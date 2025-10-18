Októberi programajánló 2025 – Fesztiválok, mesés kirándulóhelyek és az ősz legszebb pillanatai egy helyen

Az október még nem a búcsú ideje, hanem a felfedezésé: a fák aranyban és vörösben pompáznak, a levegőben friss avarillat keveredik az őszi gyümölcsök aromájával, és minden egyes nap egy újabb meghívás a természetbe. A hétvégék ilyenkor a kirándulásokról, szüreti forgatagokról és meleg boros estekről szólnak – ez az évszak még a szabadtéri élményeké, nem a lelassulásé. Októberi programajánlónkban most megmutatjuk, hová érdemes elindulni, amíg még tart a színpompás, napsütötte ősz.

Az ősz legszebb színeivel csábít - októberi programajánlónk izgalmas helyszíneket kínál.

Fotó: Creative Travel Projects / Shutterstock

Lámpások, darvak, lápok – Októberi programajánló, amit nem érdemes kihagynod

Tökös pincenyitogató 2025 (Hajós, Borbíró utca)

Október 18.

A Hajósi Pincefalu ősszel különleges arcát mutatja: a töklámpások fénye sejtelmesen világítja meg az apró utcákat és a több mint ezer pincét és présházat. A borok mellett tökös, gombás és szarvasgombás finomságok illata tölti meg a levegőt, miközben bármerre is járjunk, újabb és újabb élmény vár. A rendezvény egyszerre szól a borrajongóknak és azoknak, akik csak egy romantikus, fényekkel teli őszi estére vágynak.

VII. Alsópetényi Szarvasgomba és Lagotto Fesztivál 2025 (Alsópetény, Kossuth Lajos utca 34)

Október 19.

Október 19-én a Prónay-kastélyban ismét életre kel Alsópetény erdeje: a Szarvasgomba és Lagotto Fesztivál a természet és a gasztronómia találkozását ünnepli. A látogatók betekintést nyerhetnek a szarvasgomba-keresés rejtelmeibe, megismerhetik a lagotto kutyák munkáját, és megkóstolhatják a különleges, szarvasgombás fogásokat is. A festői falusi hangulat, a kézműves piac és a gasztroprogramok együtt igazi őszi élménnyé varázsolják a napot.

Az olasz eredetű lagotto kutyák jó szaglásuknak köszönhetően ideális szarvasgomba keresők. Fotó: aerogondo2 / Shutterstock

Borzongás Fesztivál 2025 (Balatonfűzfő, Borzongás Rendezvénytér)

Október 25.

Október 25-én balatonfűzfői Borzongás Fesztiválon a rémület és a kacagás találkozik, ahol minden a halloween hangulat jegyében telik. A bevállalós látogatók horrorházban és elvarázsolt kastélyban tehetik próbára bátorságukat, míg az apróságokat boszorkányképző és jósda várja. A napot látványos tűzzsonglőr műsor, zenei programok és egy fergeteges esti diszkó koronázza meg.

Darvak nyomában 2025 (Szeged, Fehér-tó)

Október 25.