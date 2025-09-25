Mézeskalács, bikavér, hamisítatlan vidéki fogások: Szekszárd minden ízében különleges élmény

Tolna vármegye szívében, a lankás dombok és a Sárköz ölelésében fekszik Szekszárd, amely a magyar borászat és a szekszárdi borvidék egyik legizgalmasabb központja. Aki ideérkezik, rögtön érzi: a hangulatos várost a szőlő, a bor és a hagyományok összefonódása teszi különlegessé.

Szekszárd belvárosa Garay János költő, a város híres szülöttének szobrával, amely a róla elnevezett téren áll

Fotó: wikipdia

Szekszárd: ahol minden a borról szól

Szekszárd több mint négyezer pincéjével igazi borváros. A Kadarka, a Kékfrankos és a legendás Bikavér otthona, ahol a szőlő nemcsak ital, hanem identitás. Aki szeretné megismerni a térség borhoz kötődő múltját, annak kihagyhatatlan állomás a Szekszárdi Bormúzeum, amely egy régi „török fürdő” falai között mutatja be a borvidék történetét. A palackok és hordók mögött feltárul a szekszárdi bor kultúrája – és persze a végén nem maradhat el a kóstolás sem.

A szekszárdi Fürdőház utca, ahol az a "török fürdő", más néven Schubert fürdő található, amely ma a Szekszárdi bormúzeumnak ad otthont

A dombokra felkapaszkodva különleges kilátók várják a kirándulókat. Szekszárd Bartina városrészének szőlőszobra vagy a Bati-kereszt panorámája mind arról mesél, hogy itt a természet és a szőlőskertek mindig is harmóniában fonódtak össze. A legenda szerint a városrész elnevezése Szent László király atyjához kötődik, aki a szerzetesekkel ide felkapaszkodva felkiáltott: „Bort innám!” – a szerzetesek pedig szóláncként adták tovább: Bort inna, amelyből végül megszületett a Bartina név.

A város szíve

Szekszárd belvárosában egymást váltják a hangulatos terek és műemlékek. A Béla király tér frissen felújított díszkivilágítása estére különleges atmoszférát teremt, míg a Vármegyeháza udvarán még a középkori bencés apátság romjai is megtekinthetők.

A Vármegyeháza légi felvételen, ahonnan jól láthatók az épület udvarán az egykori bencés apátság romjai

Fotó: wikipedia

Itt találjuk a Babits Mihály Emlékházat is, ahol a költő gyermekkori otthonába pillanthatunk be, ahol eredeti bútorok és családi emlékek idézik meg a költő gyermekkorát. Az épületet még Babits Mihály nagyapja, Kelemen József vásárolta, amikor a városba költözött.

Az 1780 körül épült Babits Emlékház - Kelemen-ház - melyet a költő nagyapja, Kelemen József vásárolt meg 1852-ben. Udvarán a költő egy különleges, fotelben ülő szobra látható

Fotó: wikipedia

Ha valaki a város vallási örökségére kíváncsi, érdemes időpontot egyeztetni a Belvárosi katolikus templom megtekintésére – Közép-Európa legnagyobb egyhajós temploma, barokk homlokzattal és copf stílusú részletekkel.

A Belvárosi katolikus templom, illetve az előtte felállított Szentháromság-oszlop

Fotó: Picasa / wikipedia

Ízek és élmények

Szekszárdon nemcsak a bor, hanem az édesszájúaknak kedves hagyományok is jelen vannak. A Mézeskalács Múzeumban például a Petrits család több mint kétszáz éves mesterségét ismerhetjük meg, ahol mézeskalács-díszítés és viaszgyertya-készítés is várja a vendégeket.