Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 10:52 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 10:53
háborúterv
Nem azért dolgoznak az emberek, hogy egy élet munkáját tönkretegye a háború.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Lukácsék egy élet munkájával nagy dolgokat értek el: tisztességben felnőtt, sikeres gyerekek, temérdek unoka, szívből, hatékonyan felépített vállalkozás. 

Nem azért dolgoztak, hogy egy csapat brüsszeli bürokrata tönkre tegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború oltárán.  Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

- írta posztjában a miniszterelnök.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
