnt el a „budapesti Montmartre”?

A budai Várhegy, a Gellért-hegy és a Naphegy között futó völgy – amely a Budapest belterületén már a földfelszín alatt futó Ördög-árok völgye –, vagyis a hőforrásairól is nevezetes Tabán egykor önálló, német és rác (szerb) nemzetiségű település volt, majd előbb Buda, végül Budapest városrésze lett.

Bár a Tabán területe az ókor óta lakott volt, a középkorban pedig Buda legsűrűbben lakott elővárosaként ismerték, a török kor előtti időkből konkrétan semmi nem maradt fenn. Persze a törökök nemcsak pusztítottak, de építettek is: fürdőket és mecseteket, melyek közül két fürdő, a Rác és a Rudas ma is áll. E két fürdő körül ekkoriban tímárok telepedtek le, így a környéket törökül Tabakhane-nak, vagyis tímártelepnek nevezték el. Ebből a szóból alakult ki a később betelepülő rácok között az ó-szerb nyelven váralját jelentő Tabahon szó, amely végül magyarul Tabánra rövidült.

A romos Rác-fürdő medencéje.
A II. világháborúban megsérült Rác fürdő medencéje: egy műemlék, amely a török kor óta túlélte a történelem viharait.
Fotó: Adományozó: Budapest Főváros Levéltára / Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei /  Fortepan

Krúdy, kiskocsmák és a macskaköves utcák világa

A városrész romantikus hangulatát az 1810-es tűzvész utáni újjáépítéstől az 1930-as évekig őrizhette meg; ekkor még sűrűn épített egy- és kétszintes házak sorakoztak itt, ahol a XIX-XX. század fordulójára bájos vendéglők, szórakozóhelyek, borozók, kiskocsmák létesültek.

Itt játszódik Krúdy Gyula számos műve, mint a Régi szélkakasok között, a Vörös postakocsi vagy a Zöld ász című kisregény is, sőt, mára híressé vált szereplői, mint például Szindbád is megfordult e hangulatos városrészben. A sors furcsa fintora, hogy Krúdynak már nem kellett megélnie szeretett Tabánjának halálát, ugyanabban az évben, 1933-ban hunyt el, mint amikor az ódon negyed lebontásáról határoztak, hogy helyén előkelő villanegyed épülhessen.

A Tabán összetéveszthetetlen hangulatát éppen az adta meg, ami végső soron a vesztét is jelentette: a girbe-gurba, macskaköves utcácskák, az omladozó vakolatú, zsindelyfedésű vályogházak, a kockás abrosszal megterített, romantikus bájjal megáldott kiskocsmák és kerthelyiségek – ahol sramlizene szólt, vagy a cigányprímás húzta a talpalávalót – mind olyanok voltak, mintha csak megállt volna bennük az idő. A Tabánban az 1930-as években is minden pont olyan volt, mint a XIX. század utolsó évtizedében. Nem fejlődött, nem újult meg.

Tabáni házak és utcák 1928-ban.
A Tabán 1928-ban: a Hadnagy utca, szemben a Virág Benedek utca torkolata.
Fotó: Fortepan / Saly Noémi /  Fortepan

A városrész legismertebb közterei a Tabán közepének számító Kereszt tér, illetve a Fehér Sas tér voltak – utóbbiba torkollott az a Fehér Sas utca, ahol Krúdy kedvenc törzshelye, a legendás Mélypince vendéglő is volt. A Fehér Sas teret végül 1936-ban számolták fel; később ennek a helyén épült fel a Tabáni Szabadtéri Színpad, ahol a ’70-es és ’80-as években olyan zenekarok léptek fel, mint az LGT, a Hobo Blues Band és a Beatrice. A színpadot végül 2009-ben bontották le, amikor a Rác fürdő melletti szálloda építkezése elkezdődött.

Szintén a régi Tabán ismert épületei közé tartozott a Casanova-ház, ahol a legenda szerint a híres-hírhedt velencei nőcsábász, Casanova lakott budai tartózkodása idején. A történet szerint itt is hű maradt kétes hírnevéhez, ugyanis állítólag házigazdája leányát is elcsábította. Csakhogy a budaiak ezt nem hagyták annyiban, és alaposan ellátták a baját az itáliai kalandornak, aki az ütlegektől sérülten menekült el Budáról. A valóság azonban messze nem ilyen kalandos, a fellelhető források alapján Casanova feltehetőleg soha életében nem járt Budán, de még a környékén sem.

A Tabán 1943-ban a Gellérthegy felől egy nézelődő férfival, háttérben két templom és a budai vár.
Előtte... A Tabán 1943-ban: előtérben a Szent Demeter szerb templom, mögötte az Alexandriai Szent Katalin-templom.
Fotó: Carl Lutz /  Fortepan

Mi maradt meg a legendás városrészből napjainkra?

