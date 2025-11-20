5 csodás gyógyfürdő, ahol a nyugdíjasok ingyen pihenhetnek

Egy kis kényeztetés a hideg napokon mindenkinek kijár. Főleg azoknak, akik már túl vannak jó pár dolgos évtizeden. Ezért jó, hogy a nyugdíjasok számára évente 2 TB-támogatott gyógyfürdői kúra is elérhető, amelyeket reumatológus, fizikoterapeuta, ortopédus, traumatológus vagy mozgásszervi rehabilitációs szakorvos írhat fel.

5 magyarországi gyógyfürdő, ahova a nyugdíjasok ingyenesen ellátogathatnak / Fotó: andras_csontos / Shutterstock

Gyógyfürdő kúrák

A kezelést 30 napon belül kell elkezdeni. Alapérvényessége 8 hét, ami mellé utazási támogatás is járhat. (Ha a kúra indokoltan megszakad, hosszabbítás kérhető.)

A fürdőkben általában 2 órát tartózkodhatnak a beutalót kapott nyugdíjasok, kivéve azokat, akik más kezeléseket is igénybe vesznek a gyógyvizes fürdőzésen kívül.

Ingyenes gyógyfürdők nyugdíjasoknak

Országszerte rengeteg gyógyfürdő fogadja a nyugdíjasokat gyógyulás céljából, amelyeket itt érhetsz el.

Előfordulhat, hogy nem szerepel a listán egy-egy olyan fürdő, amely fogadja a TB alapon beutalt nyugdíjasokat. Ebben az esetben érdemes az adott fürdő honlapján tájékozódni, érdeklődni.

5 csodás fürdő, ahol a nyugdíjasok igénybe vehetik az évi 2 ingyenes gyógyfürdőkúrát

1. Rudas Gógy- és Termálfürdő

Rudas Gyógy- és Termálfürdő (Budapest, Döbröntei tér 9.) Fotó: Shutterstock

A Rudas törökfürdő csodás kilátással és 28–42 °C-os termálvízzel várja a látogatókat, akik szeretnék enyhíteni az ízületi vagy mozgásszervi panaszaikat.

2. Hévízi Tótfürdő

Hévízi Tótfürdő (Hévíz, Dr. Schulhoff Vilmos sétány.) Fotó: Shutterstock

A Hévízi-tó 32–38 °C-os gyógyvize télen is kikapcsolódást nyújt a fürdőzőknek. A tó aljáról feltörő ásványi anyagok csodát tesznek a reumatikus és mozgásszervi panaszokkal, de a tó iszapja is gyógyító hatású.

3. Hungarospa Hajdúszoboszló

Hungarospa Hajdúszoboszló (Hajdúszoboszló, Szent István park 1.) Fotó: Németh András Péter / Szabadföld

A hajdúszoboszlói fürdő jódos-brómos gyógyvize segít a mozgásszervi panaszokon, de ha családdal érkeznétek, a termálfürdőt mindenki, az aqua- és víziparkot pedig a gyerekek is kihasználhatják.

4. Pápai Gógy- és Termálfürdő

Pápai Gógy- és Termálfürdő (Pápa, Várkert utca 5.) Fotó: Bors

A Pápai Várkertfürdő 38 °C-os ülőmedencéjének és termálmedencéjének vize is kiválóan hat a reumatikus panaszokra.

5. Bükfürdő Gyógyfürdő

Bükfürdő Gyógyfürdő (Bük, Termál tér 1.) Fotó: Shutterstock

A Bükfürdő rengeteg medencével és 23–38 °C-os termálvízzel várja a gyógyulni vagy kikapcsolódni vágyókat. Az ásványi anyagokban gazdag víz reumás és mozgásszervi betegségek esetén is kimagasló segítséget nyújt.

Tudtad? Európa legjobb 7 fürdője között tartják számon a Hévízi Tótfürdőt:

Nézz meg más magyar fürdőket is: