Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ha csak egy hétvégéd van: így tölts el két izgalmas napot Nyíregyházán

Ha csak egy hétvégéd van: így tölts el két izgalmas napot Nyíregyházán

Nyíregyháza
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 15:15
belföldi utazáslátnivalóprogram
Ha egy hétvégére elszöknél, de nem vonzanak a zsúfolt városok és a hosszas sorban állások, érdemes máshol körülnézni. Nyíregyháza két nap alatt is sokat ad: állatkerti élményeket, meleg vizes wellness pihenést és kulturális programokat. Mutatjuk, hogyan hozd ki belőle a legtöbbet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Nyíregyháza ideális választás egy nyugodt, mégis tartalmas hétvégéhez.
  • Állatpark, fürdő, múzeumok is beleférnek két napba.
  • Mutatjuk, hogyan hozd ki a legtöbbet egy nyíregyházi kiruccanásból.

Nyíregyháza jó választás egy hétvégére is, ha nem programlistát szeretnél kipipálni, hanem egyszerűen csak kiszakadnál a hétköznapokból. A városban számos látnivaló ad lehetőséget egy tartalmas hétvégéhez akkor is, ha az időjárás szeszélyes.

Nyíregyháza Aquarius Élményfürdőben egy pár a medencében fürdik.
Nyíregyháza két nap alatt is sokszínű programokat kínál.
Fotó: MTI

Nyíregyháza múltja

A települést már a középkorban is ismerték, nevét 1326-ban említik először írásos források. A történelem azonban nem bánt vele kíméletesen: a török időkben szinte teljesen elnéptelenedett, és hosszú időre kiesett a fejlődés fő sodrából. A fordulópont a 18. században jött el, amikor a várost szlovák ajkú evangélikus telepesekkel népesítették újra. Ez a betelepítés alapvetően formálta Nyíregyháza arculatát, társadalmát és kulturális életét is. A város gyorsan fejlődésnek indult, mezővárossá vált, majd a 19. században Szabolcs vármegye egyik meghatározó központja lett. A vasút megjelenése tovább erősítette a szerepét, a 20. századra pedig közigazgatási, gazdasági és oktatási központtá nőtte ki magát. Bár a város sokat változott az elmúlt évtizedekben, a történelmi rétegek ma is felfedezhetők a belváros szerkezetében, az intézményekben és abban a visszafogott, kissé alföldi tempóban, amely ma is jellemzi Nyíregyházát. 

Az alábbi programajánlót úgy állítottuk össze, hogy kényelmesen beleférjen két napba, legyen benne aktívabb és nyugodtabb elem is, valamint olyan lehetőségek, amelyek esős vagy hűvösebb időben is jó választást jelentenek.

Aquarius Élményfürdő

Az aktívabb programok után jólesik a lazítás az Aquarius Élményfürdő fedett élmény- és gyógymedencéiben. A meleg víz, a csúszdák és a wellnessrészleg ideális választás, ha pihenni szeretnél. Rossz időben különösen vonzó, de egy hosszabb séta után is jólesik.

Nyíregyházi Állatpark 

A Nyíregyházi Állatpark nem véletlenül az egyik legismertebb vidéki látnivaló. A park különlegessége, hogy több nagy, fedett állatház is található benne, így hűvösebb vagy esős időben is élvezhető. Az Ócenárium üvegalagútja, az India-Ház és a Jégvilág önmagában is hosszabb időre leköt és az ország kedvenceivé vált jegesmedve bocsokat is megismerheted. Érdemes fél napot rászánni, kényelmes tempóban, megállásokkal.

Nyíregyházi Állatpark pingvinjei.
A Nyíregyházi Állatpark pingvinjeit is megnézheted. 
Fotó: MTI

Görögkatolikus Múzeum

Egyedülálló, hiszen a világ egyetlen görögkatolikus múzeuma, 500 év görögkatolikus történelme tárul itt a szemünk elé. A Görögkatolikus Múzeum különleges látványvilággal és interaktív elemekkel mutatja be a görögkatolikus hagyományokat. Mintegy kétszáz kiállítási tárgy kapott helyet a múzeumban, ahol a felkészült szakemberek végigvezetik az érdeklődőket a tárlaton. 

görögkatolikus múzeum Nyíregyházán.
A világ egyetlen görögkatolikus múzeuma Nyíregyházán található.
Fotó: Facebook

Kállay Gyűjtemény

A Kállay Gyűjtemény a város és a megye történetének egy szeletét mutatja be, várostörténeti és művészeti fókuszban, interaktív elemekkel. A Kállay Gyűjtemény 1993 tavaszán jött létre dr. Kállay Kristóf magángyűjteményéből. Az intézmény ma közel 16 000 kötetet és mintegy 6000 tárgyi emléket őriz, köztük Kállay Miklós egykori miniszterelnök személyes tárgyait és kitüntetéseit. 

Kállay Gyűjteményt nézi egy látogató Nyíregyházán.
A Kállay Gyűjtemény a város történetét mutatja be.
Fotó: Kelet-Magyarország

Nézd meg a videót a Nyíregyházi Állatparkról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu