Orbán Viktor: A legnagyobb érték a biztonság

Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta, mi a legfontosabb a mai, vészterhes, bizonytalan időkben: a biztonság. Legyen szó anyagi biztonságról az Európában elszálló energiaárak mellett, vagy épp fizikai biztonságról a brüsszeli háborús készülődés árnyékában.
Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság.
Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk. És itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.
És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja
- írta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.