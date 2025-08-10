Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
A hely, ahol élmény gyereknek lenni: barangolás Magyarország állatkertjeiben - Galéria

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 15:45
állatkertekprogramajánló
Olyan helyek ezek, ahol egy nap alatt bejárhatod a trópusokat, a tundrát és a magyar erdőket. Magyarország állatkertjei izgalmas kalandot kínálnak, miközben a természet védelmére is tanítanak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Magyarország állatkertjei nemcsak a családi kirándulások kedvelt célpontjai, hanem fontos természetvédelmi és oktatási intézmények is. Ezek a létesítmények részt vesznek veszélyeztetett fajok tenyésztésében, ismeretterjesztésben és a természet iránti felelősségre nevelésben.

Magyarország állatkertjei, gyűrűsfarkú maki anya és babája
Magyarország állatkertjei izgalmas családi programokat kínálnak, miközben észrevétlenül is edukálnak
Fotó: Czeglédi Zsolt /  MTI

Magyarország állatkertjei meglepően sokat adnak  

Az ország több pontján találhatók jól felszerelt, modern állatkertek, melyek egyedülálló élményeket kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A hagyományos kifutók mellett egyre több helyen tematikus bemutatóterek, sétálható ösvények és élőhely-rekonstrukciók teszik élményszerűbbé az állatlátogatást.

A hazai állatkertek közül több is nemzetközi rangot vívott ki magának fajmegőrző programjai révén. A legtöbb helyen interaktív programok, látványetetések, sőt, állatsimogatók is várják a látogatókat. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság hangsúlyos szerepet kap a bemutatókon. Érdemes tehát több állatkertet is felkeresni, hiszen mindegyik más-más élményt kínál.

Budapesti Állatkert: Az ország legrégebbi és legismertebb állatkertje, ahol több mint 1000 faj él, gyönyörű műemléki környezetben. Világhírű az orrszarvú-, elefánt- és gorillapopulációja, valamint a biodóm-projektje.
Nyíregyházi Állatpark: Európa egyik legmodernebb és legnagyobb alapterületű állatparkja, ahol földrészek szerint csoportosított élőhelyeken élnek az állatok. Kiemelkedő látványosság a jegesmedvék és az afrikai szavanna bemutató.
Pécs ZOO: Egy domboldalba épült állatkert, ahol főként kisebb testű állatokat és tengeri akváriumokat lehet megtekinteni. Különösen figyelnek a gyerekbarát élményekre és a hazai fauna bemutatására.
Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark: Egyesíti az állatkert, a botanikus kert és egy dinópark élményét, a környezet festői. Fókuszban a veszélyeztetett fajok, különösen a nagymacskák és kisemlősök védelme.
Szegedi Vadaspark: A természetes erdei környezetben kialakított park különlegessége, hogy nagyobb terek állnak az állatok rendelkezésére. Jelentős a ragadozó madarak és a nagymacskák bemutatója.
Debreceni Állatkert: A Nagyerdő szélén található kert egyaránt bemutat egzotikus és őshonos állatokat. A Vidámparkkal kiegészült élménykomplexum sokféle programot kínál.
Miskolci Állatkert: A Bükk hegység szélén, természetközeli környezetben működik, és elsősorban az európai állatvilág bemutatására fókuszál. Különlegessége, hogy az erdei állatok szinte eredeti élőhelyükön figyelhetők meg.
