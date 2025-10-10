Úgy érzed, hogy túl sokat adsz a párkapcsolatodban? Ebből tudhatod, hogy igazad van

Egy mérgező párkapcsolat boldogtalanná tesz, rombolja az önbizalmadat, sőt hosszú távú traumát is okozhat. A jó párkapcsolat ismérve, hogy mindkét fél egyenlő erőfeszítéseket tesz azért, hogy megfelelően működjön a kettejük közti dinamika. Előfordul azonban, hogy ez az egyensúly felborul, a kapcsolat pedig könnyen toxikussá válhat úgy, hogy észre sem veszed. Többek között akkor, ha te túl sokat adsz a partnerednek, ám ebből alig kapsz vissza valamit.

Az emberek hajlamosak áldozatot hozni egy párkapcsolatban még akkor is, ha nem várnak viszonzást cserébe.

Így ismerheted fel, hogy túl sokat teszel a párkapcsolatodba

Egy harmonikus, boldog párkapcsolatban sem biztosított az, hogy mindkét fél pontosan ugyanannyit tesz bele, mint amennyit kap a kapcsolattól. Ettől függetlenül mindig érdemes az egyensúlyra törekedni, ha ugyanis nagyon kileng a mérleg egyik, vagy másik irányba, akkor hamar toxikussá válhat a kapcsolat. Ha folyamatosan te kezdeményezel, ha mindig csak te keresed a másikat, ha minden helyzetben te engedsz, akkor gyaníthatod, hogy mérgező kapcsolatban vagy. Íme néhány jel, amely biztosan azt mutatja, hogy túl sokat adsz a másiknak a párkapcsolatodban!

Harag, düh érzése

Egy 2022-es tanulmány szerint az emberek hajlamosak áldozatot hozni a partnerükért még akkor is, ha nem várnak viszonzást cserébe. A túlzott erőfeszítések ugyanakkor általában nem lesznek kifizetődők egy párkapcsolatban hosszú távon. A nem egyenlő szeretetteljes gondoskodással az a probléma, hogy az a fél, aki túl sokat ad, komoly terheket cipel. Ha az erőfeszítés egyoldalú, vagyis állandóan te vagy az, aki keresi a másikat, programokat szervez, bocsánatot kér, kompromisszumot köt, vagy éppen elsimítja a konfliktusokat, akkor valószínűleg túlzásba viszed a törődést. Ez hosszú távon frusztrációhoz, haraghoz és elégedetlenséghez vezethet. A „Ha eléggé szeretlek, talán te is ugyanannyira fogsz szeretni” mentalitás miatt neheztelés alakulhat ki, és a kapcsolat érzelmileg fenntarthatatlanná válik. Ha ilyesmit gyanítasz, érdemes megfigyelni magad és feltenni a következő kérdéseket:

Önzetlen vagyok, vagy szeretnék cserébe valamit?

Tényleg azért adok, mert szeretnék, vagy azért, mert azt várom, hogy viszonozza a partnerem az erőfeszítéseimet?

Túlkompenzálsz

Egy 2025-ös tanulmány szerint a fiatalok egyik legnagyobb félelme a párkapcsolatok terén, hogy nem lesznek elég jók a másiknak, vagy elveszítik önmagukat, miközben a „tökéletes partner” szerepét próbálják betölteni. Azok, akik hajlamosak a „túladásra”, gyakran túlkompenzálnak: többet vállalnak és mások helyett cselekszenek, még ha ők nem is kérik. Ez a minta abból fakad, hogy értéküket a tetteikhez kötik, nem önmagukhoz. Ha megfigyeled magadon a túlkompenzálás jeleit, akkor állj meg egy pillanatra és kérdezd meg magadtól: szeretetből adsz-e, vagy csak félsz, hogy nem leszel elég jó a másiknak?