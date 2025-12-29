3 hazai termálfürdő, ahol éjszaka is csobbanhatsz

Egyes hazai termálfürdőkben késő este is csobbanhatsz egy fárasztó nap után.

A Rudas, a Jonathermál és a Demjéni termálfürdő különleges hangulatot kínál éjszaka.

A meleg víz és az esti fények segítenek ellazulni és feltöltődni.

Van, ahol a csendes lazításé a főszerep, máshol inkább a különleges esti hangulat vonzza a vendégeket. Három olyan termálfürdőt mutatunk, ahol éjszaka is nagyszerű élmény a fürdőzés.

A Rudas termálfürdő éjszaka még izgalmasabb

Fotó: Bors

Hazai termálfürdő élmények

Magyarország igazi nagyhatalom, ha termálvízről van szó. Bármerre indulunk az országban, jó eséllyel találunk egy termálfürdőt, ahol a gyógyvíz és a meleg vizű medencék segítenek lazítani egy kicsit, vagy éppen gyógyítják a fájó ízületeinket. Egyre több fürdő kínál esti vagy akár éjszakai pihenést is, ami egészen más hangulatot nyújt, mint a megszokott fürdőélmények. Alább három olyan termálfürdőt mutatunk, ahol sötétedés után kezdődik az igazi élet.

Rudas Fürdő, Budapest

A Rudas Fürdő az egyik legismertebb és leghangulatosabb budapesti termálfürdő, ahol az esti fürdőzés egészen különleges élmény. Péntek esténként 22:00 és hajnali 3:00 között tart az éjszakai fürdőzés. A tetőtéri panorámamedencéből ilyenkor páratlan kilátás nyílik a kivilágított Duna-partra, a hidakra és több nevezetességre. A tetőmedence melletti bárban többféle ital és hangulatos zene várja a vendégeket.

A több száz éves törökfürdő kupolája, a gőzös, félhomályos terek és a különböző hőfokú medencék nappal is izgalmasak, de este még sejtelmesebbek. A gyógyvizes medencék a csendesebb kikapcsolódást keresőknek tökéletesek.

Jonathermál fürdő, Kiskunmajsa

A Kiskunmajsán működő Jonathermál termálfürdő több medencével, tágas élményrészekkel és gyógyvizes medencékkel várja a vendégeket, és bizonyos napokon hosszabbított nyitvatartással is működik, így késő estig élvezhetjük a termálvíz melegét. A beltéri és kültéri medencék váltakozó hőfokúak, így mindenki megtalálhatja a számára legkellemesebbet, a wellnessrészleg pedig szaunákkal és pihenőterekkel egészíti ki a fürdőzés élményét. A kiskunmajsai termálfürdő különösen azoknak kedvez, akik csendesebb, relaxáló esti programot keresnek.