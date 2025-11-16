Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Top 8 varázslatos világörökségi helyszín hazánkban – Magyarország látványosságai, ahogy még sosem láttad

UNESCO
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 08:15
Magyarországvilágörökségi helyszínek
1972. november 16-án egy felbecsülhetetlen értékű megegyezés született, amely a világ kulturális és természeti örökségének védelmét szolgálja. Az UNESCO által e napon elfogadott Világörökségi Egyezmény garantálja a természetvédelem és a kulturális javak megőrzésének szükségességét.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az UNESCO Világörökségi Egyezmény lehetővé teszi, hogy a világ legértékesebb helyszínei ne csak múzeumi tárgyak legyenek, hanem megélhető élményt nyújtsanak minden látogató számára. Ezek a helyszínek egyszerre őrzik múltunkat, mutatják kultúránk gazdagságát, és inspirálnak a természet és a történelem szépségeinek felfedezésére.

Az UNESCO Világörökségi Egyezmény elfogadása után Hollókő lett Magarország első világörökségi helyszíne
Hollókő, amely Magyarország első Világörökségi helyszíne volt (1987), miután az UNESCO 1972. november 16-án elfogadta a Világörökségi Egyezményt
Fotó: wikipedia

Az UNESCO Világörökségi Egyezmény létrehozása

Mindig is közel éreztem magamhoz az UNESCO Világörökségi helyszíneket, az egész emberiség számára kiemelkedő jelentőségű kulturális és természeti értékek megőrzésének fontosságát, hiszen e program nélkül a jövő generációi már nem biztos, hogy élvezhetnék azokat.

Bárhová is mentem, utaztam, valami megmagyarázhatatlan belső késztetés mindig e helyszínek felé vitt, ahol egyszerre élvezhettem kulturális, történelmi, természeti és élményértékeiket. Átélhettem általuk a történelem és kultúra élményszerű megtapasztalását, esztétikai élményt nyújtottak, kielégítették a kíváncsiságomat, tanultam belőlük, és maradandó élményt nyújtottak.

UNESCO Világörökségi Egyezmény elfogadása után a budapesti Duna-part lett Magarország második világörökségi helyszíne
Budapest Duna‑parti látképe a második világörökségi helyszíne volt hazánknak
Fotó: wikipedia

Aztán amikor mélyebben is foglalkozni kezdtem a szervezet, illetve az egyezmény történetével, létrehozásának, születésének körülményivel, megdöbbenve tapasztaltam azt a különös véletlen egybeesést, ami e helyszínekkel, a megőrzésük fontosságával engem örökre összeköt, mégpedig a dátumot, amelyen az UNESCO elfogadta a Világörökségi Egyezményt: 1972. november 16.

Ez a dátum pedig az én születésnapom is. Azt hiszem, valóban nincsenek véletlenek.

UNESCO Világörökségi Egyezmény elfogadása után a Fertő-tó lett Magarország hetedik világörökségi helyszíne
A 2001-ben az UNESCO Világörökségi listára felvett Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj területén Magyarország Ausztriával osztozik (Fertőszéplak)
Fotó: wikipedia

Így aztán nem telik el év anélkül, hogy a születésnapomon ne gondolnék a Világörökségi Egyezményre, illetve a világörökségre is, és ne adnék hálát azért, hogy ennek köszönhetően hány és hány felbecsülhetetlen érték őrződött meg az elmúlt 53 esztendőben.

Magyarország UNESCO Világörökségi helyszínei

Közös születésnapunk apropóján ezúttal a magyarországi UNESCO Világörökségi helyszíneket látogatjuk végig, még ha csak virtuálisan is.

  • Hollókő (felvétel éve: 1987)
    Hollókő palóc hagyományokat őrző ófalujával és annak környékével olyan látványt nyújt, mintha egy egy időtlen falusi világba csöppentünk volna vissza az időben. Az utcák két oldalán sorakozó házak, a tornácos épületek és a templom együtt mutatják a XX. század előtti idők agrár‑falusi életformáját. A falu ma is élő közösség számára ad otthont, így a látogatás egyben kulturális érintkezés is – kézműves boltokkal, helyi étkezési lehetőségekkel, autentikus hangulattal. 
Hollókő az UNESCO Világörökségi Egyezmény védelme alá tartozik
Hollókő temploma, amelyet közadakozásból építettek feltehetőleg 1889-ben, majd miután 1909-ben leégett, újjáépítették
Fotó: wikipedia
  • Budapest Duna‑parti látképe, a Budai Várnegyed és az Andrássy út (felvétel éve: 1987)
    Budapest lenyűgöző panorámával fogad: a Duna két partja, az impozáns Parlament, a budai vár és az Andrássy út együtt alkotják ezt a különleges világörökségi helyszínt. A Budai Várnegyed szűk utcái, gótikus és reneszánsz stílusú épületei, valamint a látványos kilátás egyszerre fedik fel a város történetét és építészeti gazdagságát. A Duna hídjai, köztük a Lánchíd, mely 1839–49 közötti építésével Buda és Pest egyesítésének szimbóluma, a világ egyik legszebb városképével büszkélkedő városává teszik Budapestet.
A budapesti Duna-parti látkép az UNESCO Világörökségi Egyezmény védelme alá tartozik
Budapest Duna‑parti látképe számos nevezetes épülettel büszkélkedik, többek között a Mátyás templommal, illetve a budai református templommal
Fotó: Jakub Halun / wikipedia
  • Az Aggteleki‑karszt és a Szlovák‑karszt barlangjai (felvétel éve: 1995)
    Ez a több száz barlangot tartalmazó természetvédelmi terület Magyarország és Szlovákia közös világörökségi helyszíne – a­ barlangrendszer geológiai, paleontológiai és történeti szempontból is ritkaság. A látogatható részek – mint a „Baradla‑barlang” – lenyűgöző álló és függő cseppkövek, valamint jégbarlangok formájában mutatják be a földtörténeti idők folyamatát. Egy túra a barlangban lehet kalandos, akár edukatív is – alkalmas arra, hogy a modern ember közelebb kerüljön a természetben rejlő titkokhoz.
Az Aggteleki-karszt az UNESCO Világörökségi Egyezmény védelme alá tartozik
Az Aggteleki-karszt egyik leghíresebb barlangja, a jósvafői Baradla-Domica-barlangrendszer
Fotó: wikipedia
  • Pannonhalmi Bencés Főapátság (felvétel éve: 1996)
    A 996 körül alapított és ma is működő Pannonhalmi Apátság Magyarország egyik legjelentősebb szerzetesi központja. Az épületegyüttesben román, gótikus és barokk stílusú részek váltják egymást, a könyvtárban pedig értékes kéziratokat és ősnyomtatványokat őriznek. A látogatók számára a dombtetőn álló apátság nem csupán történelmi érdekesség, hanem spirituális központ is: nyugalmat és panorámát is kínál – ideális célpont egy elvonuláshoz, vagy csak a napi rohanás elől kiszakadáshoz.
A pannonhalmi főapátság az UNESCO Világörökségi Egyezmény védelme alá tartozik
A Szent Benedek-rendi Pannonhalmi Bencés Főapátság barokk és klasszicista stílusú épülete ma is működő monostor
Fotó: wikipedia
  • Hortobágyi Nemzeti Park – Puszta (felvétel éve: 1999)
    A Hortobágyi puszta Európa legnagyobb egybefüggő természetes füves térsége, ahol a hagyományos állattartás és legeltetés ma is élő gyakorlat. A térség híres állatfajtái – például a szürke marha, a rackajuh, vagy a mangalica – és a kilenclyukú híd látványa egyaránt a múlt és a természet harmonikus együttélését idézik. Egy hortobágyi pusztai látogatás ideális arra, hogy kiszakadjunk a rohanó nagyvárosi mókuskerékből, és átérezzük a végtelen horizontot, a puszta szabadságát – akár egy napra, akár hosszabb időre.
A Hortobágy az UNESCO Világörökségi Egyezmény védelme alá tartozik
Somogyi Árpád: Vízhordók szobra a hortobágyi kilenclyukú híd mellett
Fotó: wikipedia
  • Pécsi Ókeresztény Sírkamrák (felvétel éve: 2000)
    A Pécs‑belváros közelében található ókeresztény sírkamrák az egykori római provinciabeli közösség temetkezési és liturgikus hagyományait őrzik. A freskókkal díszített kamrákban Ádám és Éva, Noé, illetve apostolok is megjelennek – a vizuális ábrázolások és építészeti megoldások együtt egy ritka időutazás érzését kínálják. A helyszín ideális azok számára, akiket az őskeresztény művészet, a római kor és a régészeti élmények vonzanak.
A a pécsi ókeresztény sírkamrák az UNESCO Világörökségi Egyezmény védelme alá tartozik
A pécsi ókeresztény sírkamrák egy, a IV. századból fennmaradt késő római kori nekropolisz, ahová Sopianae ókeresztény lakói temetkeztek
Fotó: wikipedia
  • Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (felvétel éve: 2001)
    A Fertő‑tó környéke – amelyen Magyarország és Ausztria osztozik – kultúrtájként különleges találkozása a természetnek és az emberi beavatkozásnak. A nádasokkal kísért, enyhén sós tó mellett madárvonulási útvonalak futnak, a környező falvak pedig évszázados szőlőtermeléssel, borral és építészettel tükrözik a térség lakóinak és kultúrájának fejlődését. Látogass el ide, ha szereted a szabadtéri élményeket, a madárlest, ugyanakkor értékeled a táj és az emberi kéz alkotta harmóniát is.
A Fertő-tó az UNESCO Világörökségi Egyezmény védelme alá tartozik
A Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj UNESCO Világörökségi védelmét népi építészetével, műemlékeivel, régészeti emlékeivel, szőlő- és borkultúrájával, változatos növény- és állatvilágával érdemelte ki
Fotó: wikipedia
  • Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (felvétel éve: 2002)
    Tokaj‑Hegyalja a világ egyik leghíresebb borvidéke, ahol a szőlőművelés és a borkészítés évszázadok óta meghatározza a táj arculatát és az emberek életét. A lankás dombok, borospincék, kisvárosok és az ismert „tokaji aszú” mind-mind olyan jelképek, amelyek egyedülálló élménnyé teszik az ide látogatást. Itt belekóstolhatunk a térség történelmébe, kultúrájába – és ha kedvünk tartja, fejedelmi borába is. 
Világörökségi Egyezmény a Tokaji borvidéken
A Tokaji borvidék 1737 óta a világ első zárt borvidéke
Forrás: wikipedia

További érdekességekért a témában nézd meg az alábbi videót:

