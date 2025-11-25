Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor: Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 10:04 / FRISSÍTÉS: 2025. november 25. 10:06
adóemelésTisza
A miniszterelnök szerint nincs új a nap alatt.
Videót tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor. Mint fogalmazott, nincs új a nap alatt, ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés. Ennek részleteit is kifejtette.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mint a felvételen elhangzott, a hírekben megjelent, hogy a Tisza 1300 milliárdos megszorításra készül. Orbán Viktor számára ez nem volt új hír, mint fogalmazott:

Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el? Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét. 

A kormányfő hozzátette, két lehetőség van: vagy baloldal és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés.

 

