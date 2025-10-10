Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sértődött nő a kanapén a párjával egy rosszul sikerült párkapcsolati vita után

Úgy érzed, hogy túl sokat adsz a párkapcsolatodban? Ebből tudhatod, hogy igazad van

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 19:15
szerelemtanulmány
A szerelem mindig kétesélyes: sokaknak elsőre összejön, míg másoknak többször is csalódniuk kell. Egy párkapcsolatban mindig az a legjobb, ha legalább annyit kiveszünk belőle, mint amennyit beleadunk. Mi van azonban akkor, ha ez nem így történik? Cikkünkben ennek jártunk utána.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Egy mérgező párkapcsolat boldogtalanná tesz, rombolja az önbizalmadat, sőt hosszú távú traumát is okozhat. A jó párkapcsolat ismérve, hogy mindkét fél egyenlő erőfeszítéseket tesz azért, hogy megfelelően működjön a kettejük közti dinamika. Előfordul azonban, hogy ez az egyensúly felborul, a kapcsolat pedig könnyen toxikussá válhat úgy, hogy észre sem veszed. Többek között akkor, ha te túl sokat adsz a partnerednek, ám ebből alig kapsz vissza valamit.

A párkapcsolatukról veszekedő férfi és nő egy kanapén
Az emberek hajlamosak áldozatot hozni egy párkapcsolatban még akkor is, ha nem várnak viszonzást cserébe.
Fotó: simona pilolla 2

Így ismerheted fel, hogy túl sokat teszel a párkapcsolatodba

Egy harmonikus, boldog párkapcsolatban sem biztosított az, hogy mindkét fél pontosan ugyanannyit tesz bele, mint amennyit kap a kapcsolattól. Ettől függetlenül mindig érdemes az egyensúlyra törekedni, ha ugyanis nagyon kileng a mérleg egyik, vagy másik irányba, akkor hamar toxikussá válhat a kapcsolat. Ha folyamatosan te kezdeményezel, ha mindig csak te keresed a másikat, ha minden helyzetben te engedsz, akkor gyaníthatod, hogy mérgező kapcsolatban vagy. Íme néhány jel, amely biztosan azt mutatja, hogy túl sokat adsz a másiknak a párkapcsolatodban!

Harag, düh érzése

Egy 2022-es tanulmány szerint az emberek hajlamosak áldozatot hozni a partnerükért még akkor is, ha nem várnak viszonzást cserébe. A túlzott erőfeszítések ugyanakkor általában nem lesznek kifizetődők egy párkapcsolatban hosszú távon. A nem egyenlő szeretetteljes gondoskodással az a probléma, hogy az a fél, aki túl sokat ad, komoly terheket cipel. Ha az erőfeszítés egyoldalú, vagyis állandóan te vagy az, aki keresi a másikat, programokat szervez, bocsánatot kér, kompromisszumot köt, vagy éppen elsimítja a konfliktusokat, akkor valószínűleg túlzásba viszed a törődést. Ez hosszú távon frusztrációhoz, haraghoz és elégedetlenséghez vezethet. A „Ha eléggé szeretlek, talán te is ugyanannyira fogsz szeretni” mentalitás miatt neheztelés alakulhat ki, és a kapcsolat érzelmileg fenntarthatatlanná válik. Ha ilyesmit gyanítasz, érdemes megfigyelni magad és feltenni a következő kérdéseket:

  • Önzetlen vagyok, vagy szeretnék cserébe valamit?
  • Tényleg azért adok, mert szeretnék, vagy azért, mert azt várom, hogy viszonozza a partnerem az erőfeszítéseimet?

Túlkompenzálsz

Egy 2025-ös tanulmány szerint a fiatalok egyik legnagyobb félelme a párkapcsolatok terén, hogy nem lesznek elég jók a másiknak, vagy elveszítik önmagukat, miközben a „tökéletes partner” szerepét próbálják betölteni. Azok, akik hajlamosak a „túladásra”, gyakran túlkompenzálnak: többet vállalnak és mások helyett cselekszenek, még ha ők nem is kérik. Ez a minta abból fakad, hogy értéküket a tetteikhez kötik, nem önmagukhoz. Ha megfigyeled magadon a túlkompenzálás jeleit, akkor állj meg egy pillanatra és kérdezd meg magadtól: szeretetből adsz-e, vagy csak félsz, hogy nem leszel elég jó a másiknak?

Íme a rossz párkapcsolat 10 jele: 

(Psychology Today)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu