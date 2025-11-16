Top 8 varázslatos világörökségi helyszín hazánkban – Magyarország látványosságai, ahogy még sosem láttad

Az UNESCO Világörökségi Egyezmény lehetővé teszi, hogy a világ legértékesebb helyszínei ne csak múzeumi tárgyak legyenek, hanem megélhető élményt nyújtsanak minden látogató számára. Ezek a helyszínek egyszerre őrzik múltunkat, mutatják kultúránk gazdagságát, és inspirálnak a természet és a történelem szépségeinek felfedezésére.

Hollókő, amely Magyarország első Világörökségi helyszíne volt (1987), miután az UNESCO 1972. november 16-án elfogadta a Világörökségi Egyezményt

Fotó: wikipedia

Az UNESCO Világörökségi Egyezmény létrehozása

Mindig is közel éreztem magamhoz az UNESCO Világörökségi helyszíneket, az egész emberiség számára kiemelkedő jelentőségű kulturális és természeti értékek megőrzésének fontosságát, hiszen e program nélkül a jövő generációi már nem biztos, hogy élvezhetnék azokat.

Bárhová is mentem, utaztam, valami megmagyarázhatatlan belső késztetés mindig e helyszínek felé vitt, ahol egyszerre élvezhettem kulturális, történelmi, természeti és élményértékeiket. Átélhettem általuk a történelem és kultúra élményszerű megtapasztalását, esztétikai élményt nyújtottak, kielégítették a kíváncsiságomat, tanultam belőlük, és maradandó élményt nyújtottak.

Budapest Duna‑parti látképe a második világörökségi helyszíne volt hazánknak

Fotó: wikipedia

Aztán amikor mélyebben is foglalkozni kezdtem a szervezet, illetve az egyezmény történetével, létrehozásának, születésének körülményivel, megdöbbenve tapasztaltam azt a különös véletlen egybeesést, ami e helyszínekkel, a megőrzésük fontosságával engem örökre összeköt, mégpedig a dátumot, amelyen az UNESCO elfogadta a Világörökségi Egyezményt: 1972. november 16.

Ez a dátum pedig az én születésnapom is. Azt hiszem, valóban nincsenek véletlenek.

A 2001-ben az UNESCO Világörökségi listára felvett Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj területén Magyarország Ausztriával osztozik (Fertőszéplak)

Fotó: wikipedia

Így aztán nem telik el év anélkül, hogy a születésnapomon ne gondolnék a Világörökségi Egyezményre, illetve a világörökségre is, és ne adnék hálát azért, hogy ennek köszönhetően hány és hány felbecsülhetetlen érték őrződött meg az elmúlt 53 esztendőben.

Magyarország UNESCO Világörökségi helyszínei

Közös születésnapunk apropóján ezúttal a magyarországi UNESCO Világörökségi helyszíneket látogatjuk végig, még ha csak virtuálisan is.