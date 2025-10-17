Pihenj aktívan, kapcsolódj ki változatosan: itt a hétvégi programajánló

Kellemes időre számíthatunk az előttünk álló napokon, így nem érdemes a négy fal között maradnunk. Főleg, hogy hétvégi programajánlónkban izgalmasabbnál izgalmasabb időtöltésekre invitálunk.

Soroksári Művészeti Fesztivál és a Swing á la Django a hétvégi programajánló első szereplője

Fotó: KISS ANNAMARIE / Hajdú-Bihari Napló

Felkészültél a hétvégi programajánlóra?

Soroksári Művészeti Fesztivál 2025

Szerdán vette kezdetét a népszerű művészeti fesztivál, amely ingyenes programokat kínál a kikapcsolódni vágyóknak a hét végére is. Pénteken a 30 éves Galambos János Zeneiskola Ünnepi Gálakoncertjét tekintheti meg a nagyérdemű, szombaton pedig időutazásra hívnak a szervezők: Pecze Zsófi és barátai mellett a Swing à la Django formációt láthatjuk a színpadon, akik a jazz ikonikus korszakába repítenek. Az eseményt vasárnap a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület Gálaműsora zárja.

Időpont: október 15-19.

Helyszín: 1238 Budapest, Grassalkovich út 122. - Táncsics Mihály Művelődési Ház

További információk: ITT

Hétvégi programajánló: a szentendrei Kacsakő hatalmas közösségi tűzgyújtással vár

Fotó: Andrii Anna photographers / Shutterstock

Nyárzáró óriástűz a Kacsakőben

Habár a legmelegebb évszak már csak az emlékeinkben él, a Szentendrei-Duna partján ezen a szombaton köszönnek el végleg a napsütéstől. A hosszú nappalok elengedésének és a rövidülő órák köszöntésének jelképeként hatalmas tűzgyújtásra számíthatunk. Az immár hagyományos eseményen a máglya közös erővel épül meg, amit aztán napnyugtakor gyújtanak meg. A látványos programot a Drakarys Fire Team tűzzsonglőr előadása és hangulatos dobolás színesíti majd.

Időpont: október 18.

Helyszín: 2000 Szentendre, Duna korzó 21.

További információk: ITT

Múmin Fesztivál a hétvégi programajánló legaranyosabb része

Fotó: Erman Gunes / Shutterstock

Múmin Fesztivál

80 évesek lettek mindenki kedvenc pufók figurái, ennek apropóján pedig egy igazi Múmin tematikájú családi nap részesei lehetünk, ha ellátogatunk Óbudára. A Finn Nagykövetség, a FinnAgora és a Skandináv Ház közös eseményén kicsik és nagyok, rajongók és a Múminokkal most ismerkedők egyaránt részesei lehetnek a kalandnak. És hogy mi vár? Ismeretterjesztő és kreatív programok, izgalmas előadások és mini nyelvórák. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

Időpont: október 18. 14.00-18.00

Helyszín: 1033 Budapest, Fő tér 2. - Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

További információk: ITT