Októberi programajánló 2025 – Fesztiválok, mesés kirándulóhelyek és az ősz legszebb pillanatai egy helyen

Az október még nem a búcsú ideje, hanem a felfedezésé: a fák aranyban és vörösben pompáznak, a levegőben friss avarillat keveredik az őszi gyümölcsök aromájával, és minden egyes nap egy újabb meghívás a természetbe. A hétvégék ilyenkor a kirándulásokról, szüreti forgatagokról és meleg boros estekről szólnak – ez az évszak még a szabadtéri élményeké, nem a lelassulásé. Októberi programajánlónkban most megmutatjuk, hová érdemes elindulni, amíg még tart a színpompás, napsütötte ősz.
Október 18.
A Hajósi Pincefalu ősszel különleges arcát mutatja: a töklámpások fénye sejtelmesen világítja meg az apró utcákat és a több mint ezer pincét és présházat. A borok mellett tökös, gombás és szarvasgombás finomságok illata tölti meg a levegőt, miközben bármerre is járjunk, újabb és újabb élmény vár. A rendezvény egyszerre szól a borrajongóknak és azoknak, akik csak egy romantikus, fényekkel teli őszi estére vágynak.
VII. Alsópetényi Szarvasgomba és Lagotto Fesztivál 2025 (Alsópetény, Kossuth Lajos utca 34)
Október 19.
Október 19-én a Prónay-kastélyban ismét életre kel Alsópetény erdeje: a Szarvasgomba és Lagotto Fesztivál a természet és a gasztronómia találkozását ünnepli. A látogatók betekintést nyerhetnek a szarvasgomba-keresés rejtelmeibe, megismerhetik a lagotto kutyák munkáját, és megkóstolhatják a különleges, szarvasgombás fogásokat is. A festői falusi hangulat, a kézműves piac és a gasztroprogramok együtt igazi őszi élménnyé varázsolják a napot.
Október 25.
Október 25-én balatonfűzfői Borzongás Fesztiválon a rémület és a kacagás találkozik, ahol minden a halloween hangulat jegyében telik. A bevállalós látogatók horrorházban és elvarázsolt kastélyban tehetik próbára bátorságukat, míg az apróságokat boszorkányképző és jósda várja. A napot látványos tűzzsonglőr műsor, zenei programok és egy fergeteges esti diszkó koronázza meg.
Október 25.
A darvak őszi vonulása az év egyik leglenyűgözőbb természeti látványossága, amikor hatalmas csapatokban szelik át az eget. Október 25-én a szegedi Fehér-tónál különleges élményben lehet részünk: naplementekor darvak ezrei térnek vissza hangos krúgatással éjszakázni a tavakhoz. A Szalakóta Látogatóközpontban pedig egy vetítés segítségével ismerhetjük meg e csodás madarak életét és vándorútját.
Október 25.
Ócsa környéke igazi időutazás: a jégkorszak egykori Duna-ágai és a hajdani Turjánvidék emlékei ma is felfedezhetők az ócsai Öreg-turjánban. Az október 25-i túrán ritka növények és állatok világába pillanthatunk be, miközben felfedezhetjük a láp egyedi ökoszisztémáját. A kirándulás végén a festői Öreg-hegyi pincesor teszi teljessé az élményt.