A régi Tabán helyére már a századfordulón új városrészt álmodtak, de a kor művészi életének jeles személyiségei, például Szerb Antal, Tersánszky Józsi Jenő, Zórád Ernő, akik kiálltak a Tabán túléléséért, még harminc évet megmentettek a legendás negyednek. Az új városrész azonban soha nem épült fel, először a harmincas évek nagy gazdasági válsága, majd a második világháború miatt, végül azért, mert az új rendszerben már inkább közparkban gondolkodtak a városrész rendezésekor.

A régi Tabánból mára csupán a Rudas és a Rác fürdő, a Szarvas-ház, az Alexandriai Szent Katalin-templom, a Virág Benedek-ház és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum épülete (Semmelweis Ignác szülőháza), a Döbrentei utcában három, az Attila úton és a Czakó utcában egy-egy műemlék ház maradt ránk. Nem sok.

Az Alexandriai Szent Katalin-templom – ahová a Tabánban élő németek és magyarok jártak misére – az 1686-os ostromot túlélő egykori mecset XVIII. századi átépítéséből született, míg az ortodox vallású rácok a tabáni Szent Demeter-templomba jártak istentiszteletre, amely eleinte csak egy egyszerű fatemplom volt, majd 1751-ben felszentelték a kőből készült épületet is. A II. világháború során azonban megsérült, de ahelyett, hogy újjáépítették volna, végül 1949-ben politikai okokból lerombolták.

A Tabán 1945-ben a Gellérthegy felől egy nézelődő férfival, háttérben a romos templomok és a romos budai vár.
Utána... A Tabán 1945-ben: előtérben a lerombolt Szent Demeter szerb templom, mögötte az Alexandriai Szent Katalin-templom.
Fotó: Carl Lutz /  Fortepan

Az 1960-as években, amikor a Hegyalja út kiszélesítésén dolgoztak, a Tabán területét parkosították. A ’30-as és a ’60-as évek között a lebontott Tabán dimbes-dombos területén nem épült semmi, leginkább szánkózásra használták a téli hónapokban. Később azonban a parkosításnak köszönhetően Budapest egyik legnagyobb zöldövezeti része jött létre a Tabánban sétautakkal, gondozott virágágyásokkal és a már említett szabadtéri színpaddal. 

A Tabán 1894-ben: a Szarvas tér, balra a Szarvas-ház, szemben az Apród utcában Virág Benedek háza, jobbra hátul az Alexandriai Szent Katalin-templom. Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.122
A Tabán 1876-ban, a dunai árvíz idején: kilátás a Gellérthegyről a Királyi Palota és a Lánchíd felé. Előtérben a Szent Demeter szerb templom és az Alexandriai Szent Katalin-templom. Fortepan/Ladinek Viktor
A Tabán 1910-ben: hétköznapi pillanatkép az Aranykakas utcában. Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége
A Tabán 1928-ban: a központi Kereszt tér, szemben az Aranykacsa utca, mögötte a Bethlen-udvar, felette a Királyi Palota. Fortepan/Bor Dezső
A Tabán 1940-ben: kilátás a Gellérthegyről a már lerombolt és parkosított Tabán és a Királyi Palota felé. Fortepan/Vízkelety László
A Tabán 1942-ben: kilátás a Szent Gellért lépcsőről a Tabán és Királyi Palota felé. Előtérben a Szent Demeter szerb templom, mögötte az Alexandriai Szent Katalin-templom látható. Fortepan/Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi
A Tabán 1956-ban: szánkózók a lerombolt városrész helyén megmaradt domboldalakon. A háttérben az Alexandriai Szent Katalin-templom. Fortepan/Barbjerik Ferenc
A Tabán 1959-ben: kilátás a lerombolt, majd parkosított városrész felett a Gellért-hegy felé. Fortepan/Nagy Gyula
A Tabán 1959-ben: kilátás a Gellért-hegyről a budai vár felé, előtérben az Alexandriai Szent Katalin-templom, háttérben a Várhegy. Fortepan/Nagy Gyula
A Tabán 1973-ban: a Hegyalja út - Sánc utca - Orom utca határolta terület, amely a Tabáni Szabadtéri Színpadnak adott helyet. A május 1-i Mini-Syrius-LGT koncert közönsége élvezi az előadást a parkosított zöld területen. Fortepan/Gyulai Gaál Krisztián
Galéria: A Tabán egykor és most
1/10
A Tabán 1894-ben: a Szarvas tér, balra a Szarvas-ház, szemben az Apród utcában Virág Benedek háza, jobbra hátul az Alexandriai Szent Katalin-templom. Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.122

 

Ha további érdekességekre is kíváncsi vagy, nézd meg az alábbi videót is:

