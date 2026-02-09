Little Geisha Can Cook TikTok-sztárja Heni, a vietnámi gasztrokirálynő, aki ősi rizsfőző technikákat használ

„Szerettem volna bizonyítani másoknak”

Heni közgazdász szakon végzett egyetemet Budapesten, majd sok ázsiai étteremnek segített, mint tolmács. A fiatal lány dinamikus és energikus személyisége magával ragadta az embereket, így idővel étteremvezető lett két vietnámi étteremben is. Tapasztalatát, receptgyűjteményét és tudását itt szedte fel, majd egy japán étteremben megtanult szusit készíteni, de Németországban is szerencsét próbált. Mindezek után Heni úgy érezte, hogy elég tapasztalatot gyűjtött ahhoz, hogy megnyissa saját éttermét. A hely azonban hamar átállt kiszállító üzemmódba, ugyanis a 2018-as nyitás után nem sokkal betört a Covid-járvány.

– Szerettem volna valami jót csinálni és bebizonyítani mindenkinek, hogy igen, én is képes vagyok ilyesmire. De igazából, amikor azzal kell foglalkozni, hogy minden nap felkelj és a legfrissebbet, a legjobbat megfőzd, ahhoz tényleg nagyon sok türelem és szeretet kell. Fiatal voltam, egyedülálló anya ráadásul, így ez egy nagyon nehéz időszak volt. Viszont én egy olyan típusú ember vagyok, hogy ha csinálok valamit, akkor azt végig csinálom. Legyen az recept, vagy egy projekt, én nem hagyom félbe, addig csinálom, míg nem lesz jó – mesél a Kicsi Gésa kezdeti éveiről Heni, aki a mai napig büszke a rizskészítésére, amit még nagymamájától tanult.

A rizs az olyan, mint itt Magyarországon a friss nokedli. Mindenki tud friss nokedlit csinálni, de nem mindenkié jó igazán. Én egy ősi rizsfőzési technikát használok, amit nagymamámtól tanultam. Ettől másabb lett a rizsem, selymesebb, és szinte beleolvad a szánkba, amikor esszük. Erre a saját technikámra nagyon büszke vagyok

– avat be minket a kulisszatitkokba.

Heni rizsételei kuriózumnak számítanak Magyarországon.

Fotó: Fanny magazin

„A viccek és grimaszok teljesen őszinték”

A Little Geisha Can Cook első éveiben a TikTok is egyre nagyobb teret nyert. Így az étterem pincérei elkezdték noszogatni Henit, hogy indítson a kicsi geisha-nak egy csatornát.

– Én diákként is sokszor léptem fel színpadon és szoktam írni különböző vígjátékdarabokat is magamnak, amit eljátszok közönség előtt, így nem volt szokatlan a videókban való szereplés sem számomra. A viccek és a grimaszok pedig teljesen őszinték, én ugyanilyen vagyok a mindennapokban is az étteremben. Ugyanúgy beszélek, ugyanúgy hülyéskedek az emberekkel élőben is, mint a TikTokon. A videók gyártásában egy külsős csapat segít nekem, hogy ilyen profi tartalmakat készíthessünk. Azt viszont álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyi rajongója lesz az oldalnak. Sok kisgyerek kéri azt szülinapra, hogy hozzák el a szüleik hozzánk és nyakláncot, karkötőt és rajzokat adnak nekem. Mindet ki is raktam, nagyon örültem ezeknek. Eleinte szokatlan is volt, hogy ha kilépek az utcára, akkor jobban meg kell gondolnom, milyen ruha van rajtam és hogy viselek-e sminket, mert bármikor leszólíthatnak egy fotóra, ami nagyon meglepő nekem – meséli nevetve Heni.