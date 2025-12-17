Orbán Viktor: Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!

Brüsszelben tanácskoznak a Patrióták Európáért képviselőcsoport vezető politikusai. Orbán Viktor ennek kapcsán több videóval is jelentkezett a közösségi oldalán: nemrég ismét egy felvételt osztott meg.
Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!
- írta a videót tartalmazó Facebook-posztban Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.