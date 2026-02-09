Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 09:51
Orbán Viktor elmondta, nem ma kezdtük a kimaradást. Csak olyan vezető kell, aki nem behódol a nagyhatalmaknak.

Orbán Viktor a szombati szombathelyi Háborúellenes gyűlésen elhangzott beszédéből osztott meg most egy részletet, amelyen emlékeztetett: nem ma kezdtük a "kimaradást".

Fotó: MW

1999-ben ugyanis Clinton felhívta, hogy nyissa meg a második frontot és támadja meg hazánk Szerbiát. Akkor Orbán Viktor határozottan nemet mondott.

"Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában" - összegezte.

Mint mondta, olyan kormány és olyan kormányfő kell az ország élére, aki nem behódol a hatalmaknak, hanem bátran kiáll a magyar érdekek mellett.

