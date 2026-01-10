Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orbán Viktor: A legnagyobb érték a biztonság

Fidesz-kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 08:20 / FRISSÍTÉS: 2026. január 10. 09:06
biztonságOrbán Viktor
A Fidesz-kongresszus napján fontos üzenetet tett közzé a miniszterelnök.

Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta, mi a legfontosabb a mai, vészterhes, bizonytalan időkben: a biztonság. Legyen szó anyagi biztonságról az Európában elszálló energiaárak mellett, vagy épp fizikai biztonságról a brüsszeli háborús készülődés árnyékában.

Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság.

Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk. És itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.

És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja

 - írta.

 

