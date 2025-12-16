Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Krisztusért meghalni olyan, mint örökké élni" – Kritika a Romzsa Tódor filmről

életrajzi film
Bokor AttilaRomzsa Tódor
Bokor Attila új rendezésével nagy fába vágta a fejszét. Romzsa Tódor püspök történetét vitte vászonra a Color együttes egykori tagja.

Bokor Attila nemes feladatot vállalt magára, amikor úgy döntött, leforgatja a Romzsa Tódor püspökről szóló nagyjátékfilmjét. A film az elhivatottság, a kitartás és a hit kérdéseit feszegeti egy elnyomó rendszer árnyékában.

Dér Zsolt színművész Romzsa Tódor szerepében.
Dér Zsolt hívta életre Romzsa Tódor püspököt, a pápák kedvencét (Fotó: NFI)

Romzsa Tódor püspök története 

A történet a második világháború utáni időszakban játszódik Kárpátalján. Romzsa Tódor görögkatolikus püspököt Ungvárra helyezik szolgálatra. A Bezerédi Zoltán által alakított Petrov elvtárs magához hívatja a püspököt és megpróbálja meggyőzni arról, hogy Sztálin kívánsága szerint csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz és Isten igéje mellett a kommunizmus eszméit is hirdesse a hívek körében. Romzsa Tódor azonban csendesen, de határozottan, a maga sajátos módján ellenáll. Szinte megjelenik lelki szemeink előtt Gandhi békés ellenállási mozgalma, amikor figyeljük ezt a hitében megingathatatlan és alázatos embert.

Bezerédi Zoltán a Romzsa Tódor című filmben.
Bezerédi Zoltán remekül hozta a szovjet terrort megtestesítő Petrovot (Fotó: NFI)

Kiváló színészekkel forgott a Romzsa Tódor 

Dér Zsolt, akit legutóbb a Nyersanyag és az Így vagy tökéletes mozikban láthattunk, sikeresen megragadta Romzsa Tódor karakterének lényét és kézzelfoghatóvá tette a közönség számára a karaktert. Nem volt egyszerű dolga, hiszen ha belegondolunk, be kell látnunk, hogy az egyházi személyek bár szoros kapcsolatot ápolnak a hívekkel és “munkaköri leírásukba” tartozik az emberek segítése, az iránymutatás, mégis valamilyen láthatatlan fal mögül végzik áldásos tevékenységüket. 

Dér Zsolt játékával képes volt arra, hogy áttörje ezt a falat, és a szentéletű püspök mögül előcsalogassa a hús-vér embert. Bezerédi Zoltán hozza a tőle megszokott minőségi színjátszást, Petrov elvtársban mind felismerjük a korszakra jellemző, az eszme érdekében semmitől sem visszariadó rendőrfőnököt. Gere Dénes Szudoplatovjától abban is megfagy a vér, aki nincs tisztában Sztálin kedvenc likvidátorának munkásságával. A Kakasy Dóra által alakított nővér elhivatottsága és alázatossága még a legkeményebb szíveket is meglágyítja, ám ez alól mégis kivétel tud lenni a Jakab Tamás által megformált főorvos úr, aki tevékenyen részt vett a Romzsa Tódor elleni gyilkosság kivitelezésében. 

A Kossuth-díjas operatőr, Máthé Tibor kameráján keresztül megelevenedik előttünk a háború utáni Kárpátalja valósága. Király István vágó, aki legutóbb a hatalmas kasszasikereket elért Futni mentemet is jegyzi, továbbra is pontosan tudja, hogy hol kell befejezni egy snittet és milyen ritmust kíván a történet.  

A Romzsa Tódor című filmet január 15-től vetítik a magyar mozik.

