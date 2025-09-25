Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szekszárd az őszi hónapokban is várja a látogatókat: a szüreti időszak ideális apropó a város meglátogatására

Mézeskalács, bikavér, hamisítatlan vidéki fogások: Szekszárd minden ízében különleges élmény

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 12:15
Szőlőhegyek, történelmi terek és ínycsiklandó borok várják a látogatót, aki egy városi sétától kezdve a panorámás kilátókig bárhol élvezheti a település hangulatát. Szekszárd nemcsak a borairól, hanem a hagyományairól és a fesztiváljairól is híres, így minden évszakban tartogat meglepetéseket.
Tolna vármegye szívében, a lankás dombok és a Sárköz ölelésében fekszik Szekszárd, amely a magyar borászat és a szekszárdi borvidék egyik legizgalmasabb központja. Aki ideérkezik, rögtön érzi: a hangulatos várost a szőlő, a bor és a hagyományok összefonódása teszi különlegessé.

Szekszárd belvárosa a Garay-szoborral
Szekszárd belvárosa Garay János költő, a város híres szülöttének szobrával, amely a róla elnevezett téren áll
Fotó: wikipdia

Szekszárd: ahol minden a borról szól

Szekszárd több mint négyezer pincéjével igazi borváros. A Kadarka, a Kékfrankos és a legendás Bikavér otthona, ahol a szőlő nemcsak ital, hanem identitás. Aki szeretné megismerni a térség borhoz kötődő múltját, annak kihagyhatatlan állomás a Szekszárdi Bormúzeum, amely egy régi „török fürdő” falai között mutatja be a borvidék történetét. A palackok és hordók mögött feltárul a szekszárdi bor kultúrája – és persze a végén nem maradhat el a kóstolás sem.

A szekszárdi Fürdőház utca, ahol az a "török fürdő", más néven Schubert fürdő található, amely ma a Szekszárdi bormúzeumnak ad otthont

A dombokra felkapaszkodva különleges kilátók várják a kirándulókat. Szekszárd Bartina városrészének szőlőszobra vagy a Bati-kereszt panorámája mind arról mesél, hogy itt a természet és a szőlőskertek mindig is harmóniában fonódtak össze. A legenda szerint a városrész elnevezése Szent László király atyjához kötődik, aki a szerzetesekkel ide felkapaszkodva felkiáltott: „Bort innám!” – a szerzetesek pedig szóláncként adták tovább: Bort inna, amelyből végül megszületett a Bartina név.

A város szíve

Szekszárd belvárosában egymást váltják a hangulatos terek és műemlékek. A Béla király tér frissen felújított díszkivilágítása estére különleges atmoszférát teremt, míg a Vármegyeháza udvarán még a középkori bencés apátság romjai is megtekinthetők.

szekszárdi vármegyeháza a bencés apátság romjaival
A Vármegyeháza légi felvételen, ahonnan jól láthatók az épület udvarán az egykori bencés apátság romjai
Fotó: wikipedia

Itt találjuk a Babits Mihály Emlékházat is, ahol a költő gyermekkori otthonába pillanthatunk be, ahol eredeti bútorok és családi emlékek idézik meg a költő gyermekkorát. Az épületet még Babits Mihály nagyapja, Kelemen József vásárolta, amikor a városba költözött.

A szekszárdi Babits Emlékház, udvarán a költő szobrával
Az 1780 körül épült Babits Emlékház - Kelemen-ház - melyet a költő nagyapja, Kelemen József vásárolt meg 1852-ben. Udvarán a költő egy különleges, fotelben ülő szobra látható
Fotó: wikipedia

Ha valaki a város vallási örökségére kíváncsi, érdemes időpontot egyeztetni a Belvárosi katolikus templom megtekintésére – Közép-Európa legnagyobb egyhajós temploma, barokk homlokzattal és copf stílusú részletekkel.

A szekszárdi Belvárosi katolikus templom a Szentháromság-oszloppal
A Belvárosi katolikus templom, illetve az előtte felállított Szentháromság-oszlop
Fotó: Picasa / wikipedia

Ízek és élmények

Szekszárdon nemcsak a bor, hanem az édesszájúaknak kedves hagyományok is jelen vannak. A Mézeskalács Múzeumban például a Petrits család több mint kétszáz éves mesterségét ismerhetjük meg, ahol mézeskalács-díszítés és viaszgyertya-készítés is várja a vendégeket.

És persze itt van a gasztronómia csúcspontja: a Márton nap. A szekszárdiak minden novemberben lakomával, újborral és zenével ünneplik a gazdasági év végét. A hagyomány szerint, aki ezen a napon nem eszik libát, az egész évben éhezni fog – a város azonban mindent megtesz, hogy a vendégek ne csak jóllakjanak, hanem életre szóló élményekkel is gazdagodjanak. A helyi borászatok ilyenkor megtelnek nevetéssel, poharak csilingelésével és a friss bor illatával.

A klasszicista-szecessziós stílusú szekszárdi városháza, amely a város egyik legszebb épülete
Fotó: Picasa / wikipedia

Legyen szó történelmi sétáról, kilátóról, borospincéről vagy egy novemberi vigasságról, Szekszárd olyan hely, ahonnan mindig viszünk magunkkal valamit. Egy palack bort, egy szelet mézeskalácsot, vagy épp egy történetet, amit később elmesélhetünk.

