Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Nem azért dolgoztak, hogy egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború oltárán. Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!