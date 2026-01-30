Gigaberuházás Debrecenben: Óriási tudományos központ épül, 11 millió kincset költöztetnek!

Végre révbe ér a Magyar Természettudományi Múzeum! A kormány döntése értelmében Debrecenben épül fel az a monumentális Gyűjteményi Központ, amely Közép-Európa legmeghatározóbb kulturális és tudományos bázisa lesz. Nem aprózzák el: egy hatalmas, 43 ezer négyzetméteres komplexumról van szó, ami a debreceni Science Parkban kap helyet – írja a Metropol.
A történet még 1803-ban kezdődött, amikor gróf Széchenyi Ferenc felesége, Festetics Julianna felajánlotta kőzetgyűjteményét. Azóta a kollekció 11 milliósra duzzadt, de eddig méltatlan körülmények között, szűkös raktárakban várta a sorsát. Mint Bernert Zsolt főigazgató mondta:
Több mint 100 éve várt a nemzet erre a pillanatra. Most azonban vége a „száműzetésnek”: egy modern, fenntartható és látványos otthont kapnak a Kárpát-medence legfontosabb leletei.
A Gyűjteményi Központ tervpályázatának nyertese a Sordo Madaleno Ltd. // Építész Stúdió Kft. // Buro Happold Ltd. konzorciuma lett, amelynek terve egyetlen, tömör, határozott téglalap alakú tömegként jelenik meg.
Egy olyan masszív, mégis stílusos épületet terveztek, amely kívülről a régió geológiai adottságaira emlékeztet, belül pedig a 21. századi technológia csúcsát képviseli.
Barcsa Lajos alpolgármester szerint ez a beruházás Debrecent a nemzetközi tudományos térkép közepére dobja. A Debreceni Egyetem közelsége miatt a hallgatók és a kutatók „egymás sarkát tapossák” majd az innováció jegyében. A cél nem kevesebb, mint hogy az egész régiót – a Partiumtól Kárpátaljáig – megszólítsák, és egy olyan közösségi teret hozzanak létre, ahol a gyerekektől a professzorokig mindenki átélheti a természet csodáit.
Itt nemcsak őrizzük a nemzeti természeti örökséget, hanem aktívan segítjük is a jövő kutatóit, pedagógusait és szakembereit. Ez a központ hosszú távon Debrecen szellemi erejét növeli, és nemzetközi szinten is láthatóvá teszi a várost a tudomány térképén
- fogalmazott. A kiállító épület és a gyűjteményi központ elhelyezkedése a városon belül kettéválik: a látogatók számára a múzeum épülete a városközpontban, a Nagyerdőben, a régi Loki pálya területén helyezkedik el, így nemcsak könnyen megközelíthető, hanem védett természeti környezet veszi körül, míg a gyűjteményi központnak az egyetem ipari parkja ad majd otthont.
Debrecen ezzel végleg kilép az árnyékból: Európa legmodernebb természettudományi központja hamarosan megnyitja kapuit, hogy elkalauzoljon minket a múlt titkaitól a jövő technológiájáig!
