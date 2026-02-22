Az 5 legjobb szabadulószoba, amely biztosan rabul ejt

A legjobb szabadulószoba nem csupán izgalmas kaland, hanem bizonyítottan fejleszti a problémamegoldó képességet, megmozgatja a fantáziát és a kreativitást, és a csapaton belüli kommunikációra is jó hatással vannak. És ha mindez nem lenne elég: egyszerre szórakoztatóak, izgalmasak – néha pedig még egy kicsit hátborzongatóak is.
Minden valamire való természetfeletti történethez kell egy igazi szellem és egy sötét átok. Valódi bátorságra vall, ha egy ilyen világba csöppenve hajlandóak vagyunk bemerészkedni egy azték sírkamrába. Főleg, amikor a Nap ereje fogyóban van, és a végtelennek tűnő éjszakában egy betegséget terjesztő, gonosz lélek leselkedik ránk. A gazemberek, akik a fejünkre hozták az átkot, már elbuktak – így most önkéntesekre van szükség. Ha azonban kudarcot vallunk, könnyen mi magunk végezhetjük az oltáron. Indulhat a visszaszámlálás?
Neverland Budapest
Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 22–24.
További információk: neverland.hu
Izgalmas utazásra indulunk az Orient Express fedélzetén. A kilátás pazar, ám egy gyilkos is bujkál a vonaton. Két utasnak nyoma veszett, és egyikük holttestét is megtalálták. Hercule Poirot megkérte a személyzetet, hogy gyűjtsék össze az utasokat az étkezőkocsiban. A tettes is ott van köztük – a bűnösségét igazoló bizonyítékot viszont nekünk kell megtalálnunk. Nyomozásra fel!
GAME OVER Escape Rooms Budapest
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 16.
További információk: budapest.escapegameover.hu
Ha Esztergomban járunk, érdemes betérnünk Carter és Charlotte hétvégi vacsorájára – az erdei vadászházba, ahol elsőre minden békésnek tűnik. A játék története szerint azonban az éjszaka egy végzetes, sötét titkot rejt, ami mindent megváltoztat. A felderítéshez éppen ránk, a környék legjobb detektívjeire van szükség, csakhogy az idő könyörtelenül fogy: közeleg a vihar, és bármelyik pillanatban elmoshatja a nyomokat. Ha nem sietünk, a sötét erdő titka örökre rejtély maradhat!
Danger Zone Escape Game
Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 78.
További információk: egomszabadulo.hu
Egyszer volt, hol nem volt: a sötét középkorban, egy erdő mélyén egy favágó különös kincsesládára bukkant. A felfedezését titokban tartotta, és a ládát elrejtette egy pincerendszerben – ám váratlan halála után a zsákmány feledésbe merült. Egy kutatócsoport azonban most rátalált a titkos katakombák rejtekében, és azóta szigorúan őrzik a kincset. Ha mi szeretnénk megszerezni, 60 percünk van rá, mielőtt örökre ismeretlen helyre szállítják!
Crazy Garage
Cím: 9400 Sopron, Mező utca 10.
További információk: sopron.crazygarage.hu
Az égen csak a csillagok ragyognak, az erdő pedig sötét és komor. Sejtelmes árnyak suhannak, furcsa, megmagyarázhatatlan hangok verik fel a csendet. Kutatócsoportunknak útra kell kelnie, hogy kiderítse, mi áll a titokzatos zajok hátterében. Hosszas keresés után egy elhagyatott házikóba botlunk – ám ahhoz, hogy megtaláljuk a hang forrását, a házikót töviről-hegyire át kell kutatnunk.
Ketrec – by Játssz-Ma
Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 15.
További információk: ketrec.jatsszma-koszeg.hu
10 tipp, hogyan lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban kiszabadulni a szabadulószobákból a videóban:
