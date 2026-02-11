Ha csak egy hétvégéd van: így tölts el két izgalmas napot Nyíregyházán

Nyíregyháza ideális választás egy nyugodt, mégis tartalmas hétvégéhez.

Állatpark, fürdő, múzeumok is beleférnek két napba.

Mutatjuk, hogyan hozd ki a legtöbbet egy nyíregyházi kiruccanásból.

Nyíregyháza jó választás egy hétvégére is, ha nem programlistát szeretnél kipipálni, hanem egyszerűen csak kiszakadnál a hétköznapokból. A városban számos látnivaló ad lehetőséget egy tartalmas hétvégéhez akkor is, ha az időjárás szeszélyes.

Nyíregyháza két nap alatt is sokszínű programokat kínál.

Fotó: MTI

Nyíregyháza múltja

A települést már a középkorban is ismerték, nevét 1326-ban említik először írásos források. A történelem azonban nem bánt vele kíméletesen: a török időkben szinte teljesen elnéptelenedett, és hosszú időre kiesett a fejlődés fő sodrából. A fordulópont a 18. században jött el, amikor a várost szlovák ajkú evangélikus telepesekkel népesítették újra. Ez a betelepítés alapvetően formálta Nyíregyháza arculatát, társadalmát és kulturális életét is. A város gyorsan fejlődésnek indult, mezővárossá vált, majd a 19. században Szabolcs vármegye egyik meghatározó központja lett. A vasút megjelenése tovább erősítette a szerepét, a 20. századra pedig közigazgatási, gazdasági és oktatási központtá nőtte ki magát. Bár a város sokat változott az elmúlt évtizedekben, a történelmi rétegek ma is felfedezhetők a belváros szerkezetében, az intézményekben és abban a visszafogott, kissé alföldi tempóban, amely ma is jellemzi Nyíregyházát.

Az alábbi programajánlót úgy állítottuk össze, hogy kényelmesen beleférjen két napba, legyen benne aktívabb és nyugodtabb elem is, valamint olyan lehetőségek, amelyek esős vagy hűvösebb időben is jó választást jelentenek.

Aquarius Élményfürdő

Az aktívabb programok után jólesik a lazítás az Aquarius Élményfürdő fedett élmény- és gyógymedencéiben. A meleg víz, a csúszdák és a wellnessrészleg ideális választás, ha pihenni szeretnél. Rossz időben különösen vonzó, de egy hosszabb séta után is jólesik.

Nyíregyházi Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark nem véletlenül az egyik legismertebb vidéki látnivaló. A park különlegessége, hogy több nagy, fedett állatház is található benne, így hűvösebb vagy esős időben is élvezhető. Az Ócenárium üvegalagútja, az India-Ház és a Jégvilág önmagában is hosszabb időre leköt és az ország kedvenceivé vált jegesmedve bocsokat is megismerheted. Érdemes fél napot rászánni, kényelmes tempóban, megállásokkal.