„Itt harapni lehet a jó levegőt” – A magyar falu, ahol szinte senki sem dohányzik: bemutatjuk Gosztolát

Festői táj és keskeny út vezet Gosztolára, a faluba, ami olyan, mintha már lementünk volna a térképről és megleltük volna a legbelsőbb békénket. Odaérve jöttünk rá, hogy majdnem kifogyott a benzinünk, de őszintén megvallva, cseppet sem bántuk volna, ha örökre ott ragadunk. A zalai dombok között megbúvó falut egy tábla tette igazán híressé, ami a 80-as évek óta ott virít a falutábla alatt: nemdohányzó község. Na de tényleg senki nem gyújt rá Gosztolán vagy ez csak jó marketing? Utánajártunk.
A falu szívében elterülő Gosztola Gyöngye hotelnél találkozunk Balogh Bernadett-tel, önkormányzati képviselővel és szállodavezetővel, hogy kivesézzük a témát, én pedig gyorsan bekapok egy rágót, hogy ne bukjak le: a falutáblán kívül elszívtam még egy szál cigarettát. Mint a gyerek, aki tudja, hogy rosszban sántikált, úgy ülök le beszélgetni a képviselővel, miközben azért fel-fel tűnik egy hamutál a sarokba rejtve, de szinte mind üres.
A 80-as években kapta Gosztola ezt a címet, illetve ezt a táblát, ami azóta is a falu bejáratánál van. Egy pályázati lehetőséget ragadtunk igazából meg, amit meg lehetett nyerni, ha a faluban senki sem dohányzik. Akkor még csak 16-an éltek itt, így nem volt nehéz megnyerni, hiszen tényleg egy lakó sem cigizett
– kezdi mesélni Bernadett Gosztola nemdohányzó múltját, hozzátéve, hogy életvitelszerűen még most is csak 27-en laknak a zalai faluban, közülük pedig szinte senki sem dohányzik.
– Bár nem vehetjük ki senki kezéből a cigarettát, Gosztola még mindig egy nemdohányzó település. Az itt lakók közül nagyon kevés az, aki dohányzik. Az idelátogató vendégeknek pedig ez egy kuriózum és nagyon gyakran fényképezkednek a tábla előtt is, hogy nemdohányzó település vagyunk – teszi hozzá a képviselő, aki kiemeli, hogy a dohányzó vendégek is igyekeznek minél kevesebbszer rágyújtani itt. Balogh Bernadett-tel egyetért Joós István is, aki születése óta Gosztolán él.
Emlékszem rá, amikor megpályáztuk ezt a címet és kijöttek ellenőrizni a falut, megkérdezték az embereket, hogy dohányoznak-e. Nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg senki nem dohányzott akkor a településen. Azóta persze sok vendég érkezik ide, fellendült a turizmus, így már nem tartják be az emberek, de az itt lakók közül még mindig nagyon kevés, aki dohányzik
– meséli Joós István, gosztolai őslakos, aki szerint igazi érték ez a tiszta levegő, ami Gosztolán van.
– Nagyon fontos, hogy ne a káros anyagot szívjuk, hanem a jó levegőt. Az ideérkező vendégek is mondják, hogy olyan jó levegő, olyan jó oxigén van itt. Úgy mondják, hogy szinte harapni lehet a jó levegőt – teszi hozzá büszkén Joós István.
Gosztolában még ma is figyelnek rá, hogy a káros szenvedélyek helyett a pihenés és az egészséges életmód legyen a középpontban. Ha pedig valaki mégis rágyújt, akkor azt a hotel területén csak kijelölt dohányzóhelyen teheti meg, ahol nem zavar másokat. Ebből összesen három darab van a Gosztola Gyöngyében, az utcákon pedig sehol nem látni cigicsikket eldobva, a szemetes sincs tele hamuval. A falu célja, hogy a gyönyörű természeti adottságokat kihasználva egy egészségközpontot hozzanak létre, ahová az emberek pihenni és töltődni járnak.
Mindentől távol vagyunk, de közel önmagunkhoz, ami azt jelenti, hogy a szállodában is azt a koncepciót, kínálatot képviseljük a vendégek részére, ahol megtalálhatják a csendes, nyugodt, lassú pihenéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, programokat. Wellness részleg van, kerékpározni lehet, jógafoglalkozások vannak, hangfürdőket, erdőfürdőket tartunk, ami egy különleges, egyedülálló dolog. Több olyan programot szervezünk, ami az egészséges életmóddal kapcsolatos, coachokkal, orvosokkal dolgozunk együtt, segítve, hogy a vendégek újra önmagukhoz megérkezzenek és önmagukra találjanak
– fejtette ki a szállodavezető, aki reméli, hogy ezek után már nem csak a nemdohányzó cím fogja idevonzani az embereket, hanem az egészségközpont is.
– Az országban egyedülálló módon szeretnénk itt Gosztolában egy erdőfürdőközpontot létrehozni, ahol olyan programokat biztosítunk az idelátogatóknak, ahol a testi, lelki, szellemi egyensúlyt meg tudják találni – tette hozzá Balogh Bernadett. Gosztola büszke rá, hogy a falu még mindig tartja magát nemdohányzó címéhez és az országban egyedülálló kikapcsolódási lehetőséget tudnak nyújtani az embereknek.
