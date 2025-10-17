Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Pihenj aktívan, kapcsolódj ki változatosan: itt a hétvégi programajánló

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 09:45
Kikapcsolódnál, de nem tudod, merre indulj? Hétvégi programajánlónk ebben nyújt segítséget! Keress művészeti rendezvényt, szabadtéri időtöltést, tökös kalandokat vagy éppen mesevilágot életre keltő rendezvényt, összeállításunkban nem fogsz csalódni.
László Juli
Kellemes időre számíthatunk az előttünk álló napokon, így nem érdemes a négy fal között maradnunk. Főleg, hogy hétvégi programajánlónkban izgalmasabbnál izgalmasabb időtöltésekre invitálunk.

A hétvégi programajánló első tippje a Soroksári Művészeti Fesztivál, aminek szombati napján a Swing á la Django lép fel.
Soroksári Művészeti Fesztivál és a Swing á la Django a hétvégi programajánló első szereplője
Fotó: KISS ANNAMARIE /  Hajdú-Bihari Napló

Felkészültél a hétvégi programajánlóra?

Soroksári Művészeti Fesztivál 2025

Szerdán vette kezdetét a népszerű művészeti fesztivál, amely ingyenes programokat kínál a kikapcsolódni vágyóknak a hét végére is. Pénteken a 30 éves Galambos János Zeneiskola Ünnepi Gálakoncertjét tekintheti meg a nagyérdemű, szombaton pedig időutazásra hívnak a szervezők: Pecze Zsófi és barátai mellett a Swing à la Django formációt láthatjuk a színpadon, akik a jazz ikonikus korszakába repítenek. Az eseményt vasárnap a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület Gálaműsora zárja.

Időpont: október 15-19.
Helyszín: 1238 Budapest, Grassalkovich út 122. - Táncsics Mihály Művelődési Ház
További információk: ITT

A hétvégi programajánló része a Szentendrén tartott nyárzáró tűz.
Hétvégi programajánló: a szentendrei Kacsakő hatalmas közösségi tűzgyújtással vár
Fotó: Andrii Anna photographers /  Shutterstock 

Nyárzáró óriástűz a Kacsakőben

Habár a legmelegebb évszak már csak az emlékeinkben él, a Szentendrei-Duna partján ezen a szombaton köszönnek el végleg a napsütéstől. A hosszú nappalok elengedésének és a rövidülő órák köszöntésének jelképeként hatalmas tűzgyújtásra számíthatunk. Az immár hagyományos eseményen a máglya közös erővel épül meg, amit aztán napnyugtakor gyújtanak meg. A látványos programot a Drakarys Fire Team tűzzsonglőr előadása és hangulatos dobolás színesíti majd.

Időpont: október 18.
Helyszín: 2000 Szentendre, Duna korzó 21.
További információk: ITT

A hétvégi programajánló következő eseménye a Múmin Fesztivál, ahol a múminok és barátaik lesznek a főszereplők.
Múmin Fesztivál a hétvégi programajánló legaranyosabb része
Fotó: Erman Gunes / Shutterstock

Múmin Fesztivál

80 évesek lettek mindenki kedvenc pufók figurái, ennek apropóján pedig egy igazi Múmin tematikájú családi nap részesei lehetünk, ha ellátogatunk Óbudára. A Finn Nagykövetség, a FinnAgora és a Skandináv Ház közös eseményén kicsik és nagyok, rajongók és a Múminokkal most ismerkedők egyaránt részesei lehetnek a kalandnak. És hogy mi vár? Ismeretterjesztő és kreatív programok, izgalmas előadások és mini nyelvórák. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

Időpont: október 18. 14.00-18.00
Helyszín: 1033 Budapest, Fő tér 2. - Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
További információk: ITT

A hétvégi programajálnó utolsó gyöngyszeme a tököt középpontba állító Tök jó nap.
A Tök jó napon bárki próbára teheti tökfaragási képességeit, ez a hétvégi programajánló utolsó eleme
Fotó:  Mediaworks Archívum

Tök jó nap

A Szegedi Tudományegyetem Fűvészkertje október harmadik hétvégéjén egy hamisítatlan tökös rendezvénnyel várja az egyik legnépszerűbb őszi jelkép szerelmeseit. Lehetőség lesz tökfaragásra, ahol mindenki szabadjára engedheti a fantáziáját, egy tökkiállítás keretén belül megtudhatjuk, milyen sokféle típus létezik, és a tök gyógynövény mivoltáról is meggyőződhetünk. Kísérőprogramként színházi műsoron szórakozhatunk, illetve kézműves vásáron időzhetünk, a legkisebbek pedig egész nap barangolhatnak a népviseletes játszóházban.

Időpont: október 19. 10.00-16.00
Helyszín: 6726 Szeged, Lövölde u. 42. - Szegedi Tudományegyetem Fűvészkert
További információk: ITT

Kíváncsi vagy, milyen volt három évvel ezelőtt a Tök jó nap rendezvény Szegeden? Nézd meg ezt a videót is:

