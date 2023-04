„Szégyent hozott ránk!" – országos népharag zúdult a svájci jeladós farkast kilövő vadászra

A farkastetemet továbbra is keresik

A legfrissebb információk szerint búvárok hozták a felszínre a Svájcból Borsodig vándorolt farkas nyakörvét, melyet be tudtak mérni a hatóságok. A tetemet azonban még nagy erőkkel keresik. A farkas kereséséhez olyan speciális kutyákat vetnek be a szlovák-magyar határ mentén, amelyek az elásott farkastetemeket is megtalálják – tudta meg a kisalföld.hu.