Minden tekintet Magyarországra szegeződik Cannes-ban: rekordokkal érkezünk a nemzetközi kiállításra

Izgalmas hónap elé néz a Magyarország, miután márciusban az erősödő hazai ingatlanfejlesztési piac trendjei kerülnek terítékre a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán. Hazánk, mint vonzó befektetési célpont jelenik majd meg Cannesban. A Ripost cikke szerint a Magyarország-standon bemutatásra kerül majd a hazai ingatlanpiac több szegmense és az a siker is, amely az elmúlt években jellemzi az ország növekedését a rekordberuházások által.

A Természettudományi Múzeum új, debreceni kiállítóhelye aktívan hozzájárul majd a Nagyerdő ökológiai megújulásához is. Látványterv Fotó: Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

Magyarországon a világ szeme

Mint írják, Magyarország vonzó befektetési célponttá vált, és nem lesz ez másképp 2026-ban sem. Ezt mutatja be hazánk Cannesban az MIPIM-en vagyis a a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán. A március 9-13 közötti kiállításon Magyarország egyebek mellett a következőket mutatja be:

bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiacot

lakóingatlan-, hotel- és irodaportfóliók legújabb fejlesztéseit

a vidéki helyszínek előretörését

Az elmúlt négy év Európa gazdaságtörténetének egyik legnehezebb időszaka volt. A háború, az energiapiaci sokk, a globális ellátási láncok sérülése és a brüsszeli szankciós politika együttesen olyan környezetet teremtettek, amelyben a beruházási kedv Európa-szerte visszaesett. Magyarország azonban a negatív külső körülmények ellenére is növelni tudta a működő tőke beáramlását, új rekordokat ért el a logisztikai piac fejlődésében és az új munkahelyek létesítését illetően. Hatalmas ingatlaberuházások valósultak meg.

Annak ellenére, hogy az elmúlt négy év Európa gazdaságtörténetének egyik legnehezebb időszaka volt, az ingatlanbefektetési forgalom 600–650 millió euró körül alakult az elmúlt évben, ugyanakkor ezen felül mintegy 300 millió eurónyi olyan tranzakció történt, amely jelenleg bevételt nem termelő (üres) ingatlanokra irányult, így az összesített tranzakciós aktivitás mintegy 900–950 millió euró, ami erős befektetői érdeklődést tükröz

- írja a Ripost.

2025-ben a magyar lakáspiac azonban egyértelmű fordulóponthoz érkezett: az infláció enyhülése, a megtakarítások felszabadulása és az Otthon Start Program kedvezményes finanszírozása egyszerre élénkítette a végfelhasználói és befektetői keresletet, ami érzékelhető árnyomást okozott.