Orbán Viktor: Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés

Videót tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor. Mint fogalmazott, nincs új a nap alatt, ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés. Ennek részleteit is kifejtette.
Mint a felvételen elhangzott, a hírekben megjelent, hogy a Tisza 1300 milliárdos megszorításra készül. Orbán Viktor számára ez nem volt új hír, mint fogalmazott:
Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el? Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét.
A kormányfő hozzátette, két lehetőség van: vagy baloldal és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés.
