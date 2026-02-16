Kisvárosi báj és történelmi hangulat – A határszéli ékszerdoboz, amit kár lenne kihagyni

Vas vármegye nyugati szélén, a határhoz közel található kisváros sokak szerint Magyarország egyik leghangulatosabb települése. A történelmi belvárosnak, a bűbájos házaknak, a természet közelségének és a lakók kedvességének köszönhetően ez a hely valóságos ékszerdobozzá vált az évek során, nem hiába szívmelengető érzés ide látogatni. Kőszeg látnivalóit ráadásul nem lehet elfelejteni, így aki egyszer ott jár, biztosan visszatér még!

Kőszeg látnivalóinak sora a Fő térrel indul, ahol megannyi felfedeznivaló rejlik.

Fotó: Shutterstock

Fő tér, óváros és hangulatos macskaköves kis utcák.

Varázslatos történelmi erőd és remek kiállítások.

Rövid túrák lenyűgöző panorámával.

Kőszeg látnivalói, melyeket akár egy hétvége alatt is felfedezhetünk

Fő tér

Kőszeg egyik legelbűvölőbb városrésze minden bizonnyal a főtér, amit a színes, késő barokk és klasszicista stílusú házak ölelnek körbe, melyek aljában kedves kávézók várják a járókelőket. A tér egy igazán nyüzsgő találkozási pont, aminek külön érdekessége hazánk egyik legkorábbi Szentháromság szobra, amit 1711-1713 között az országos pestisjárvány leküzdésének emlékére építtettek.

A városkában kellemes sétákat tehetünk, miközben felfedezhetünk minden apró részletet, például a Jézus Szíve Jezsuita Templomot.

Fotó: berni0004

Jézus Szíve Jezsuita Templom

A Fő tér további kivételes látványossága a Ludwig Schöne tervei alapján 1894-ben készült, 57 méteres toronnyal büszkélkedő plébániatemplom, ami a város legmagasabb épülete, és amit nemcsak kívülről érdemes körbejárni. A neogótikus templom belső terének színes és díszes részletei Otto Kott bécsi mester nevéhez kapcsolódnak. A festett üvegablakokat és a boltíves mennyezetet erősen ajánlott megtekinteni, ha Kőszegen járunk.

Az Arany Egyszarvú Patikamúzeum igazi kuriózum, és nemcsak Kőszegen, de országos szinten is.

Fotó: Wikipédia

Arany Egyszarvú Patikamúzeum

Még mindig a Fő téren maradva láthatjuk az egykori Apotéka az Arany Egyszarvúhoz gyógyszertár épületét, ami napjainkban állandó kiállítást kínáló múzeumként működik. A ház a 18. századi állapotnak megfelelően került helyreállításra, a tárlaton pedig a 17-19. századi Vas vármegyei polgári, valamint szerzetesi patikák tárgyai szemrevételezhetők. A kíváncsiskodók a gyógyszerészet történetét is jobban megismerhetik az írásos emlékeken és gyógyszerészeti eszközökön keresztül. Kivételes elem a hazánkban is egyedinek számító gyógynövényszárító padlástér, azaz a drogpadlás.