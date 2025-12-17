Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 20:49
eu-csúcsmagyar
Így érkezett meg Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Brüsszelben tanácskoznak a Patrióták Európáért képviselőcsoport vezető politikusai. Orbán Viktor ennek kapcsán több videóval is jelentkezett a közösségi oldalán: nemrég ismét egy felvételt osztott meg.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor és Gönczi Gábor
Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok! / Fotó: MW

Így érkezett meg Orbán Viktor

Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!

- írta a videót tartalmazó Facebook-posztban Orbán Viktor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu