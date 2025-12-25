Krisztiáné a világ negyedik legnagyobb karácsonyfadísz-gyűjteménye

„Bármeddig képes vagyok elmenni értük”

Krisztián díszei a kor, méret és érték szerint is különbözőek. Legrégebbi darabja az 1800-as évek végéről származik és egészen a ’90-es évekig bezárólag gyűjti az értékes, főleg üveg relikviákat. Érték tekintetében pedig vannak köztük csupán pár száz forintosak, de akad olyan is, amiért már egy vagyont is felajánlottak neki.

– A díszek anyagi értékét az adja, hogy mennyire ritka vagy egyedi. Ez a repülő az, amiért már egy ház árát is kínálták nekem. Az a különlegessége, hogy ebből tényleg ez az egy van a világon. Egy játékkiállításra készítette a gyártó, aki meg is erősítette nekem, hogy nem készült belőle másik példány – meséli a gyűjtő. A legdrágább és legértékesebb díszeit azonban, ezen a repülőn kívül, ki sem állítja, nehogy bajuk essen. A törékeny csecsebecsékre ugyanis nagyon kell vigyázni. Legnagyobb ellenségük a pára, így egyenletes hőmérsékleten kell őket tárolni, biztonságosan csomagolva. Földrajzilag is különböző helyekről vannak: van Mexikóból, az USA-ból és Ausztráliából, de a karácsonyfadíszek fellegvárából, Németországból, Ukrajnából és Oroszországból is.

Bármeddig képes vagyok elmenni egy különlegességért, állandóan bújom az online árveréseket is egy-egy újabb ritkaság után kutatva. Képes vagyok egy egész dobozt megvenni, ha benne van az az egy, ami nekem kell. Szerintem ennek sosem lesz vége, mindig talál az ember valamit, amit még be akar szerezni – mesél szenvedélyéről nevetve Krisztián.

Tóbiás Krisztián karácsonyfadísz-gyűjteménye

Fotó: Tumbász Hédi

„Igazi mesevilágot akartam teremteni”

Már harmadik éve mutatja be időszakos kiállításán csodálatos retró karácsonyfadísz-gyűjteményét. A Régi karácsonyok Élménykiállítás célja, hogy a látogatóknak átadja a retró karácsonyok hangulatát, amikor még a családi összetartás volt a középpontban és senki nem a telefonját nyomkodta. A különleges helyszínen találkozhatunk a különböző országok díszeivel, a Szovjetuniótól egészen Amerikáig és ráismerhetünk sok régi dekorációra, amelyek még a mi, régi karácsonyaink állandó elemei is voltak. A mesevilág szemet gyönyörködtető és még nincs is kint az egész gyűjtemény. Krisztián 12 ezer darabja közül „csupán” kétezer került kiállításra, helyhiány miatt. A retró változatokkal feldíszített karácsonyfa, a mennyből az angyalt zenélő felhúzhatós dísz és az ajándékok elhozzák a régi ünnepek hangulatát. Így a kiállítás nosztalgiázásra is kiváló és arra is, ha valaki az unokáinak szeretné megmutatni, milyen is volt anno minden.