5 csodás gyógyfürdő, ahol a nyugdíjasok ingyen pihenhetnek

Egy kis kényeztetés a hideg napokon mindenkinek kijár. Főleg azoknak, akik már túl vannak jó pár dolgos évtizeden. Ezért jó, hogy a nyugdíjasok számára évente 2 TB-támogatott gyógyfürdői kúra is elérhető, amelyeket reumatológus, fizikoterapeuta, ortopédus, traumatológus vagy mozgásszervi rehabilitációs szakorvos írhat fel.
A kezelést 30 napon belül kell elkezdeni. Alapérvényessége 8 hét, ami mellé utazási támogatás is járhat. (Ha a kúra indokoltan megszakad, hosszabbítás kérhető.)
A fürdőkben általában 2 órát tartózkodhatnak a beutalót kapott nyugdíjasok, kivéve azokat, akik más kezeléseket is igénybe vesznek a gyógyvizes fürdőzésen kívül.
Országszerte rengeteg gyógyfürdő fogadja a nyugdíjasokat gyógyulás céljából, amelyeket itt érhetsz el.
Előfordulhat, hogy nem szerepel a listán egy-egy olyan fürdő, amely fogadja a TB alapon beutalt nyugdíjasokat. Ebben az esetben érdemes az adott fürdő honlapján tájékozódni, érdeklődni.
A Rudas törökfürdő csodás kilátással és 28–42 °C-os termálvízzel várja a látogatókat, akik szeretnék enyhíteni az ízületi vagy mozgásszervi panaszaikat.
A Hévízi-tó 32–38 °C-os gyógyvize télen is kikapcsolódást nyújt a fürdőzőknek. A tó aljáról feltörő ásványi anyagok csodát tesznek a reumatikus és mozgásszervi panaszokkal, de a tó iszapja is gyógyító hatású.
A hajdúszoboszlói fürdő jódos-brómos gyógyvize segít a mozgásszervi panaszokon, de ha családdal érkeznétek, a termálfürdőt mindenki, az aqua- és víziparkot pedig a gyerekek is kihasználhatják.
A Pápai Várkertfürdő 38 °C-os ülőmedencéjének és termálmedencéjének vize is kiválóan hat a reumatikus panaszokra.
A Bükfürdő rengeteg medencével és 23–38 °C-os termálvízzel várja a gyógyulni vagy kikapcsolódni vágyókat. Az ásványi anyagokban gazdag víz reumás és mozgásszervi betegségek esetén is kimagasló segítséget nyújt.
Tudtad? Európa legjobb 7 fürdője között tartják számon a Hévízi Tótfürdőt:
