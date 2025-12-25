Krisztiáné a világ negyedik legnagyobb karácsonyfadísz-gyűjteménye

Odakint havazik, a Mennyből az angyalt énekli a Tóbiás-család, az asztal pedig tele van ünnepi finomságokkal. A szemet kápráztató karácsonyfa a szivárvány minden színét felvonultatja, tele boával és angyalhajjal, az üvegdíszek pedig a legkülönbözőbb formájúak. Mindannyian boldogan kuporodnak le a fa köré, egymásra figyelve, szeretettel telve. Ez a karácsony igazi lényege, amit manapság hajlamosak vagyunk elfelejteni. A modern, letisztult díszek már nem hozzák ugyanazt a hangulatot, mint a régiek. Egy retró fán teljesen természetes volt, ha egy színes űrhajós és egy fénylő oroszlán egymás mellé került. Tóbiás Krisztián éppen ezt szereti a régi karácsonyfadíszekben: egyediek, különlegesek és színesek, pont mint az emlékeink a régi idők karácsonyaiból.
Tóbiás Krisztiánnál az év 365 napjában karácsony van. A fája nem ritkán egészen húsvétig áll, de az év többi napján is van a lakásában kiakasztva dísz. A kiskunhalasi férfi ugyanis megszállottan rajong a régi dekorációkért, több mint 12 ezer darabja van belőlük.
Már gyerekként elvarázsolt a karácsony, a csillogó-villogó díszek, a lametták, az izzósorok, a gyertyafény, minden lenyűgözött. Aztán jöttek a modernebb idők, amikor divatba jöttek a műanyag, egyszínű díszek. Az én szüleim is haladtak a korral, így kidobták a régi üveg darabokat. Évekkel később aztán egy vásárban találtam egy ugyanolyan díszt, mint amilyen anno nekünk is volt gyerekkoromban. Megvásároltam és ezzel kezdődött minden – mesél Krisztián a kezdetekről. Innen pedig már nem volt megállás, egyik díszt követte a másik, míg teljesen belehabarodott ezeknek a gyűjtésébe.
– Annyira magával ragadott, hogy elkezdtem kutatni a régi díszek után, hogyan készítették őket anno, hol lelhetőek fel. Ennek már húsz éve, azóta pedig az első kincsemtől eljutottam odáig, hogy a több mint 12 ezer darabommal az enyém a világ negyedik legnagyobb, magánkézben lévő karácsonyfadísz-gyűjteménye – hangsúlyozza Krisztián.
Krisztián díszei a kor, méret és érték szerint is különbözőek. Legrégebbi darabja az 1800-as évek végéről származik és egészen a ’90-es évekig bezárólag gyűjti az értékes, főleg üveg relikviákat. Érték tekintetében pedig vannak köztük csupán pár száz forintosak, de akad olyan is, amiért már egy vagyont is felajánlottak neki.
– A díszek anyagi értékét az adja, hogy mennyire ritka vagy egyedi. Ez a repülő az, amiért már egy ház árát is kínálták nekem. Az a különlegessége, hogy ebből tényleg ez az egy van a világon. Egy játékkiállításra készítette a gyártó, aki meg is erősítette nekem, hogy nem készült belőle másik példány – meséli a gyűjtő. A legdrágább és legértékesebb díszeit azonban, ezen a repülőn kívül, ki sem állítja, nehogy bajuk essen. A törékeny csecsebecsékre ugyanis nagyon kell vigyázni. Legnagyobb ellenségük a pára, így egyenletes hőmérsékleten kell őket tárolni, biztonságosan csomagolva. Földrajzilag is különböző helyekről vannak: van Mexikóból, az USA-ból és Ausztráliából, de a karácsonyfadíszek fellegvárából, Németországból, Ukrajnából és Oroszországból is.
Bármeddig képes vagyok elmenni egy különlegességért, állandóan bújom az online árveréseket is egy-egy újabb ritkaság után kutatva. Képes vagyok egy egész dobozt megvenni, ha benne van az az egy, ami nekem kell. Szerintem ennek sosem lesz vége, mindig talál az ember valamit, amit még be akar szerezni – mesél szenvedélyéről nevetve Krisztián.
Már harmadik éve mutatja be időszakos kiállításán csodálatos retró karácsonyfadísz-gyűjteményét. A Régi karácsonyok Élménykiállítás célja, hogy a látogatóknak átadja a retró karácsonyok hangulatát, amikor még a családi összetartás volt a középpontban és senki nem a telefonját nyomkodta. A különleges helyszínen találkozhatunk a különböző országok díszeivel, a Szovjetuniótól egészen Amerikáig és ráismerhetünk sok régi dekorációra, amelyek még a mi, régi karácsonyaink állandó elemei is voltak. A mesevilág szemet gyönyörködtető és még nincs is kint az egész gyűjtemény. Krisztián 12 ezer darabja közül „csupán” kétezer került kiállításra, helyhiány miatt. A retró változatokkal feldíszített karácsonyfa, a mennyből az angyalt zenélő felhúzhatós dísz és az ajándékok elhozzák a régi ünnepek hangulatát. Így a kiállítás nosztalgiázásra is kiváló és arra is, ha valaki az unokáinak szeretné megmutatni, milyen is volt anno minden.
– A szivárvány teljes palettája szerepel egy-egy régebbi fán, sokak által ezért kicsit giccsesnek tartott ez a stílus. Van, aki ezért nem szereti, hiszen mindenféle szín és forma felkerül a fára. Ellenben ezeknek a díszeknek a szépsége, a kidolgozottsága, a finomsága és a mögötte levő emberi munka adja az igazi értékét. Ezeket a mai napig kézzel készítik, ezért egyediek és megismételhetetlenek – vallja a gyűjtő, akinek a kiállítása idén Kiskunhalason látogatható, egészen december 30-ig. Hétfőtől csütörtökig előzetes egyeztetés alapján, pénteken és a hétvégén pedig nyitvatartási időben lehet megcsodálni a különleges, ritka díszeket, ahol Tóbiás Krisztián Sisi királyné kedvenc karácsonyi süteményével és egy különleges karácsonyi teával várja a látogatókat.
