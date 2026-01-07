Ezek a legtutibb havas programok, ha a gyereked már megunta a szánkózást

A havas napok egyszerűen varázslatosak, amiért a kicsik és a nagyok is egyaránt repesnek. De vajon mit tehetünk akkor, ha a szórakozási lehetőségek tárháza a szánkózásban kimerül? Erre is van pár remek tippünk. Íme 6 havas program gyerekeknek, amelyek tökéletesek a tartós emlékek megteremtéséhez!

5 program gyerekeknek, amit biztosan élvezni fognak!

Fotó: 123RF

Ezekhez a programokhoz szinte semmilyen eszközre sem lesz szükséged, mégis felejthetetlen élményt nyújthatnak a gyerekeknek.

A játékokhoz emellett nem kell majd nagy előkészületeket tartanod.

A játékos kihívások arra buzdítanak, hogy nosztalgiázz kicsit, és örök emlékeket szerezz a kicsiknek.

Téli, havas program gyerekeknek, hogy mosolyt csalj a gyerekek arcára

Nincs is jobb, mint a téli, friss levegőn önfeledten játszani a hóban, hiszen sajnos ebben a mesés természeti jelenségben már egyre ritkábban lehet részünk. Ezért, amennyiben szeretnél felejthetetlen havas élményeket okozni a gyermekednek, szemezgess az alábbi téli programok közül, míg a hó el nem olvad!

Építsetek hóembert!

Ó, azok a régi szép idők, amikor még annyi hó esett, hogy szinte minden ház udvarán egy-egy hóember állt, lábassal a fején és seprűvel a kezében. Mutasd meg a gyerekednek vagy az unokádnak, hogyan kell hóembert építeni, és közben add át magad a nosztalgia érzésének.

Építsetek hóerődöt!

Ha a homokvárépítés nyáron már megvolt, akkor ne hagyjátok ki a hóerőd építést se. Használjatok hozzá ugyanúgy lapátokat, vödröket, és húzzátok fel a saját, varázslatos jégbirodalmatokat.

Hógolyózzatok!

Ha végre elegendő hó esett, akkor itt az ideje egy emlékezetes hócsatának, amit még évek múlva is megemlegettek majd. A biztonságos és barátságos hógolyócsaták ugyanis mindig óriási sikert aratnak, és kellőképpen át is mozgatnak.

Rendezzetek hógolyócsatát!

Fotó: Shutterstock

Csináljatok akadálypályát!

Építsetek buckákat, alakítsatok ki kisebb alagutakat és gátakat, majd jelöljétek ki a pályát, és mehet is a verseny! Vajon ki tudja a legrövidebb idő alatt teljesíteni a távot?

Keressetek nyomokat a hóban!

Ezt a játékot könnyebb megvalósítani, ha kiruccantok egy kicsit a természetbe, ahol különböző vadnyomokra bukkanhattok. Persze a kertben vagy a parkban is próbára tehetitek a tudásotokat.