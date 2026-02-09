Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Tiszta sokk: Stohl András hazaküldi Kiara Lordot, hatalmas balhé tör ki a Nagy Ő-ben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 09:33
Szinte hihetetlen jelenetek zajlanak a Nagy Ő villában. Kiara Lordot hazaküldi Stohl András.

Sokan már borítékolták, hogy Kiara Lord lesz a tuti befutó a Nagy Ő-ben, hiszen csak úgy szikrázott közöttük a levegő Stohl Andrással. Sőt, a Nagy Ő mostani évadának első csókcsatája is Kiara nevéhez fűződik.

Kiara Lord és Stohl András összekap a Nagy Ő-ben
Kiara Lord és Stohl András összekap a Nagy Ő-ben - Fotó: MATE KRISZTIAN

Kiara Lord halálosan féltékeny

A most megjelent promó videó azonban lehűti kissé a kedélyeket: Stohl András ugyanis hazaküldi Kiara Lordot, aki sértődötten összedobálja a ruháit és hatalmas bőröndjével távozik a villából.

Nagyon úgy tűnik, hogy Kiara Lord halálosan féltékeny lett, mivel Stohl András és Gina randija igazán bensőségesen sikerült. Gina boldogan újságolta el versenytársának, hogy a színész-műsorvezető bevallotta neki, ő a legfontosabb a számára. Ezt hallani olyan lehetett Kiarának, mintha tőrt döftek volna a szívébe. Nem is tudta palástolni az érzelmeit, azonnal félrehívta Bucit.

A videóban nem várt fordulat van: Stohl András egyszerűen hazaküldi a 33 éves tartalomgyártót, aki szerint valóban ez lesz a legjobb megoldás. 

"Ha te ilyen könnyen azt mondod, hogy oké, hátralépek, akkor oké, csináljuk ezt, menjél haza!"

A balhé után Kiara beviharzik a szobájába és összedobálja a ruháit, majd drámaian kivonul a bőröndjével. Az, hogy meddig jut, a ma esti adásból derül ki.

 

 

