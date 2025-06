Lepkekertek: egyedi kirándulóhelyek kicsiknek és nagyoknak

Csodálatosan szépek, sosem látott színekben pompáznak, és még tőlünk, emberektől sem riadnak meg. Egyebek mellett ezért is érdemes közel kerülni a lepkékhez, amit hazánkban már több helyen is megtehetünk. A nyári hónapokban különösen vonzóak ezek a pillangókertként is ismert kirándulóhelyek, ahol a természet csodáit fedezhetjük fel. A Fanny magazin a legjobb négyet szedte össze.

Látogass el egy lepkekertbe: kevés ilyen különleges kirándulóhelyet találsz! Fotó: Unsplash

Tarka egyedek társaságában: Nyári kirándulóhelyek és pillangókert csodák

Az ország első magán trópusi lepkekertje nem messze a fővárostól várja az érdeklődőket. Itt kortól függetlenül mindenki észrevétlenül tanulhat a pillangókról, hiszen a különleges helyszínen összekapcsolódik a kikapcsolódás és az ismeretszerzés. Mintegy 150 trópusi lepkével találkozhatunk, melyeket különleges növények és virágok vesznek körbe. A látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges, a fedetlen területet pedig csapadékmentes időben tanácsos felkeresni.

Motobutterfly Lepkekert

Helyszín: 2310 Szigetszentmiklós, Bartók Béla u. 6.

Bővebben: motobutterfly.hu

Pillék közvetlen testközelben: Egyedülálló kirándulóhely a természet csodáival

Karnyújtásnyi távolságról csodálhatjuk meg a világ legszebb pillangóit, ha ellátogatunk a nemrégiben nyílt budapesti létesítménybe. Az érkezés előtt érdemes lélekben felkészülni: itt ugyanis az egzotikus tájakról származó lepkék százai repdesnek a kíváncsiskodók körül. Aki elég bátor, akár a kezét és a vállát is felajánlhatja egy kis pihenésre a színes szárnyú rovaroknak, hogy még közelebbről és még alaposabban vehesse szemügyre őket. Fotózni ér, sőt, szabad is!

Papilonia

Helyszín: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 6.

Bővebben: papilonia.hu

Távoli tájak élővilágában: Egy varázslatos kirándulóhely a természet szerelmeseinek

A Szegedi Tudományegyetem Fűvészkertjében nemcsak kivételes növényeket, de Közép- és Dél-Amerikában őshonos egzotikus pillangókat is láthat a nagyérdemű. A costa ricai lepkefarmokon tenyésztett rovarok légi úton, és báb formában érkeznek hazánkba, hogy mintegy 1-3 hét alatt kikeljenek és bámulatos példányokká fejlődjenek. A kivételes pillangóknak egzotikus növények adnak otthont, a látogatást ajánlott napsütéses időben megejteni, amikor igazán aktívak a kis lények.