Gigaberuházás Debrecenben: Óriási tudományos központ épül, 11 millió kincset költöztetnek!

Végre révbe ér a Magyar Természettudományi Múzeum! A kormány döntése értelmében Debrecenben épül fel az a monumentális Gyűjteményi Központ, amely Közép-Európa legmeghatározóbb kulturális és tudományos bázisa lesz. Nem aprózzák el: egy hatalmas, 43 ezer négyzetméteres komplexumról van szó, ami a debreceni Science Parkban kap helyet – írja a Metropol.

A Magyar Természettudományi Múzeum debreceni gyűjteményi központjának épületét olyan technológiával szerelték fel, amely alacsony üzemeltetési költségeket eredményez.

Hosszú utat járt be eddig a Magyar Természettudományi Múzeum

A történet még 1803-ban kezdődött, amikor gróf Széchenyi Ferenc felesége, Festetics Julianna felajánlotta kőzetgyűjteményét. Azóta a kollekció 11 milliósra duzzadt, de eddig méltatlan körülmények között, szűkös raktárakban várta a sorsát. Mint Bernert Zsolt főigazgató mondta:

Több mint 100 éve várt a nemzet erre a pillanatra. Most azonban vége a „száműzetésnek”: egy modern, fenntartható és látványos otthont kapnak a Kárpát-medence legfontosabb leletei.

Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója.

Brutális számok, modern dizájn

A Gyűjteményi Központ tervpályázatának nyertese a Sordo Madaleno Ltd. // Építész Stúdió Kft. // Buro Happold Ltd. konzorciuma lett, amelynek terve egyetlen, tömör, határozott téglalap alakú tömegként jelenik meg.

Egy olyan masszív, mégis stílusos épületet terveztek, amely kívülről a régió geológiai adottságaira emlékeztet, belül pedig a 21. századi technológia csúcsát képviseli.

43 000 m²-en terül el a központ.

Világszínvonalú látványraktárak várják a kíváncsiakat.

Csúcstechnológiás laborok és digitalizáló műhelyek segítik a kutatók munkáját.

Az új múzeumi épület mind tervezését, mind kivitelezését tekintve a 21. század legmodernebb technológiáit ötvözi.

Nem csak a tudósoké a terep!

Barcsa Lajos alpolgármester szerint ez a beruházás Debrecent a nemzetközi tudományos térkép közepére dobja. A Debreceni Egyetem közelsége miatt a hallgatók és a kutatók „egymás sarkát tapossák” majd az innováció jegyében. A cél nem kevesebb, mint hogy az egész régiót – a Partiumtól Kárpátaljáig – megszólítsák, és egy olyan közösségi teret hozzanak létre, ahol a gyerekektől a professzorokig mindenki átélheti a természet csodáit.

Itt nemcsak őrizzük a nemzeti természeti örökséget, hanem aktívan segítjük is a jövő kutatóit, pedagógusait és szakembereit. Ez a központ hosszú távon Debrecen szellemi erejét növeli, és nemzetközi szinten is láthatóvá teszi a várost a tudomány térképén

- fogalmazott. A kiállító épület és a gyűjteményi központ elhelyezkedése a városon belül kettéválik: a látogatók számára a múzeum épülete a városközpontban, a Nagyerdőben, a régi Loki pálya területén helyezkedik el, így nemcsak könnyen megközelíthető, hanem védett természeti környezet veszi körül, míg a gyűjteményi központnak az egyetem ipari parkja ad majd otthont.