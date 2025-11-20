Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Lukácsék egy élet munkájával nagy dolgokat értek el: tisztességben felnőtt, sikeres gyerekek, temérdek unoka, szívből, hatékonyan felépített vállalkozás.
Nem azért dolgoztak, hogy egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború oltárán. Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!
- írta posztjában a miniszterelnök.
