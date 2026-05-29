Szegedi method feeder-világbajnokság - Pár grammal csúszott le a dobogóról a magyar horgászválogatott

Pár grammon múlt a dobogó. Így még fájóbb?

Igen. Ennél kisebb különbséggel nem is lehetett volna lecsúszni a dobogóról. A legfájóbb az volt az egészben, hogy a szombati utolsó forduló úgy ért véget, és úgy zajlott a mérlegelés, hogy több helyről is azt az információt kaptuk, bronzéremmel zárunk majd. Az eredménykövető rendszer sajnos a túlterheléstől összeomlott, így amikor helyreállt, azzal szembesültünk, ugyanannyi ponttal, de kevesebb súllyal lecsúsztunk a dobogóról.

Az első forduló sikerült a legjobban a világbajnok horgásznak, gyönyörű halakat fogott / Fotó: MOHOSZ

A hazai pálya a horgászatban sokszor inkább hátrány, mert túl jól ismerik a pályát. Ez valóban így van?

Hazai világbajnokságon eddig kétszer versenyeztem. A Maconkai-víztározón megrendezett freestyle method feeder-világbajnokságon óriási előnyt jelentett a hazai pálya, hiszen tudtuk, milyen felszereléssel lehet megoldani a nagy távolságú dobásokat, ahol a nagy pontyok tanyáztak. Szegeden viszont a hazai pálya inkább hátrány volt, hiszen az elmúlt 8-10 évben – mióta itt horgászom – nagyon sok arcát láttuk a pályának, és szinte minden esetben volt rá taktikánk. Most is nagyon kerestük, de sajnos nem jött össze.

Óriási várakozás előzte meg a hazai világbajnokságot. Kis túlzással mindenki aranyérmet várt a magyar válogatottól. Hogy látja, a nyomás benne volt, hogy nem jött ki az a pár gramm, hiszen nagyon győzni akart a csapat itthon?

Az tény, nagyon új volt a helyzet, hiszen ekkora felhajtást kapó horgász-világbajnokságot még nem rendeztek itthon. Norbi, Áron és Peti két évvel ezelőtt, az U25-ös vb-n ugyanitt már szereztek némi tapasztalatot, de az egy utánpótlásverseny volt, ez pedig a legnépszerűbb és legnépesebb szakág világversenye. Az való igaz, hogy minden fórumon azt lehetett olvasni, mi vagyunk a vb legnagyobb esélyesei, de úgy érzem, kezelni tudtuk ezt a helyzetet, csak a feladatunkra koncentráltunk. Az biztos, a nagy felhajtásnak, a hatalmas érdeklődésnek és annak, hogy a családunk, barátaink és szeretteink előtt horgászhattunk, pluszmotivációt jelentett, hiszen nagyon bizonyítani akartunk. Nem kizárt, hogy ennek a nagy akarásnak lett kisebb nyögés a vége. Így utólag úgy gondolom, talán picit lazábban is kezelhettük volna a helyzetet, és akkor pár grammal többet fogtunk volna.