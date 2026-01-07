Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Ezek a legtutibb havas programok, ha a gyereked már megunta a szánkózást

2026. január 07.
A téli időjárás azért néha még képes meglepni minket egy-egy mesés havazással, ami nemcsak gyönyörű köntösbe bújtatja a tájat, hanem rengeteg szórakozási lehetőséget is kínál. Íme 6 program gyerekeknek, ha a kicsik már megunták a szánkózást.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A havas napok egyszerűen varázslatosak, amiért a kicsik és a nagyok is egyaránt repesnek. De vajon mit tehetünk akkor, ha a szórakozási lehetőségek tárháza a szánkózásban kimerül? Erre is van pár remek tippünk. Íme 6 havas program gyerekeknek, amelyek tökéletesek a tartós emlékek megteremtéséhez!

Téli program gyerekeknek: egy kislány éppen játszik a hóban.
5 program gyerekeknek, amit biztosan élvezni fognak!
Fotó: 123RF
  • Ezekhez a programokhoz szinte semmilyen eszközre sem lesz szükséged, mégis felejthetetlen élményt nyújthatnak a gyerekeknek.
  • A játékokhoz emellett nem kell majd nagy előkészületeket tartanod.
  • A játékos kihívások arra buzdítanak, hogy nosztalgiázz kicsit, és örök emlékeket szerezz a kicsiknek.

Téli, havas program gyerekeknek, hogy mosolyt csalj a gyerekek arcára

Nincs is jobb, mint a téli, friss levegőn önfeledten játszani a hóban, hiszen sajnos ebben a mesés természeti jelenségben már egyre ritkábban lehet részünk. Ezért, amennyiben szeretnél felejthetetlen havas élményeket okozni a gyermekednek, szemezgess az alábbi téli programok közül, míg a hó el nem olvad!

Építsetek hóembert!

Ó, azok a régi szép idők, amikor még annyi hó esett, hogy szinte minden ház udvarán egy-egy hóember állt, lábassal a fején és seprűvel a kezében. Mutasd meg a gyerekednek vagy az unokádnak, hogyan kell hóembert építeni, és közben add át magad a nosztalgia érzésének.

Építsetek hóerődöt!

Ha a homokvárépítés nyáron már megvolt, akkor ne hagyjátok ki a hóerőd építést se. Használjatok hozzá ugyanúgy lapátokat, vödröket, és húzzátok fel a saját, varázslatos jégbirodalmatokat.

Hógolyózzatok!

Ha végre elegendő hó esett, akkor itt az ideje egy emlékezetes hócsatának, amit még évek múlva is megemlegettek majd. A biztonságos és barátságos hógolyócsaták ugyanis mindig óriási sikert aratnak, és kellőképpen át is mozgatnak.

A hógolyózás is egy kitűnő téli program gyerekeknek.
Rendezzetek hógolyócsatát!
Fotó: Shutterstock 

Csináljatok akadálypályát!

Építsetek buckákat, alakítsatok ki kisebb alagutakat és gátakat, majd jelöljétek ki a pályát, és mehet is a verseny! Vajon ki tudja a legrövidebb idő alatt teljesíteni a távot?

Keressetek nyomokat a hóban!

Ezt a játékot könnyebb megvalósítani, ha kiruccantok egy kicsit a természetbe, ahol különböző vadnyomokra bukkanhattok. Persze a kertben vagy a parkban is próbára tehetitek a tudásotokat.

Rendezzetek téli kincsvadászatot!

A játék lényege, hogy mindenki keressen különböző érdekes természeti képződményeket, jelenségeket. Megakadt a szemed egy furcsa alakú jégcsapon, ami egy mesefigurára hajaz, esetleg egy érdekes fenyőtoboz került az utadba? Vesszetek el a természet sokoldalú szépségében!

Az alábbi videó azt mutatja be, hogy hogyan készíthettek hóvulkánt:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
