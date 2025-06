Top 5 kertmozi a Balatonnál, ha igazi retro élményre vágysz

A kertmozik évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendenek, mert a zárt mozitermekkel ellentétben sokkal hangulatosabbak. Lágy szellő fúj, feletted a csillagos ég, a nasi és a pop corn itt sem hiányozhat, miközben hozzábújsz a szerelmedhez, vagy együtt nevetsz a gyermekeddel. Ez a különleges filmes varázslat az utóbbi időben reneszánszát éli. Vannak kisebb, nagyobb, modern, retro hangulatú, székes vagy pokrócos helyek. Nem könnyű a választás, ezért bemutatjuk a mi kedvenceinket.

Ha te is szereted a kertmozikat, mutatjuk, hová menj a Balatonnál

Fotó: LeonWang / Shutterstock

Balatonlelle Kertmozi

Balatonlelle egy igazi turistaparadicsom, ahonnan már a kertmozi sem hiányzik a színes programok repertoárjából. A hét minden napján a várják a mozirajongókat a Hortenzia utca 1. szám alatt. A belépőjegyek egységesen 2400 forintba kerülnek, és a nagy méretű kivetítőn, szuper hangzás mellett a legújabb családi-, akció-, kaland- és horrorfilmeket vetítik.

Panoráma Kertmozi, Vonyarcvashegy

Nemrég újították fel a hangulatos Panoráma Kertmozit, ami közvetlenül a Lidó strand mellett, a Fürdő utca 1. szám alatt található, így akár egy kimerítő strandolós nap tökéletes zárása lehet. A pénztár 20 órakor nyit, a filmek 21 órakor kezdődnek. Ha nagy étkű vagy, a büfében akár 3,8 literes popcornt is vásárolhatsz. Kertmozihoz képest nagy, hosszú padokkal tarkított nézőtér, és felújított hangrendszer várja a látogatókat fejenként 2400 forintos jegyárért.

Zamárdi Kertmozi

Ez a kertmozi is teljeskörű felújításon esett át, az élményt a Dolby Digital 5.1-es hangrendszer emeli tovább, de ettől függetlenül garantált a retro hangulat. Ha esetleg eleredne egy kis eső, nem kell félbeszakítani a vetítést, ugyanis a nézőtér felülről fedett. A Kossuth Lajos utca 4. szám alatt található kertmozi egységesen 2300 forintért kínálja a jegyeket a legújabb hollywoodi filmekre. Nemcsak bankkártyával, de készpénzzel és SZÉP-kártyával is fizethetsz. Ha a kutyusoddal nyaralsz, őt is elviheted magaddal. Büfé természetesen itt is van, sőt még egy állandó kiállítás is vár.

Szigeti Kertmozi, Révfülöp

Ez a kertmozi is közvetlenül a strand mellett található, ahol kedvezményesen 2400, teljes áron pedig 2600 forintért nézheted meg a legújabb filmeket, amelyeket 21 órától kezdenek el vetíteni.