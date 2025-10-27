Bizarr gyermeknevelési hiedelmek a múltból: az anyatej vakságot okoz, cserébe a petróleum jó a babának

Úgy tűnik, hogy a múlt századokban is szívesen adtak tanácsokat az anyáknak arról, miként neveljék gyermekeiket. Ma már ezek az útmutatások teljesen bizarrnak hatnak, sőt, néhányuk kifejezetten veszélyesnek számít. Lássuk, milyen gyereknevelési tanácsokkal látták el az anyákat régebben!

A gyereknevelés régen egészen más elvek szerint zajlott Fotó: Pexels.com

A legrosszabb gyereknevelés tanácsok a történelemből

Régen nem igazán voltak olyan gyereknevelési elvek, mint manapság. A szülők főként a hagyományokra, babonákra és a „jóakarók” tanácsaira támaszkodtak, ami gyakran inkább furcsa, mint hasznos eredményhez vezetett:

Ne szoptasd a gyereked azzal a mérgezett anyatejjel!

Az 1877-ben megjelent Advice to a Wife című könyvben az orvosok azt tanácsolták, hogy a gyerekeket kilenc hónapos koruk után már ne szoptassák túl sokáig, mert ez komoly károkat okozhat. A korabeli hiedelem szerint a szorongó vagy bánatos anya negatív gondolatait átadhatja az anyatejjel, ami lelki problémákat okozhat a babának, sőt, az anyánál akár vakságot is előidézhetett.

Petróleum a betegség legyőzésére

Kruppos gyerekeknél elterjedt szokás volt, hogy pár csepp petróleumot tettek egy kanál cukorra, hogy ezzel gyógyítsák meg őket.

Ne ringasd a babádat!

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma 1929-ben ezt írta:

A csecsemőnek meg kell tanulnia, hogy a sírás csak azt eredményezi, hogy a szülei nem vesznek róla tudomást.

Az anyáknak kifejezetten nem javasolták, hogy ringassák, puszilgassák vagy ölelgessék csecsemőjüket, nehogy túlságosan elkényeztessék őket és „kis zsarnokokat” neveljenek. Ez a nevelési elv a 20. század még igen elterjedt volt, mielőtt a pszichológia és a tudományos kutatások rámutattak volna a kötődés és az érintés fontosságára.

Minél kevesebbet játszunk a gyerekkel, annál jobb!

A nevelési könyvek azt tanácsolták, hogy a szülők ne lovagoltassák a térdükön a gyermekeiket, mert az tönkreteszi az idegeiket.

A hat hónaposnál fiatalabb csecsemőkkel soha nem szabad játszani; és bármikor is, minél kevesebbet, annál jobb a gyermeknek

- írta 1894-ben Dr. Luther Emmett Holt, az egyik legismertebb amerikai gyermekorvos.