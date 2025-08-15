„Itt harapni lehet a jó levegőt” – A magyar falu, ahol szinte senki sem dohányzik: bemutatjuk Gosztolát

Festői táj és keskeny út vezet Gosztolára, a faluba, ami olyan, mintha már lementünk volna a térképről és megleltük volna a legbelsőbb békénket. Odaérve jöttünk rá, hogy majdnem kifogyott a benzinünk, de őszintén megvallva, cseppet sem bántuk volna, ha örökre ott ragadunk. A zalai dombok között megbúvó falut egy tábla tette igazán híressé, ami a 80-as évek óta ott virít a falutábla alatt: nemdohányzó község. Na de tényleg senki nem gyújt rá Gosztolán vagy ez csak jó marketing? Utánajártunk.

Gosztolán furcsán néznek arra, aki rágyújt egy szál cigarettára, hiszen a falu nemdohányzó

Fotó: László Szabolcs

„Senki kezéből nem vehetjük ki a cigit, de Gosztola még mindig nemdohányzó”

A falu szívében elterülő Gosztola Gyöngye hotelnél találkozunk Balogh Bernadett-tel, önkormányzati képviselővel és szállodavezetővel, hogy kivesézzük a témát, én pedig gyorsan bekapok egy rágót, hogy ne bukjak le: a falutáblán kívül elszívtam még egy szál cigarettát. Mint a gyerek, aki tudja, hogy rosszban sántikált, úgy ülök le beszélgetni a képviselővel, miközben azért fel-fel tűnik egy hamutál a sarokba rejtve, de szinte mind üres.

A 80-as években kapta Gosztola ezt a címet, illetve ezt a táblát, ami azóta is a falu bejáratánál van. Egy pályázati lehetőséget ragadtunk igazából meg, amit meg lehetett nyerni, ha a faluban senki sem dohányzik. Akkor még csak 16-an éltek itt, így nem volt nehéz megnyerni, hiszen tényleg egy lakó sem cigizett

– kezdi mesélni Bernadett Gosztola nemdohányzó múltját, hozzátéve, hogy életvitelszerűen még most is csak 27-en laknak a zalai faluban, közülük pedig szinte senki sem dohányzik.

Balogh Bernadett önkormányzati képviselő, szállodavezető

Fotó: László Szabolcs

– Bár nem vehetjük ki senki kezéből a cigarettát, Gosztola még mindig egy nemdohányzó település. Az itt lakók közül nagyon kevés az, aki dohányzik. Az idelátogató vendégeknek pedig ez egy kuriózum és nagyon gyakran fényképezkednek a tábla előtt is, hogy nemdohányzó település vagyunk – teszi hozzá a képviselő, aki kiemeli, hogy a dohányzó vendégek is igyekeznek minél kevesebbszer rágyújtani itt. Balogh Bernadett-tel egyetért Joós István is, aki születése óta Gosztolán él.

Emlékszem rá, amikor megpályáztuk ezt a címet és kijöttek ellenőrizni a falut, megkérdezték az embereket, hogy dohányoznak-e. Nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg senki nem dohányzott akkor a településen. Azóta persze sok vendég érkezik ide, fellendült a turizmus, így már nem tartják be az emberek, de az itt lakók közül még mindig nagyon kevés, aki dohányzik

– meséli Joós István, gosztolai őslakos, aki szerint igazi érték ez a tiszta levegő, ami Gosztolán van.