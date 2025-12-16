Adventi Süti Shop: jóízű finomságok a jó ügy érdekében

Jót tenni pedig szinte sosem volt még ilyen könnyű: mindössze annyit kell tenni, hogy felkeressük az Advent Bazilika karácsonyi vásáron évről-évre megnyíló Adventi Süti Shopot.

Az Advent Bazilika karácsonyi forgatag Adventi Süti Shopjában minden órában más híresség szolgálta ki a vevőket, akik a különböző karácsonyi finomságok megvásárlásával az Együtt az Autistákért Alapítvány munkájához járulhattak hozzá. Fotó: Máté Krisztián

Népszerű bódé az Advent Bazilika forgatagában az Adventi Süti Shop

Az Együtt az Autistákért Alapítvány hatodik Adventi Süti Shopja előtt mindig pezseg az élet. Erről az ott sertepertélő sztárok, na meg persze az ínycsiklandó karácsonyi sütemények látványa is jelentősen hozzájárul. Ahhoz pedig, hogy megvalósuljon az alapítvány terve és jövőre állatasszisztált foglalkozásokat tarthassanak az általuk fenntartott Autista Mintaházban bárki hozzájárulhatott a harmadik adventi hétvégén.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány egész évben fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy támogassa az autizmussal élő gyermekeket és családjaikat. Az adventi időszak különösen fontos számunkra, hiszen az előző évekhez hasonlóan idén is megnyílt a Bazilika előtt a már hagyományosnak mondható Adventi Süti Shopunk, ahol minden órában más hazai sztár áll a pult mögé, hogy ők szolgálják ki azokat a látogatóknak, akik hozzájárulnának az Együtt az Autistákért Alapítvány munkájához, vagyis ahhoz, hogy 2026-ban állatasszisztált foglalkozásokat tarthassunk az Autista Mintaház – diagnosztikai és terápiás centrumban

– mondta Gubcsó Balázs, az alapítvány stratégiai és operatív vezetője.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány stratégiai és operatív vezetője, Gubcsó Balázs elárulta, hogy az idei a hatodik olyan karácsony, amikor megnyitották az Adventi Süti Shopot. Fotó: Máté Krisztián

Ezeken a foglalkozásokon az autizmussal élő gyermekek olyan kutyákkal együtt vesznek részt, akik motiváló társként segítik őket.

Varga Zsuzsanna, az MBH Bank CSR vezetője a kék szívvel. Így hívják azt az adománygyűjtő pontot, amelyen keresztül bárki támogathatta az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját a Bazilika előtti karácsonyi forgatagban. Fotó: Máté Krisztián

Az alapítvány munkájához azok is hozzájárulhatnak, akik ellen tudnak állni a karácsonyi finomságoknak, de szeretnének valamilyen módon a jó ügy mellé állni. Ezt a a nyári fesztiválokról már jól ismert KékSzív adománygyűjtő pontnál, egy bankkártyás érintéssel tehetik meg - az alapítvány egyik fő támogatója, az MBH Bank közreműködésének köszönhetően.

A társadalmi felelősségvállalás számunkra több, mint vállalati kötelezettség. Ez egy lehetőség arra, hogy hosszú távon értéket teremtsünk. Ezért is működünk együtt számtalan alapítvánnyal, illetve segélyszervezettel az év minden napján. Ezek közé tartozik az Együtt az Autistákért Alapítvány Adventi Süti Shopja is, ahol a KékSzív pontunk segítségével megkönnyítjük azok dolgát, akik szeretnének egy jó ügy mellé állni

– árulta el Varga Zsuzsanna, az MBH Bank CSR vezetője.