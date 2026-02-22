HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Az 5 legjobb szabadulószoba, amely biztosan rabul ejt

Az 5 legjobb szabadulószoba, amely biztosan rabul ejt

programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 12:00
misztikus élményszabadulószobatematikus szabadulószoba
Borzongásokkal teli kalandra vágyunk? Az 5 legjobb szabadulószoba egyikében biztosan megtaláljuk, amit keresünk. Persze, csak akkor, ha sikerül időben kijutnunk.
  • Miért hasznos program a szabadulószoba?
  • Az 5 legizgalmasabb szabadulószoba, tele misztikummal.
  • Nem csak Budapesten, vidéken találunk nekünk való szabadulószobát.

A legjobb szabadulószoba nem csupán izgalmas kaland, hanem bizonyítottan fejleszti a problémamegoldó képességet, megmozgatja a fantáziát és a kreativitást, és a csapaton belüli kommunikációra is jó hatással vannak. És ha mindez nem lenne elég: egyszerre szórakoztatóak, izgalmasak – néha pedig még egy kicsit hátborzongatóak is.

Legjobb szabadulószoba jelképe az idő, kulcs, könyv.
A legjobb szabadulószoba segít kiszakadni a szürke hétköznapokból.
Fotó: Reddogs / shutterstock

A legjobb szabadulószoba az azték sírkamrában van

Minden valamire való természetfeletti történethez kell egy igazi szellem és egy sötét átok. Valódi bátorságra vall, ha egy ilyen világba csöppenve hajlandóak vagyunk bemerészkedni egy azték sírkamrába. Főleg, amikor a Nap ereje fogyóban van, és a végtelennek tűnő éjszakában egy betegséget terjesztő, gonosz lélek leselkedik ránk. A gazemberek, akik a fejünkre hozták az átkot, már elbuktak – így most önkéntesekre van szükség. Ha azonban kudarcot vallunk, könnyen mi magunk végezhetjük az oltáron. Indulhat a visszaszámlálás?
Neverland Budapest
Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 22–24.
További információk: neverland.hu

Azték sírkamra szabadulószoba.
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy belépjünk egy azték sírkamrába. A Neverland-ban ezt is megtehetjük.

Gyilkosság az Orient Expresszen

Izgalmas utazásra indulunk az Orient Express fedélzetén. A kilátás pazar, ám egy gyilkos is bujkál a vonaton. Két utasnak nyoma veszett, és egyikük holttestét is megtalálták. Hercule Poirot megkérte a személyzetet, hogy gyűjtsék össze az utasokat az étkezőkocsiban. A tettes is ott van köztük – a bűnösségét igazoló bizonyítékot viszont nekünk kell megtalálnunk. Nyomozásra fel!
GAME OVER Escape Rooms Budapest
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 16.
További információk: budapest.escapegameover.hu

Orient Express belülről.
Felülnénk az Orient Expess-re? Akkor irány a GAME OVER Escape Rooms.

Dermesztő élmények az erdő mélyén

Ha Esztergomban járunk, érdemes betérnünk Carter és Charlotte hétvégi vacsorájára – az erdei vadászházba, ahol elsőre minden békésnek tűnik. A játék története szerint azonban az éjszaka egy végzetes, sötét titkot rejt, ami mindent megváltoztat. A felderítéshez éppen ránk, a környék legjobb detektívjeire van szükség, csakhogy az idő könyörtelenül fogy: közeleg a vihar, és bármelyik pillanatban elmoshatja a nyomokat. Ha nem sietünk, a sötét erdő titka örökre rejtély maradhat!
Danger Zone Escape Game
Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 78.
További információk: egomszabadulo.hu

Nyomozó kellékek: nagyító, pipa, sapka.
Szeretnénk belebújni egy vérbeli detektív bőrébe? A Danger Zone Escape Game-ben megtehetjük.
Fotó: Moussa81

Kincsvadászat a hűség városában

Egyszer volt, hol nem volt: a sötét középkorban, egy erdő mélyén egy favágó különös kincsesládára bukkant. A felfedezését titokban tartotta, és a ládát elrejtette egy pincerendszerben – ám váratlan halála után a zsákmány feledésbe merült. Egy kutatócsoport azonban most rátalált a titkos katakombák rejtekében, és azóta szigorúan őrzik a kincset. Ha mi szeretnénk megszerezni, 60 percünk van rá, mielőtt örökre ismeretlen helyre szállítják!
Crazy Garage
Cím: 9400 Sopron, Mező utca 10.
További információk: sopron.crazygarage.hu

Kincskeresés a Crazy Garage-ban.
Vajon megtaláljuk a kincset időben? 
Fotó: Meszaros Mark

Honnan jön a hang?

Az égen csak a csillagok ragyognak, az erdő pedig sötét és komor. Sejtelmes árnyak suhannak, furcsa, megmagyarázhatatlan hangok verik fel a csendet. Kutatócsoportunknak útra kell kelnie, hogy kiderítse, mi áll a titokzatos zajok hátterében. Hosszas keresés után egy elhagyatott házikóba botlunk – ám ahhoz, hogy megtaláljuk a hang forrását, a házikót töviről-hegyire át kell kutatnunk.
Ketrec – by Játssz-Ma
Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 15.
További információk: ketrec.jatsszma-koszeg.hu

Szabadulószobában véres kéznyom a falon.
Kutatócsoportunkkal keressük meg a hang forrását! De vigyázat, az idő fogy.

10 tipp, hogyan lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban kiszabadulni a szabadulószobákból a videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu