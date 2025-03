Dohányzás szabályai: Hol tilos és hol szabad rágyújtani?

Magyarországon a dohányzást szigorú szabályok korlátozzák, szabadtéren sem lehet bárhol rágyújtani. Az elektromos cigarettákra ugyanezek az előírások vonatkoznak, azt sem lehet bárhol, bármikor használni.

Fotó: Pixabay

1. Minden zárt helyen tilos

Az Európai Unió Tanácsa 1989-ben fogalmazott meg állásfoglalást a nyilvános helyeken történő dohányzással kapcsolatban, 2002-ben pedig ajánlást tett közzé, amelyben ösztönzi a tagállamokat jogi intézkedések meghozatalára a nemdohányzók védelme érdekében a zárt terekben.

2.Utazáskor a megállókban

A jogszabályok értelmében szigorúan tilos dohányozni a zárt terekben, mint például a vendéglátóhelyek, munkahelyek, üzletek, plázák, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak helyiségeiben. Teljes a tilalom az egészségügyi intézményekben, az iskolák, óvodák, bölcsődék teljes területén, a tömegközlekedési eszközökön és a megállókban.

3. Álljunk távol öt méterre

Szabadtéren is körbe kell nézni, mielőtt valaki rágyújtana, ugyanis a játszóterek teljes területén és azok 5 méteres körzetében is tilos, az aluljáróban is és a középületek bejáratától is 5 méterrel el kell távolodni.

4. Büntetés is járhat érte

Ha valaki tiltott helyen dohányzik, helyszíni bírságot kaphat: magánszemélyek esetében ez 20 ezer- 50 ezer forint között lehet. A szabályokat be nem tartó vendéglátóhelyeket vagy üzleteket pedig akár milliós nagyságrendű büntetéssel is sújthatják a hatóságok.

5. Figyeljünk a jelzésekre

A dohányzás az alábbi helyeken megengedett, de sok esetben külön kijelölt helyeken: közterületeken, ahol nincs tiltó tábla, például utcán, parkokban, terek egyes részein, dohányzásra kijelölt helyeken, társasházak saját erkélyein és magánlakásokban, kivéve, ha a házirend ezt tiltja.

6. Szemetel, ha eldobja

A cigarettacsikk eldobását is büntetik Magyarországon, helyszíni bírságként akár 50 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak, súlyosabb esetekben pedig – például többszöri szabályszegés vagy nagyobb mennyiségű szemetelés – akár 150 ezer forint is lehet a bírság. A szemetelést főként közterület-felügyelők és rendőrök figyelik.