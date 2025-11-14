Itt a nagy hétvégi programajánló – Kapcsolódj ki a szürke novemberi napokon is

Beköszöntött a késő őszi, kora téli ködös időszak, amikor mindenki az otthoni, bekuckózós időtöltésre vágyik a legjobban. Mégis érdemes elhagyni a biztonságos fészket, főleg a ráérősebb hétvégi napokon, hiszen ebben az időszakban is számtalan lehetőség nyílik a kikapcsolódásra. Hétvégi programajánlónk változatos lehetőségeket kínál az éppen nyíló karácsonyi vásártól kezdve a képregényeken át a gasztronómiai örömökig.

A 17. Szegedi Képregényfesztivál is helyet kapott a hétvégi programajánlóban.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Lássuk, a hétvégi programajánló részleteit:

17. Szegedi Képregényfesztivál

Szinte kötelező program a képregényrajongóknak a szombaton megrendezésre kerülő esemény, ahol nemcsak maguk a képregények, de azok rajzolói, kiadói és még könyvbemutatók is várnak! Szeged könyvtára erre a napra igazi képregény-univerzummá alakul, ahol munka közben láthatjuk az alkotókat, ahol minden szint rajzok, fantázialények és szuperhősök otthonává változik. A szervezők játékra is invitálnak: aki végigjárja a 9 képregényes teret, és összegyűjt minden pecsétet, akár még nyereményben is részesülhet. A legapróbb látogatókat varázsital és a Lurkók Labirintusa is várja.

Időpont: november 15.

Helyszín: Szeged, Dóm tér 1-4., Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

Minden, ami tepertő, méghozzá a hétvégi programajánló második eseményén.

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

XIII. Berekfürdői Tepertő és Pörc Fesztivál

Valóságos ünnepi forgataggá változik egy napra Berekfürdő rendezvénytere, hogy otthont adjon a település hagyományos gasztronómiai eseményének, ahol a malacságok kerülnek főszerepbe. A konyhaművészeti bemutatókat, szalonnasütést és kóstolást, kézműves vásárt és színpadi előadásokat felvonultató nap reggeli zenéléssel és néptáncbemutatóval kezdődik. Ezt követően a Batyu Színház Boszorkánykonyha című bábos színi előadásán vehetnek részt kicsik és nagyok, akik a délután folyamán zenés koncerteken szórakozhatnak.

Időpont: november 15.

Helyszín: Berekfürdő, Berek tér

Érdekel hétvégi programajánlónk? A Budapesti Töltött Káposzta, Csülökparádé és Forralt Bor Fesztivál is része.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Budapesti Töltött Káposzta, Csülökparádé és Forralt Bor Fesztivál

A tél legízesebb gasztrofesztiválja háromnapos kalandra hívja az ízek szerelmeseit! Itt minden irányból rotyog majd a töltött káposzta, serceg a csülök és sül a kolbász, sőt, a gőzölgő forralt bor illatától és látványától is beindul a nyáltermelés. Ilyen élménynek mellett garantált a jó hangulat, amit csak fokoznak a kézműves vásárok és gyerekprogramok, valamint az zenés-táncos fellépések. A rendezvény minden bizonnyal legnagyobb attrakcióját sem érdemes kihagyni: a XV. kerület leghosszabb kolbászát ugyanis közösen tölthetik meg az esemény résztvevői.