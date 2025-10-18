"Sosem voltál otthon!" – Ben Stiller gyerekei nyíltan támadják apjukat: feláldozta a sikerért a családját!

Durván nekimentek apjuknak Ben Stiller gyerekei. A hollywoodi sztár ugyan azt hitte, jobb szülő volt, mint az ő híres apja, Jerry Stiller, de lánya és fia máshogy emlékeznek a gyerekkorukra. A két fiatal nem finomkodott, szerintük apjuk karrierje mindig fontosabb volt náluk.

Ben Stiller gyerekei úgy érzik, apjuk karrierje mindig fontosabb volt náluk (Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto)

Ben Stiller gyerekei nyíltan támadták be apjukat

Ben Stiller neve eddig leginkább vígjátékokkal és kasszasikerekkel fonódott össze, de most a magánélete az, ami miatt reflektorfénybe került. Az 59 éves színész új dokumentumfilmje, a Stiller & Meara: Nothing Is Lost egy szokatlanul őszinte családi vallomás, ahol a sztár családtagjai sem kertelnek. Ben Stiller gyerekei, Ella (23) és Quinlin (20) is kemény szavakkal illették apjukat. Állításuk szerint a világsztár nem volt jelen az életükben akkor, amikor a legnagyobb szükségük lett volna rá. Ella döbbenetes őszinteséggel vágta édesapja fejéhez, hogy:

Őszintén szólva, alig emlékszem olyan időszakra, amikor tényleg ott lettél volna, miközben felnőttem.

Quinlin pedig még tovább fokozta azzal a kijelentéssel, hogy:

Mindig úgy tűnt, hogy a munkád az első. A család... csak valahol a sor végén kullogott.”

Ben Stiller úgy érzi, ugyanazokat a hibákat követte el szülőként, mint az apja, Jerry Stiller (Fotó: Northfoto)

Ben Stiller apja arnyékában belátta: hibát követett el

A gyerekek fájdalmasan őszinte szavai Ben Stiller-t is megdöbbentették. Bár úgy érezte, mindent megtett, hogy ne kövesse szülei, Jerry Stiller és Anne Meara, hibáit, most rájött, hogy ugyanazokat a hibákat követte el ő is. Az éjszaka a múzeumban főszereplője éveken át azt hitte, jól egyensúlyoz a karrier és a család között. Most azonban a gyerekei vallomása után, kénytelen volt szembenézni a valósággal. Ben Stiller dokumentumfilmjéből kiderült az is, hogy az egyik legfájóbb emlék Quinlin számára az volt, amikor kisgyerekként megtudta, apja megint elutazik egy hosszú forgatásra. Ekkor csalódottan csak annyit mondott neki:

Bárcsak itthon maradnál.

Ez a mondat mélyen megmaradt Ben Stiller emlékeiben is, és bevallotta, hogy ez volt az első pillanat, amikor megérezte, valami nincs rendben. A 2013-as Walter Mitty titkos élete című film forgatásánál pedig egyenesen élete 'legrosszabb döntésének' nevezte azt, amikor kivágta lányát, Ella-t, a filmből. Ben Stiller lánya ugyanis kapott volna egy kisebb szerepet, de a színész végül teljesen kihúzta azt a jelenetet. Most már tudja, hogy ez nemcsak szakmailag, hanem apaként is hatalmas hiba volt.