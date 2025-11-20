Hoppá! Meglepő, mi köti össze Liptai Claudiát és Herceg Erikát

Herceg Erika dívaként ül a Megasztár zsűrijében hétről hétre. A kárpátaljai énekesnő ezúttal is különleges ruhakölteményben tündökölt, erről a TV2 egyik stylistja, Kiss Márk árult el kedves részleteket a Borsnak.
Herceg Erikát szombaton a Megasztár élőadásában Marics Peti bárónőnek és a „Sárkányok Anyjának” nevezte – utalva a Trónok Harca Daenerys Targaryen-jére. Erika valóban nagyon elegáns volt feltűzött szőke fürtjeivel. Egy díszes zakó-jellegű ruhácskát viselt fekete harisnyával. Nem egy hagyományos darabról van szó, Kiss Márk stylist lapunknak elmondta:
„Erika ruhájának sztorija van! Mikor megtudtam, hogy Erika is zsűritag lesz, már akkor elkezdtem gondolkozni a szettjein. Ezt a ruhát akkor, április környékén kezdtem készíteni. Azóta hímzem gyönggyel! Legalább 120-130 munkaóra hímzés van benne, mindenféle üveg-, ásvány-, fagyönggyel díszítettem.”
S hogy mikor? Kiss Márk többek között Liptai Claudia tökéletes megjelenésén is dolgozik, a műsorvezető vasárnaponként a Sztárban Sztár All Stars évadában nyűgözi le a nézőket. Ide rendre elkíséri őt a stylistja, aki a forgatási időt hasznosan tölti.
Általában a Sztárban Sztár alatt, amíg Clau a műsorban, a zsűriben ül, addig én a buszban szoktam ilyen kis kézimunkákat csinálni, hogy elüssem az időt. Jó pár hete, sőt hónapja készül Erika ruhája, rengeteg munka van benne. Szerintem nagyon látványos lett
– mosolygott Márk, aki még hozzátette:
„Az anyagot pedig anyukám vásárolta még Németországban, egy vasárnapi régiség vásárban, gondolta, hogy nekem jó lesz valamire. És hát jó is lett” – ismerte még el.
Kiss Márk a TV2 stylistjaként a Megasztár szereplőit és táncosait is öltözteti, így Marics Peti versenyzője, Lengyel Johanna dögös szettjét is ő álmodta meg.
„Johinak nagy tapasztalata van már a színpadon, és tudja, hogy ennek a része, hogy egy fellépő ruha adott esetben többet mutat, mint egy utcai viselet. Nem egy szégyellős típus. Amit megkíván a produkció, úgy öltöztetjük, és ő ebben partner” – nyugtázta a Megasztár ígéretes szereplője kapcsán, akit adásról adásba hírbe hoznak Marics Petivel.
