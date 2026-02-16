Kisvárosi báj és történelmi hangulat – A határszéli ékszerdoboz, amit kár lenne kihagyni

Vas vármegye nyugati szélén, a határhoz közel található kisváros sokak szerint Magyarország egyik leghangulatosabb települése. A történelmi belvárosnak, a bűbájos házaknak, a természet közelségének és a lakók kedvességének köszönhetően ez a hely valóságos ékszerdobozzá vált az évek során, nem hiába szívmelengető érzés ide látogatni. Kőszeg látnivalóit ráadásul nem lehet elfelejteni, így aki egyszer ott jár, biztosan visszatér még!
Kőszeg egyik legelbűvölőbb városrésze minden bizonnyal a főtér, amit a színes, késő barokk és klasszicista stílusú házak ölelnek körbe, melyek aljában kedves kávézók várják a járókelőket. A tér egy igazán nyüzsgő találkozási pont, aminek külön érdekessége hazánk egyik legkorábbi Szentháromság szobra, amit 1711-1713 között az országos pestisjárvány leküzdésének emlékére építtettek.
A Fő tér további kivételes látványossága a Ludwig Schöne tervei alapján 1894-ben készült, 57 méteres toronnyal büszkélkedő plébániatemplom, ami a város legmagasabb épülete, és amit nemcsak kívülről érdemes körbejárni. A neogótikus templom belső terének színes és díszes részletei Otto Kott bécsi mester nevéhez kapcsolódnak. A festett üvegablakokat és a boltíves mennyezetet erősen ajánlott megtekinteni, ha Kőszegen járunk.
Még mindig a Fő téren maradva láthatjuk az egykori Apotéka az Arany Egyszarvúhoz gyógyszertár épületét, ami napjainkban állandó kiállítást kínáló múzeumként működik. A ház a 18. századi állapotnak megfelelően került helyreállításra, a tárlaton pedig a 17-19. századi Vas vármegyei polgári, valamint szerzetesi patikák tárgyai szemrevételezhetők. A kíváncsiskodók a gyógyszerészet történetét is jobban megismerhetik az írásos emlékeken és gyógyszerészeti eszközökön keresztül. Kivételes elem a hazánkban is egyedinek számító gyógynövényszárító padlástér, azaz a drogpadlás.
A magyar történelem egyik legdicsőségesebb helyszíne a kőszegi vár, ami napjainkban a város legnagyobb műemlékvédelmi épületegyüttese. Kivételes eleme a 13. századból fennmaradt alsóvár, amelyhez különféle korszakokban építettek bővítményeket. Ezért vehetünk észre gótikus, reneszánsz és barokk elemeket is a vár meglátogatása során. Az épületben várostörténeti múzeum és lovagterem is található.
A Kálvária-hegy tetején álló templom kötelező elem a Kőszegen tett látogatás során. A kőszegiek hitének és szorgalmának jelképeként is emlegetett, provinciális barokk stílusú, háromtornyos imaház szintén Ludwig Schöne tervei alapján épült, méghozzá 1729 és 1734 között. A templomhoz 14 stációépület vezet, a hegyre pedig azért is érdemes felmászni, mert csodás kilátás nyílik a városra.
A várostól mintegy 20 perc kellemes sétára található Szultán-dombot és a rajta álló kilátót sem érdemes lefelejteni a látnivalók listájáról. A gyönyörű városra és a Kőszegi-hegységre nyíló panorámát kínáló helyhez egy régi legenda is kapcsolódik: a feltevések szerint I. Szulejmán a török ostrom idején, pontosabban 1532-ben innen nézte végig azt a bizonyos csatát, amit Jurisics Miklós és védői sikeresen visszavertek. A 2012-ben épült kilátó ennek az eseménynek állít emléket.
Ha Kőszegen járunk, és nem rettenünk el egy kis kirándulástól, akkor mindenképpen sétáljunk fel a Kőszegi-hegység legmagasabb pontjára, a 884 méter magas Írott-kőhöz, és az ott található, 1913-ban épült kilátóhoz. A hely különlegessége, hogy Magyarország és Ausztria irányából is látogatható, mivel a kilátó valójában mindkét ország területén egyszerre fekszik. Az Írott-kő csakis gyalogszerrel közelíthető meg.
A 21. században a becsületkassza sok ember, főleg a fiatalabb generáció számára ismeretlen fogalom. Ám Kőszeg utcáit járva még most is találkozhatunk ezzel a szívet melengető jelenséggel. A városban és a környékén ugyanis sok ház előtt állnak kis asztalkák, melyeken gyümölcsök, zöldségek vagy akár virágok és apró kézműves holmik sorakoznak. Eladó nincs mellettük, csupán egy kis dobozka vagy persely jelzi, hogy fizetni kell az áruért, a rendszert pedig nemcsak a helyiek, de a látogatók is komolyan veszik.
Kőszeg kötelező látnivalói 7+1 pontban:
Magyarország további izgalmas úti célokat is rejt, akár egyedül utazzunk, akár többedmagunkkal, érdemes tehát belföldön tölteni a szabadidőnket, például Visegrádon, a Balaton-felvidéken, Ráckevén vagy éppen Lillafüreden.
Kíváncsi vagy, milyen a valóságban Kőszeg és megannyi látnivalója? Nézd meg ezt a videót is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.