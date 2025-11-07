Itt a hétvége, kihagyhatatlan Márton-napi programok várnak

November 11-én, Szent Márton napján számtalan hagyomány kel életre, megidézve ezzel az egykori hiedelmeket és népszokásokat. Ilyenkor ünnepelték meg ugyanis a mezőgazdasági munkák befejezését és az advent közeledtét, az emberek újbort ittak, lakomákat rendeztek, ahol ludat ettek. Megelevenedett az a mítosz is, miszerint Mártont – aki a püspökké választás elől próbált elrejtőzni – a libák árulták el gágogásukkal. Az eseménynek azért is volt nagy jelentősége, mert ez volt a karácsony előtti 40 napos böjtöt megelőző utolsó ünnep. Ez a néphagyományt keltik életre évről-évre a Márton-napi programok, amikből most ötöt ajánlunk.

A Márton-napi programokon megelevenednek a régi népszokások.

Fotó: StockMediaSeller / Shutterstock

Kezdődjön a Márton-napi programok sora:

Mulatság a falusi Gazdaházban

Noszvajon visszautazhatunk az időben: az autentikus helyszínen egy szempillantás alatt az egykori hagyományok részeseivé válhatunk. Szombaton 10.00 és 16.00 óra között libás finomságokat kóstolhatunk, megtapasztalhatjuk, milyen a kemence melege, kézműves vásárban nézelődhetünk és egy kivételesen hangulatos lámpás felvonuláson is részt vehetünk. Az alkotni vágyókat egész nap kreatív foglalkozások várják és természetesen nem maradhat el az új borok kóstolása sem.

Időpont: november 8.

Helyszín: 3325 Noszvaj, Deák Ferenc út 40., Noszvaji Gazdaház

További információk: ITT

Libák és hagyományok az Ófaluban

Hollókő az egyik legfontosabb helyszíne a magyar népszokások fenntartásának, így nem múlhat el ünneplés nélkül a Márton-nap sem. Az autentikus rendezvény 18. alkalommal kerül megrendezésre, ami azért is különleges, mert a falu védőszentje maga Szent Márton, akinek a tiszteletére szentelték fel a helyiség jelképének számító fatornyos római katolikus templomot. A szervezők ínyencségekkel, például libás és kacsás fogásokkal, házi süteményekkel, kézimunka portékával és előadásokkal várnak, de az érdeklődők találkozhatnak Ludas Matyival és Döbrögi Urasággal is.

Időpont: november 8. 11.00-16.00

Helyszín: 3176 Hollókő, Ófalu

További információk: ITT

Márton-napi vigasság és tökfaragó verseny

A Balaton északi partján a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület idézi meg a libaünnepet, ahol az egész család jól szórakozhat. A finom ételek és italok mellett lesz lehetőség tökfaragásra, majd az alkotások versenyeztetésére a legkisebbek örömére. A felnőttek az újborból készült Márton-napi cuvée megáldását követhetik nyomon, majd megkóstolhatják a helyi boros gazdák kínálatát, ami mellé ünnepi fogások is dukálnak. A gyerekek ügyességi játékokban is kipróbálhatják magukat. A badacsonyi rendezvény ideje alatt a TranziT zenekar garantálja a jó hangulatot.