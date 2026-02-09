Little Geisha Can Cook TikTok-sztárja Heni, a vietnámi gasztrokirálynő, aki ősi rizsfőző technikákat használ

Heni harmadik gyermekként látta meg a napvilágot Vietnámban. Sorsa és a gasztronómiához való kötődése valójában már ekkor megpecsételődött, ugyanis az országban akkoriban nem volt lehetséges harmadik gyermeket vállalni, így édesanyját eltanácsolták a munkahelyéről Heni születése miatt. Ekkor jött a képbe Magyarország, ahol az édesanyja munkát kapott, majd később a tehetséges kislány, a Little Geisha Can Cook étteremvezetője TikTok-sztárrá vált.
Addig azonban, míg édesanyja távol volt, Henit a nagymamája nevelte, aki szerint nem lehet valaki igazi ázsiai nő, ha nem tud főzni.
Eredetileg, legkisebb lánygyermekként, a vietnámi tradíciók szerint nekem már nem lett volna kötelességem főzni, mosni vagy takarítani otthon. A nagymamám viszont nagyon szigorú volt és elvárta, hogy mindent megtanuljak a konyhában. Így tőle elsajátítottam nagyon sok ősi praktikát és főzési technikát, neki köszönhetem a rizskészítési tudásomat is, amire nagyon büszke vagyok. Sok dolog, amit tőle tanultam, ma is szerves részét képezi a munkámnak
– mesél a kezdetekről Heni, aki ezzel a főzési tudással érkezett 11 évesen Budapestre, édesanyjához, családegyesítés segítségével.
– Hatalmas váltás volt ez ilyen fiatalon nekem. Számomra Magyarország olyan volt, mintha a mennyország lenne. Nagyon sokat álmodoztam róla gyerekként, hogy milyen élet lehet nyugaton, de ideérkezve sok volt az akadály, főleg a nyelv miatt. Eleinte az iskolában kézzel-lábbal mutogatva próbáltam megértetni magamat, kellett körülbelül két év, mire megtanultam magyarul és igazán otthon tudtam magamat érezni Budapesten – részletezi Heni, akinek testvéreivel együtt sok szokást le kellett vetkőznie, hogy be tudjon illeszkedni. Ilyen volt például a hangos beszéd vagy a csámcsogás, ami Ázsiában természetes volt.
Heni közgazdász szakon végzett egyetemet Budapesten, majd sok ázsiai étteremnek segített, mint tolmács. A fiatal lány dinamikus és energikus személyisége magával ragadta az embereket, így idővel étteremvezető lett két vietnámi étteremben is. Tapasztalatát, receptgyűjteményét és tudását itt szedte fel, majd egy japán étteremben megtanult szusit készíteni, de Németországban is szerencsét próbált. Mindezek után Heni úgy érezte, hogy elég tapasztalatot gyűjtött ahhoz, hogy megnyissa saját éttermét. A hely azonban hamar átállt kiszállító üzemmódba, ugyanis a 2018-as nyitás után nem sokkal betört a Covid-járvány.
– Szerettem volna valami jót csinálni és bebizonyítani mindenkinek, hogy igen, én is képes vagyok ilyesmire. De igazából, amikor azzal kell foglalkozni, hogy minden nap felkelj és a legfrissebbet, a legjobbat megfőzd, ahhoz tényleg nagyon sok türelem és szeretet kell. Fiatal voltam, egyedülálló anya ráadásul, így ez egy nagyon nehéz időszak volt. Viszont én egy olyan típusú ember vagyok, hogy ha csinálok valamit, akkor azt végig csinálom. Legyen az recept, vagy egy projekt, én nem hagyom félbe, addig csinálom, míg nem lesz jó – mesél a Kicsi Gésa kezdeti éveiről Heni, aki a mai napig büszke a rizskészítésére, amit még nagymamájától tanult.
A rizs az olyan, mint itt Magyarországon a friss nokedli. Mindenki tud friss nokedlit csinálni, de nem mindenkié jó igazán. Én egy ősi rizsfőzési technikát használok, amit nagymamámtól tanultam. Ettől másabb lett a rizsem, selymesebb, és szinte beleolvad a szánkba, amikor esszük. Erre a saját technikámra nagyon büszke vagyok
– avat be minket a kulisszatitkokba.
A Little Geisha Can Cook első éveiben a TikTok is egyre nagyobb teret nyert. Így az étterem pincérei elkezdték noszogatni Henit, hogy indítson a kicsi geisha-nak egy csatornát.
– Én diákként is sokszor léptem fel színpadon és szoktam írni különböző vígjátékdarabokat is magamnak, amit eljátszok közönség előtt, így nem volt szokatlan a videókban való szereplés sem számomra. A viccek és a grimaszok pedig teljesen őszinték, én ugyanilyen vagyok a mindennapokban is az étteremben. Ugyanúgy beszélek, ugyanúgy hülyéskedek az emberekkel élőben is, mint a TikTokon. A videók gyártásában egy külsős csapat segít nekem, hogy ilyen profi tartalmakat készíthessünk. Azt viszont álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyi rajongója lesz az oldalnak. Sok kisgyerek kéri azt szülinapra, hogy hozzák el a szüleik hozzánk és nyakláncot, karkötőt és rajzokat adnak nekem. Mindet ki is raktam, nagyon örültem ezeknek. Eleinte szokatlan is volt, hogy ha kilépek az utcára, akkor jobban meg kell gondolnom, milyen ruha van rajtam és hogy viselek-e sminket, mert bármikor leszólíthatnak egy fotóra, ami nagyon meglepő nekem – meséli nevetve Heni.
– Jó érzés, hogy ennyire szeretik az arcomat. Amikor felveszem az étteremnek a telefonját, akkor is felismerik a hangomat, hogy „Te vagy az a lány?” Ezek nagyon jól esnek, pláne egy-egy nehéz napon, amikor rázósan indul a reggel – szögezi le Heni, akit a TikTok-on már közel 70 ezren követnek, a Little Geisha Can Cook-on kívül övé a Shibuya étterem is, pár héten belül pedig pár kávézónak és macházónak is a tulajdonosa lesz. A vietnámi gasztrokirálynő sorra hódítja meg a fővárosi vendéglátóhelyeket és a magyar szíveket, amit a vendégek egyáltalán nem bánnak. Nem is csoda, hiszen elég egy falat Heni rizséből és máris úgy érezzük, mintha a Kálvin térről hirtelen Ázsiába csöppentünk volna.
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.