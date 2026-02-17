Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Top 5 romkocsma Budapesten, amit kár lenne kihagynod

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 17:45
Sok minden más mellett még miről híres Budapest? Hát arról, hogy tele van bohém hangulatú kocsmákkal, ahol a különleges dizájn, a kreatív programok és a finom italok garantáltan feldobják az estét. Ha a belvárosban jársz, ezeket a helyeketérdemes célba venned. Jöjjön a top 5 budapesti romkocsma!
Kelemen Dorina
Egyedi hangulat, finom italok. A budapesti romkocsma már kuriózummá vált, nem véletlen, hogy már a nagyvilágban is híre ment, ami persze vonzza a turistákat. Most hoztunk 5 helyet, amit neked is érdemes kipróbálnod, ha felejthetetlen élményre vágysz! Olvass tovább!

Szimpla kert, egy méltán népszerű romkocsma Budapesten.
Top 5 romkocsma Budapesten, amit kár lenne kihagynod.
Fotó: Mazur Travel /  Shutterstock 
  • Ikonikus helyek autentikus hangulattal és hajnalig tartó bulival.
  • Stílusos kikapcsolódás, művészeti és gasztronómiai élményt kínáló helyek baráti beszélgetéshez vagy randihoz.
  • A romkocsmák egyedi hangulatáért nem véletlenül lelkesedik szinte mindenki.

Top 5 romkocsma Budapesten, amit muszáj kipróbálnod 

1. Szimpla Kert

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 14.

Nyitvatartás: hétfő15:00-4:00, kedd: zárva, szerda-péntek 15:00-4:00, szombat 12:00-4:00, vasárnap 9:00-4:00

A Szimpla Kert nem véletlenül ikonikus: ez volt az első romkocsma a városban, és még ma is a romkocsma-kultúra szíve. Régi bútorok, művészeti installációk, graffiti, és a vasárnapi termelői piac teszi igazán különlegessé.

Bors-tipp: érdemes hétvégén délután menni, amikor a piac is működik, így a kávézás mellett az autentikus hangulat is garantált.

2. Instant‑Fogas komplexum

Cím: 1073 Budapest, Akácfa u. 49–51.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 18:00-6:00

Az Instant és Fogas egy hatalmas, összeépített romkocsma-komplexum, ahol mindenki megtalálja a kedvére valót. Több tánctér, különböző zenei stílusok, tematikus bulik és DJ-k várják a vendégeket hajnalig. A hely maga egy igazi labirintus, minden szinten más stílusú zene szól, ezért mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt.

3. Mazel Tov  

A MazelTov romkocsma kertbe Budapesten.
MazelTov
Fotó: Kristijan Dimoski /  Shutterstock 

Cím: 1073 Budapest, Akácfa u. 47.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 12:00-23:00, szombat-vasárnap 12:00-24:00

A Mazel Tov kicsit elegánsabb, de mégis romkocsma-hangulatú. A belső kertet zöld növények és hangulatos fények teszik varázslatossá, miközben közel-keleti konyha és kreatív koktélok várják a vendégeket. Ideális randihoz vagy baráti összejövetelhez.  

Bors-tipp: érdemes vacsoraidőben érkezni, így a kulináris élmény mellett a hangulatot is teljesen át tudod élni.

4. Szatyor Bár és Galéria

Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 12:00-23:00, csütörtök-szombat 12:00-24:00, vasárnap 12:00-23:00

A Szatyor Bár a klasszikus romkocsma-hangulatot ötvözi kortárs művészeti elemekkel. Gyakran rendeznek itt kiállításokat, kulturális programokat, így a látogatás nem csak egy italról szól, hanem vizuális és kulturális élmény is.  

Bors-tipp: nézd meg a heti programot, mert koncertek, kiállítások vagy tematikus estek dobhatják fel az élményt.

5. Élesztőház

Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 22.

Nyitvatartás: hétfő 15:00-1:00, kedd-szerda 15:00-02:00, csütörtök-szombat 15:00-3.00, vasárnap 15:00-1:00

Az Élesztő minden sörrajongó számára kötelező. Klasszikus romkocsma-hangulat, barátságos belső és kültéri terek, valamint több tucat hazai kézműves sör várja a vendégeket. Ideális hely egy beszélgetős sörözéshez vagy egy baráti társasággal töltött este indításához. 

Bors-tipp: hétvégén piaccá alakul át a romkocsma, érdemes tehát ilyenkor is ellátogatni az Élesztőházba.

