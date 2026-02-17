Top 5 romkocsma Budapesten, amit kár lenne kihagynod.

Egyedi hangulat, finom italok. A budapesti romkocsma már kuriózummá vált, nem véletlen, hogy már a nagyvilágban is híre ment, ami persze vonzza a turistákat. Most hoztunk 5 helyet, amit neked is érdemes kipróbálnod, ha felejthetetlen élményre vágysz! Olvass tovább!
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 14.
Nyitvatartás: hétfő15:00-4:00, kedd: zárva, szerda-péntek 15:00-4:00, szombat 12:00-4:00, vasárnap 9:00-4:00
A Szimpla Kert nem véletlenül ikonikus: ez volt az első romkocsma a városban, és még ma is a romkocsma-kultúra szíve. Régi bútorok, művészeti installációk, graffiti, és a vasárnapi termelői piac teszi igazán különlegessé.
Bors-tipp: érdemes hétvégén délután menni, amikor a piac is működik, így a kávézás mellett az autentikus hangulat is garantált.
Cím: 1073 Budapest, Akácfa u. 49–51.
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 18:00-6:00
Az Instant és Fogas egy hatalmas, összeépített romkocsma-komplexum, ahol mindenki megtalálja a kedvére valót. Több tánctér, különböző zenei stílusok, tematikus bulik és DJ-k várják a vendégeket hajnalig. A hely maga egy igazi labirintus, minden szinten más stílusú zene szól, ezért mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt.
Cím: 1073 Budapest, Akácfa u. 47.
Nyitvatartás: hétfő-péntek 12:00-23:00, szombat-vasárnap 12:00-24:00
A Mazel Tov kicsit elegánsabb, de mégis romkocsma-hangulatú. A belső kertet zöld növények és hangulatos fények teszik varázslatossá, miközben közel-keleti konyha és kreatív koktélok várják a vendégeket. Ideális randihoz vagy baráti összejövetelhez.
Bors-tipp: érdemes vacsoraidőben érkezni, így a kulináris élmény mellett a hangulatot is teljesen át tudod élni.
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
Nyitvatartás: hétfő-szerda 12:00-23:00, csütörtök-szombat 12:00-24:00, vasárnap 12:00-23:00
A Szatyor Bár a klasszikus romkocsma-hangulatot ötvözi kortárs művészeti elemekkel. Gyakran rendeznek itt kiállításokat, kulturális programokat, így a látogatás nem csak egy italról szól, hanem vizuális és kulturális élmény is.
Bors-tipp: nézd meg a heti programot, mert koncertek, kiállítások vagy tematikus estek dobhatják fel az élményt.
Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 22.
Nyitvatartás: hétfő 15:00-1:00, kedd-szerda 15:00-02:00, csütörtök-szombat 15:00-3.00, vasárnap 15:00-1:00
Az Élesztő minden sörrajongó számára kötelező. Klasszikus romkocsma-hangulat, barátságos belső és kültéri terek, valamint több tucat hazai kézműves sör várja a vendégeket. Ideális hely egy beszélgetős sörözéshez vagy egy baráti társasággal töltött este indításához.
Bors-tipp: hétvégén piaccá alakul át a romkocsma, érdemes tehát ilyenkor is ellátogatni az Élesztőházba.
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.