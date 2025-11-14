Itt a nagy hétvégi programajánló – Kapcsolódj ki a szürke novemberi napokon is

Beköszöntött a késő őszi, kora téli ködös időszak, amikor mindenki az otthoni, bekuckózós időtöltésre vágyik a legjobban. Mégis érdemes elhagyni a biztonságos fészket, főleg a ráérősebb hétvégi napokon, hiszen ebben az időszakban is számtalan lehetőség nyílik a kikapcsolódásra. Hétvégi programajánlónk változatos lehetőségeket kínál az éppen nyíló karácsonyi vásártól kezdve a képregényeken át a gasztronómiai örömökig.
Szinte kötelező program a képregényrajongóknak a szombaton megrendezésre kerülő esemény, ahol nemcsak maguk a képregények, de azok rajzolói, kiadói és még könyvbemutatók is várnak! Szeged könyvtára erre a napra igazi képregény-univerzummá alakul, ahol munka közben láthatjuk az alkotókat, ahol minden szint rajzok, fantázialények és szuperhősök otthonává változik. A szervezők játékra is invitálnak: aki végigjárja a 9 képregényes teret, és összegyűjt minden pecsétet, akár még nyereményben is részesülhet. A legapróbb látogatókat varázsital és a Lurkók Labirintusa is várja.
Időpont: november 15.
Helyszín: Szeged, Dóm tér 1-4., Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
További információk: ITT
Valóságos ünnepi forgataggá változik egy napra Berekfürdő rendezvénytere, hogy otthont adjon a település hagyományos gasztronómiai eseményének, ahol a malacságok kerülnek főszerepbe. A konyhaművészeti bemutatókat, szalonnasütést és kóstolást, kézműves vásárt és színpadi előadásokat felvonultató nap reggeli zenéléssel és néptáncbemutatóval kezdődik. Ezt követően a Batyu Színház Boszorkánykonyha című bábos színi előadásán vehetnek részt kicsik és nagyok, akik a délután folyamán zenés koncerteken szórakozhatnak.
Időpont: november 15.
Helyszín: Berekfürdő, Berek tér
További információk: ITT
A tél legízesebb gasztrofesztiválja háromnapos kalandra hívja az ízek szerelmeseit! Itt minden irányból rotyog majd a töltött káposzta, serceg a csülök és sül a kolbász, sőt, a gőzölgő forralt bor illatától és látványától is beindul a nyáltermelés. Ilyen élménynek mellett garantált a jó hangulat, amit csak fokoznak a kézműves vásárok és gyerekprogramok, valamint az zenés-táncos fellépések. A rendezvény minden bizonnyal legnagyobb attrakcióját sem érdemes kihagyni: a XV. kerület leghosszabb kolbászát ugyanis közösen tölthetik meg az esemény résztvevői.
Időpont: november 14-16.
Helyszín: Budapest, Szentmihályi út 167-169, World Mall Kultúrpark
További információk: ITT
Hihetetlen, de elértünk az év azon részébe, amikor nyílnak a karácsonyi vásárok. Az ünnepi forgatagok királynője esztendőről esztendőre dobogtatja meg a szíveket és csempész egy pillantás alatt karácsonyi hangulatot azok szívébe, akik elkortyolják itt az első forralt borukat vagy puncsukat. Ahogy korábban, úgy idén is monumentális karácsonyfa, több tucat kiállító egyedi kézműves termékei, színpadi programok, valamint hagyományos és újhullámos gasztrokülönlegességek csalogatják az ünnepre hangolódókat.
Időpont: november 14. – december 31.
Helyszín: 1051 Budapest, Vörösmarty tér
További információk: ITT
A Balatonra, pontosabban Tihanyba is jó ötlet ellátogatni a hétvégén, ahol egyenesen a szezon egyik legkiemelkedőbb rendezvényén találhatjuk magunkat. Az elnevezés nem véletlen: az esemény eredeti célja, hogy megemlékezzen Tihany évszázados halászmúltjáról, azon belül is a gardahalászatról. Ennek fényében a település megtelik árusokkal, finom ételekkel és látványsütéssel, izgalmas előadásokkal és programokkal, valamint a halászlé és halétel főző verseny izgalmaival. Aki pedig kíváncsi arra, mit is jelent a látott hal, a melence vagy a hegyenjáró kifejezés, mindenképp vegye célba a félszigetet!
Időpont: november 14-16.
Helyszín: Tihany, több helyszínen
További információk: ITT
Kíváncsi vagy, milyen volt a tavalyi Gardália Napok? Nézd meg ezt az összefoglaló videót:
