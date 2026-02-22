Az 5 legjobb szabadulószoba, amely biztosan rabul ejt

Miért hasznos program a szabadulószoba?

Az 5 legizgalmasabb szabadulószoba, tele misztikummal.

Nem csak Budapesten, vidéken találunk nekünk való szabadulószobát.

A legjobb szabadulószoba nem csupán izgalmas kaland, hanem bizonyítottan fejleszti a problémamegoldó képességet, megmozgatja a fantáziát és a kreativitást, és a csapaton belüli kommunikációra is jó hatással vannak. És ha mindez nem lenne elég: egyszerre szórakoztatóak, izgalmasak – néha pedig még egy kicsit hátborzongatóak is.

A legjobb szabadulószoba segít kiszakadni a szürke hétköznapokból.

Fotó: Reddogs / shutterstock

A legjobb szabadulószoba az azték sírkamrában van

Minden valamire való természetfeletti történethez kell egy igazi szellem és egy sötét átok. Valódi bátorságra vall, ha egy ilyen világba csöppenve hajlandóak vagyunk bemerészkedni egy azték sírkamrába. Főleg, amikor a Nap ereje fogyóban van, és a végtelennek tűnő éjszakában egy betegséget terjesztő, gonosz lélek leselkedik ránk. A gazemberek, akik a fejünkre hozták az átkot, már elbuktak – így most önkéntesekre van szükség. Ha azonban kudarcot vallunk, könnyen mi magunk végezhetjük az oltáron. Indulhat a visszaszámlálás?

Neverland Budapest

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 22–24.

További információk: neverland.hu

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy belépjünk egy azték sírkamrába. A Neverland-ban ezt is megtehetjük.

Gyilkosság az Orient Expresszen

Izgalmas utazásra indulunk az Orient Express fedélzetén. A kilátás pazar, ám egy gyilkos is bujkál a vonaton. Két utasnak nyoma veszett, és egyikük holttestét is megtalálták. Hercule Poirot megkérte a személyzetet, hogy gyűjtsék össze az utasokat az étkezőkocsiban. A tettes is ott van köztük – a bűnösségét igazoló bizonyítékot viszont nekünk kell megtalálnunk. Nyomozásra fel!

GAME OVER Escape Rooms Budapest

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 16.

További információk: budapest.escapegameover.hu

Felülnénk az Orient Expess-re? Akkor irány a GAME OVER Escape Rooms.

Dermesztő élmények az erdő mélyén

Ha Esztergomban járunk, érdemes betérnünk Carter és Charlotte hétvégi vacsorájára – az erdei vadászházba, ahol elsőre minden békésnek tűnik. A játék története szerint azonban az éjszaka egy végzetes, sötét titkot rejt, ami mindent megváltoztat. A felderítéshez éppen ránk, a környék legjobb detektívjeire van szükség, csakhogy az idő könyörtelenül fogy: közeleg a vihar, és bármelyik pillanatban elmoshatja a nyomokat. Ha nem sietünk, a sötét erdő titka örökre rejtély maradhat!

Danger Zone Escape Game

Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 78.

További információk: egomszabadulo.hu