A hely, ahol élmény gyereknek lenni: barangolás Magyarország állatkertjeiben - Galéria

Magyarország állatkertjei nemcsak a családi kirándulások kedvelt célpontjai, hanem fontos természetvédelmi és oktatási intézmények is. Ezek a létesítmények részt vesznek veszélyeztetett fajok tenyésztésében, ismeretterjesztésben és a természet iránti felelősségre nevelésben.

Magyarország állatkertjei izgalmas családi programokat kínálnak, miközben észrevétlenül is edukálnak

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Magyarország állatkertjei meglepően sokat adnak

Az ország több pontján találhatók jól felszerelt, modern állatkertek, melyek egyedülálló élményeket kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A hagyományos kifutók mellett egyre több helyen tematikus bemutatóterek, sétálható ösvények és élőhely-rekonstrukciók teszik élményszerűbbé az állatlátogatást.

A hazai állatkertek közül több is nemzetközi rangot vívott ki magának fajmegőrző programjai révén. A legtöbb helyen interaktív programok, látványetetések, sőt, állatsimogatók is várják a látogatókat. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság hangsúlyos szerepet kap a bemutatókon. Érdemes tehát több állatkertet is felkeresni, hiszen mindegyik más-más élményt kínál.

