Elmenekülnél a város zajától? Íme a top 5 erdei lombház, ahova azonnal elutaznál

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 12:45
A természetközeli kikapcsolódás iránti vágy egyre többeket vonz az egyedi szálláshelyek felé. Az erdei lombházak különleges élményt nyújtanak, ahol a fák lombjai között élvezhetjük a nyugalmat és a természet közelségét. Ezek az erdei környezetben épült menedékek ideálisak a rohanó hétköznapoktól való elszakadásra és a feltöltődésre.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az erdei lombházak iránti növekvő érdeklődés nem véletlen – különösen az utóbbi időben. Sokunkban gyermekkori álmokat ébresztenek a fák koronájában megbúvó titkos kuckók képei, a mai modern erdei lombházak pedig pontosan ezt a vágyat ötvözik, de már felnőtt kényelmi- és stílus igénnyel. 

erdei lombház
Pihenés a természet lágy ölén? Irány egy erdei lombház! Fotó: Westend61 /  Shutterstock 

Erdei lombházak: miért költözünk szívesen a fák közé?

Nem csupán egyszerű faépítményekről van szó, hanem gyakran stílusos, minden igényt kielégítő kis otthonokról, amelyekből panorámás kilátás  nyílik a természetre

A rohanó hétköznapok és a zajos városi környezet sokunkat arra ösztönöz, hogy a szabadidőnket a természettel való harmóniában töltsük, és az erdei lombház tökéletes menedék ehhez. A fák lombjai alatt, között ébredni, madárcsicsergés közepette, vagy a teraszról élvezni a naplementét – ez a nyugalom és a béke sokak számára megfizethetetlen.

Emlékezetes tartózkodás, fenntartható turizmus

Egy lombházban megszállni nem csupán egy átlagos szálláshelyen eltöltött éjszaka, hanem egyedi élmény és különleges kaland. Az elhelyezkedés, a természettel való közvetlen kapcsolat és a különleges építészeti megoldások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a tartózkodás emlékezetes maradjon. 

Sokan a lombházakban a fenntartható turizmus egy formáját is látják, hiszen gyakran természetes anyagokból épülnek, minimálisra csökkentve a környezeti terhelést, a fák közelsége pedig hangsúlyozza a természettel való összhang fontosságát.

Egy nem mindennapi luxus élmény

A lombházak divatossá válásának több oka is van. Egyrészt az egyedi design és a lenyűgöző természeti környezet ideális fotótémát nyújt, ami – nem mellesleg – a közösségi médiában is nagy népszerűségnek örvend. 

Másrészt az emberek egyre inkább keresik a nem mindennapi élményeket, a megszokottól eltérő kikapcsolódási formákat, és a lombház éppen ezt kínálja. 

Végül pedig sok modern lombházhoz wellness-szolgáltatások is tartoznak, így a természet közelsége a luxussal párosul. Legyen szó egy romantikus hétvégéről, egy családi kalandról vagy egy csendes elvonulásról, a lombházak egyre több ember számára jelentenek vonzó alternatívát, ahol a fák lombjai között, a természet szívében találhatják meg a nyugalmat és a különleges élményt.

De merre is induljunk, ha hazánk legizgalmasabb, legkényelmesebb lombházait keressük?

Árnyas Dió Lombház, Verőce

Romantikus és családias hangulattal várja vendégeit az Árnyas Dió Lombház Verőcén, melyhez mesebeli erdei kilátás dukál. Ez a jól felszerelt, egy hálószobás házikó ideális párok számára, ráadásul a romantikus hangulat érdekében egy fatüzelésű dézsafürdővel is rendelkezik, melyben az év minden szakában pihentető kikapcsolódásban lehet részünk. Maximum 5 fő elszállásolására alkalmas. 

Mimosa Lombház, Nemeshetés

A Nemeshetésen található Mimosa Lombház egy filmbe illő, stílusos és elegáns szálláshely az erdő szélén, csendes környezetben. Ez a 48 négyzetméteres lombház 31 négyzetméteres terasszal várja elsősorban a párokat, akik a természet közelségében meghitt pihenésre és a Zalai-dombság felfedezésére vágynak. A hatalmas üvegfalnak köszönhetően az erdei környezet a belső térből is élvezhető. 

Őzlak Lombház, Zalaújlak

A Zalaújlakon, a zalakarosi kilátótól 13 km-re található Őzlak Lombház festői környezetben kínál intim pihenést, melyhez saját szauna és jakuzzi is tartozik. A kényelmes lombház erkéllyel, felszerelt konyhasarokkal és ingyenes WiFi-vel rendelkezik, ideális a nyugalomra és csendre vágyók számára, akik a természet közelségét keresik. A vendégek különösen a hely csendjét és kényelmét dicsérik. 

Kormorán Lombházak Tiszafüred

A Tiszafüreden található Kormorán Lombházak különleges, hatméteres lábakon álló, hagymakupolás építészeti műremekek, amelyek ideálisak meghitt pihenésre. A jól felszerelt lombházak akár 4-6 főt is kényelmesen elszállásolnak, így párok és kisebb baráti társaságok számára is tökéletesek. A környezet számos aktív kikapcsolódási lehetőséget kínál, mint például csónakázást és horgászatot. 

Mohatetős Lombház Üröm

A Pilis lábánál, Üröm területén található Mohatetős Lombház egy egyszerűbb kialakítású, 15 négyzetméteres szállás nagy terasszal és zöldtetővel, gyönyörű kilátással a hegyekre. Klímával, Wi-Fi-vel és TV-vel felszerelt, egész évben foglalható, és bár 4 fő elszállásolására alkalmas, 4 felnőtt számára szűkös lehet. A kertben játszótér és szauna is található (utóbbi díj ellenében). 

Az alábbi videókban a világ legextrémebb lombházait nézheted meg:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

