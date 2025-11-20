Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kitört a pánik, a biatorbágyi parkolóból raboltak el egy férfit

emberrablás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 10:33
biatorbágyrendőrség
A férfit 20 ezer euróért engedték el. A rendőrség is megszólalt az emberrablásról.
Bors
A szerző cikkei

Elfogták azt a párost, akik egy biatorbágyi parkolóból raboltak el egy férfit, és 20 ezer euróért engedték el - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel. A közlemény alapján az idős sértett egy bevásárlóközpont gyorséttermében találkozott egy ismerősével még november 12-én, amikor az emberrablás történt.

A rendőrség elfogta az emberrablás elkövetőit
Fotó: Gé / MW

Így történt az emberrablás

A 23 éves férfi azzal az ürüggyel hívta ki a parkolóban hagyott autójához későbbi áldozatát, hogy papírokat szeretne megmutatni neki, de amikor a kocsihoz értek, megjelent még egy férfi, aki megütötte az idős embert, majd a járműbe ültették.

Utazás közben a két fiatal folyamatosan bántalmazta áldozatát: ütlegelték, telefonzsinórral fojtogatták, miközben azt ismételgették, hogy megölik, és 250 ezer eurót követeltek tőle. Menet közben felhívták a feleségét is, akinek azt mondták, hogy kerítsen pénzt, vagy a férjét pincébe zárják, ahonnan élve nem fog kijutni. Végül a rablók Ercsi mellett álltak meg, ahol a bántalmazás tovább folytatódott és végül 20 ezer eurót elvettek áldozatuktól, ezután visszavitték Biatorbágyra, ahol szabadon engedték.

A nyomozók az esetet követően rövid időn belül azonosították a 23 éves és a 27 éves emberrablókat, akiket másnap reggel, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének közreműködésével, Budapesten fogtak el. A kutatás során a nyomozók 2800 eurót, valamint egy személyautót foglaltak le.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a két férfi ellen emberrablás, és jelentős értékre elkövetett rablás miatt indított büntetőeljárást, a kihallgatásuk mellett őrizetbe vételükre is sor került, valamint kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt - áll a közleményben.

